Embraer celebra 20 anni dalla certificazione del primo ethanol-powered Ipanema aircraft

Embraer celebra il 20° anniversario della certificazione dell‘Ipanema EMB-202A ethanol-powered agricultural aircraft, il primo e unico aereo prodotto in serie al mondo a volare con biofuel.

“Oggi il modello ha subito un’evoluzione tecnologica ed è commercializzato con la denominazione EMB-203. Dalla sua certificazione del 19 ottobre 2004, l’Ipanema ha evitato più di 28 milioni di tonnellate di emissioni di CO2, una media di 1,4 milioni di tonnellate all’anno. Prodotto a livello nazionale, l’aereo ha migliorato le sue prestazioni grazie all’uso di una fonte di energia rinnovabile”, afferma Embraer.

“Sono già stati venduti più di 570 Ipanema alimentati a etanolo e più di 210 velivoli delle versioni precedenti hanno avuto i loro motori convertiti da benzina avio a biofuel negli ultimi 20 anni, il che sottolinea l’altissima fiducia dei nostri operatori. Sinonimo di efficienza e bassi costi operativi, Ipanema è la soluzione perfetta per coloro che cercano di aumentare la produttività per ettaro e contribuire alla sostenibilità del settore agricolo”, afferma Sany Onofre, Embraer’s Agricultural Aviation leader.

“Con la sua alta tecnologia e tradizione, Ipanema aumenta la produttività per ettaro fino al 30% e riduce i costi operativi fino al 57% rispetto ad altri equipaggiamenti, rendendo l’operazione più flessibile, oltre a evitare perdite dovute alla frantumazione delle colture, che sono comuni quando si utilizzano altre soluzioni di irrorazione.

L’Ipanema alimentato a etanolo è in continua evoluzione per soddisfare i più severi requisiti di sicurezza ed efficienza. Ne è prova la nuova struttura alare che aumenta efficienza, economia e produttività, oltre a una cabina più alta con un nuovo concetto ergonomico, connettività USB, un nuovo air conditioning system, una cintura di sicurezza con airbag e leve che forniscono steering movements più fluidi.

Ampiamente utilizzato per spruzzare prodotti solidi o liquidi, il velivolo ha anche eseguito una serie di test per approvare la prima metodologia brasiliana per l’applicazione aerea di biological pesticides. Il progetto pionieristico per promuovere la sostenibilità nell’agroalimentare nazionale è coordinato da Koppert, leader mondiale nello sviluppo e nella produzione di bioinput per l’agricoltura”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)