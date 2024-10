ANA: in vendita i voli sulla tratta Milano Malpensa – Tokyo

ANA (All Nippon Airways) ha aperto le vendite per la Summer 2025 per i voli sulla rotta Milano Malpensa – Tokyo Haneda.

Il nuovo collegamento non-stop dall’Italia al Giappone sarà operativo dal prossimo 3 dicembre, 3 volte alla settimana.

Anche durante l’estate 2025 (dal 30 marzo al 25 ottobre 2025), il nuovo servizio sarà operato 3 volte alla settimana – martedì, giovedì e domenica – con un aeromobile B787-9 da 215 posti (48 Business, 21 Premium Economy e 146 Economy).

ORARIO INVERNALE 2024-25

MXP 10:30 – HND 07:30+ 1

HND 01:05 – MXP 08:30

3 voli a settimana (martedì, giovedì, domenica), operati con aeromobile Boeing 787-9 (215 posti).

ORARIO ESTIVO 2025

MXP 11:20 – HND 07:20 + 1

HND 00:55 – MXP 09:20

3 voli a settimana (martedì, giovedì, domenica), operati con aeromobile Boeing 787-9 (215 posti).

(Ufficio Stampa All Nippon Airways – Photo Credits: All Nippon Airways)