Bombardier: inizia la produzione per il Global 8000

Bombardier ha annunciato che la produzione dei principali componenti strutturali per il primo Global 8000 production jet è in corso negli stabilimenti Bombardier di Saint-Laurent (Québec), Red Oak (Texas) e Querétaro (Messico).

“Destinato a entrare in servizio nella seconda metà del 2025, il Global 8000 sarà il ‘world’s fastest and longest-range purpose-built business jet’, realizzato in modo innovativo. L’aereo continua anche a stupire nei test di volo, ottenendo risultati positivi durante tutta la sua campagna”, afferma Bombardier.

“Il processo di produzione per quello che sarà il business jet più veloce del settore, l’impressionante ultra-long-range Global 8000, è iniziato”, ha affermato David Murray, Executive Vice President, Manufacturing, IT and Bombardier Operational Executive System. “I nostri team di ingegneria e produzione continuano a dimostrare livelli ineguagliabili di competenza, orgoglio e innovazione, qualità che sono parte integrante del DNA di Bombardier. La maestria del nostro personale è alla base dei progressi che stiamo facendo nei nostri siti di produzione e sottolinea la cultura di eccellenza di Bombardier, nonché il nostro impegno a elevare il mondo dell’aviazione”.

“I nostri clienti potranno presto salire a bordo di un aereo che stabilisce lo standard come fastest and longest-range purpose-built business aircraft della storia, consentendo loro di raggiungere destinazioni più lontane e veloci che mai”, ha aggiunto Jean-Christophe Gallagher, Executive Vice President, Aircraft Sales and Bombardier Defense. “Connettività, comfort e arrivo riposato sono oggi importanti tanto quanto velocità e range, motivo per cui siamo orgogliosi che il Global 8000 vanterà la migliore cabin altitude della categoria e offrirà il volo fluido tipico di Bombardier”.

“L’aereo avrà un range leader del settore di 8.000 miglia nautiche e una top speed ineguagliabile di Mach 0,94, sbloccando più coppie di città che mai, tra cui Dubai-Houston, Singapore-Los Angeles, Londra-Perth e molte altre. Con quattro true living spaces and a separate crew rest area, il Global 8000 sarà in grado di volare fino a 8.000 miglia nautiche senza scali. L’esigente business jet sarà inoltre dotato delle dimensioni di cabina più generose della sua categoria.

Questo business aircraft sarà all’altezza anche in termini di esperienza di volo. La lussuosa cabina incorporerà caratteristiche rivoluzionarie introdotte sull’aereo Global 7500 che migliorano notevolmente il comfort dei passeggeri, tra cui full-size bed e stand-up shower nella En-suite. I rivoluzionari progressi della cabina includeranno anche entertainment control and connectivity, l’intuitivo nice Touch CMS e l’OLED touch dial, l’òpéra directional audio sound system di Bombardier, per garantire ai passeggeri un’esperienza di cabina senza pari”, prosegue Bombardier.

“In previsione dell’entrata in servizio pianificata del business jet Global 8000, un upgrade è attualmente disponibile per l’acquisto da parte dei clienti esistenti dell’aereo Global 7500 tramite uno degli aircraft service centres di Bombardier. I vantaggi dell’upgrade includeranno il miglioramento della top speed dell’aereo, l’aumento della sua autonomia e la fornitura ai passeggeri di cabin altitude eccezionalmente basse”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier – Photo Credits: Bombardier)