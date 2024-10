Emirates ordina altri 5 777 Freighter, portando la freighter fleet a 21 unità entro la fine del 2026

Emirates ha piazzato un ordine fermo per altri 5 Boeing 777 Freighter, da consegnare tra il 2025 e il 2026.

“Insieme ai suoi ordini precedenti, Emirates ha ora 14 Boeing 777F in attesa di consegna da parte di Boeing da ora fino alla fine del 2026.

Inoltre, Emirates ha firmato una multi-year lease extension con Dubai Aerospace Enterprise per 4 Boeing 777F nella sua flotta esistente. Sulla base di questi investimenti, entro dicembre 2026, Emirates SkyCargo prevede di operare una flotta di 21 production-built Boeing 777 Freighter, espandendo significativamente la sua attuale flotta di 11 unità.

Emirates continua inoltre a investire nella conversione di 10 passenger Boeing 777-3000ER in cargo, per un’ulteriore capacità e crescita della flotta”, afferma Emirates.

HH Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive, Emirates Airline and Group, ha affermato: “Stiamo investendo in nuovi aerei cargo per soddisfare la crescente domanda e offrire ai nostri clienti in tutto il mondo ancora più flessibilità, connettività e opzioni per sfruttare le opportunità di mercato. La domanda per gli air cargo services di Emirates è in forte espansione. Ciò riflette la crescente importanza di Dubai come hub logistico globale preferito e affidabile e anche il successo delle soluzioni personalizzate di Emirates SkyCargo, che soddisfano le esigenze degli shippers in diversi settori industriali”.

“Emirates continua a stabilire la direzione per il nostro settore e apprezziamo profondamente la fiducia che hanno riposto nella famiglia Boeing widebody per fungere da spina dorsale della loro flotta globale”, ha affermato Stephanie Pope, presidente e CEO di Boeing Commercial Airplanes. “Siamo orgogliosi di supportare la crescita di Emirates SkyCargo, che si affida alle prestazioni e alla versatilità del nostro 777 Freighter per collegare ulteriormente il mondo”.

“Anche se introduce nuovi aerei cargo nelle sue operazioni, la divisione cargo di Emirates continuerà a sfruttare la wide-body passenger fleet della compagnia aerea per facilitare il movimento rapido, affidabile ed efficiente delle merci in tutto il mondo, offrendo ai clienti maggiore flessibilità con un mix di flotta composto da 777, 777F, 747F, A350 e A380.

I piani del governo di Dubai per espandere l’Al Maktoum International Airport (DWC) sono destinati a creare il più grande hub al mondo in termini di capacità. DWC sarà in grado di elaborare 12 milioni di tonnellate di merci all’anno, supportando la crescita del vicino distretto logistico che è pianificato come international base per le global cargo and shipping companies e parte del piano generale di Dubai per diventare il preminente multi-modal cargo hub for air, sea and land connections.

Come parte della sua visione per la prossima era della sua crescita, Emirates prevede di prendere una decisione entro la fine di questo anno solare sulla sua futura flotta cargo per il 2028/29 e oltre, con il Boeing 777-8F e l’Airbus A350-1000F come contendenti”, conclude Emirates.

Boeing ed Emirates SkyCargo hanno annunciato oggi un ordine per altri cinque Boeing 777 Freighter, basandosi sul precedente acquisto di cinque 777 Freighter. “L’ultimo ordine, che è stato finalizzato a settembre ed elencato come non identificato sul sito Web Ordini e consegne di Boeing, porta il portafoglio ordini di Emirates a 249 aerei widebody Boeing, tra cui 14 777 Freighter.

In qualità di divisione cargo della più grande compagnia aerea internazionale al mondo, Emirates SkyCargo prevede di operare 21 777 Freighter nei prossimi anni, quasi raddoppiando la sua attuale flotta di 11 cargo, mentre il vettore continua ad espandere la capacità”, afferma Boeing.

“Il 777 Freighter può volare più lontano (9.200 chilometri/4.970 miglia nautiche) e trasportare più merci (102 tonnellate) rispetto a qualsiasi altro aereo twin-engine cargo odierno. Questa capacità consente agli operatori di trasportare più merci su più rotte non-stop con una migliore economia operativa, collegando high-value cargo markets come il Medio Oriente con gli Stati Uniti e l’Europa.

Il Commercial Market Outlook di Boeing prevede che altri 2.845 freighters entreranno in servizio nei prossimi 20 anni per supportare la crescente domanda di commercio globale ed e-commerce. Il 777 Freighter è il best-selling freighter di tutti i tempi di Boeing, con 275 consegnati fino ad oggi. In qualità di market leader in freighter airplanes, Boeing fornisce oltre il 90% della worldwide dedicated freighter capacity, inclusi aerei di nuova produzione e convertiti”, conclude Boeing.

