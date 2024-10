Textron Aviation presenta gli esclusivi EvoX upgrades per Cessna Citation and Beechcraft King Air Customers

Textron Aviation ha annunciato il lancio di “EvoX”, specialized aftermarket upgrade packages progettati per Cessna Citation and Beechcraft King Air customers che cercano gli ultimi aggiornamenti e modifiche, per massimizzare il valore dei loro aerei. “EvoX consente ai clienti di raggruppare state-of-the-art avionics, soluzioni di connettività all’avanguardia, esclusivi e lussuosi rinnovi degli interni e raffinati aggiornamenti esterni in un unico modification package completo, facile da programmare e completare.

I clienti Beechcraft e Cessna ricevono supporto, manutenzione e modifiche direttamente dalla fabbrica da Textron Aviation Inc., una società Textron Inc., tramite un global network of service and part centers, mobile service units and 24/7 1CALL AOG support”, afferma Textron Aviation.

“I nuovi EvoX packages di Textron Aviation offrono ai Cessna and Beechcraft customers complete aircraft revitalization options per massimizzare il valore dei loro aeromobili. Abbiamo curato meticolosamente l’avionica più recente, opzioni di connettività senza soluzione di continuità ed esclusivi design interni ed esterni su misura, per creare un’esperienza che porti alla sensazione di volare su un aeromobile completamente nuovo”, ha affermato Brian Rohloff, senior vice president, Customer Support. “Con il lancio di EvoX, stiamo dimostrando il nostro impegno nel progettare e offrire la migliore aviation experience per i nostri clienti”.

“Le caratteristiche principali degli EvoX upgrade packages includono:

Advanced avionics upgrades: incorporano le ultime tecnologie di navigazione e comunicazione per offrire performance di volo superiori e ridurre il carico di lavoro del pilota.

In-flight connectivity solutions: garantiscono che i passeggeri rimangano connessi con i servizi Internet in volo più veloci e affidabili disponibili oggi.

Interior refurbishment: ridefinire il lusso con interni personalizzati che uniscono comfort e stile, inclusi exclusive EvoX schemes con icon embossment options.

Exterior updates: migliorare l’aspetto del velivolo con verniciature e dettagli personalizzati, tra cui l’esclusiva EvoX insignia.

I clienti possono ora far installare EvoX upgrade packages per velivoli selezionati presso i North America Textron Aviation Service Centers“, conclude Textron Aviation

(Ufficio Stampa Textron Aviation)