Austrian Airlines: private check-in counter per gruppi e singoli

Austrian Airlines informa: “Arrivare a Vienna Airport ed essere accolti personalmente al check-in in modo inconfondibile: Austrian Airlines offrirà ora questo servizio speciale e un inizio di viaggio indimenticabile a tutti i suoi passeggeri. Che si tratti di una vacanza in famiglia, di una luna di miele o come sorpresa per un addio al celibato/nubilato, ogni viaggio acquisirà un tocco unico ed esclusivo con un banco check-in riservato esclusivamente con un messaggio o un logo personale.

Mentre in precedenza il banco check-in privato era riservato principalmente ai corporate client, Austrian Airlines sta ora espandendo questa offerta a tutti i passeggeri a causa dell’elevata domanda da parte del group travel segment. Questo servizio specializzato è ora accessibile ai privati e può essere prenotato comodamente tramite austrian.com.

Naturalmente, i clienti corporate possono ancora iniziare i loro viaggi incentive, le partenze per feste di Natale o i viaggi di anniversario con sportelli check-in personalizzati, proprio come prima”.

“Ecco come funziona:

Prenotazione: lo sportello check-in privato può essere prenotato per tutte le partenze da Vienna con Austrian Airlines, Lufthansa o SWISS. Nota: le prenotazioni devono essere effettuate almeno otto giorni prima della partenza.

Durata minima: il private check-in counter deve essere prenotato per un minimo di 30 minuti. La durata esatta dipende dal numero di ospiti.

Personalizzazione: i passeggeri possono personalizzare il proprio sportello check-in in base ai propri desideri, con un messaggio personale fino a 66 caratteri o un logo sullo schermo.

La tariffa per questo servizio è di 99€ per mezz’ora e deve essere pagata in anticipo.

Per maggiori informazioni sul private check-in counter e sulle prenotazioni, visitare: https://www.austrian.com/at/en/fly/check-in/private-check-in-counter. L’offerta è soggetta a disponibilità”, conclude Austrian Airlines.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines)