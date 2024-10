Iberia Maintenance annuncia la full operational MRO capability per il motore Pratt & Whitney GTF™

Iberia Maintenance ha annunciato di essere pienamente operativa per Pratt & Whitney GTF™ engine overhaul. Fornisce disassembly, assembly and test capability presso la sua struttura di La Muñoza, situata strategicamente accanto all’aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Diversi motori Pratt & Whitney GTF sono attualmente sottoposti a manutenzione presso la struttura.

Nel 2022 l’azienda si è unita al GTF maintenance, repair and overhaul (MRO) network per fornire manutenzione al motore PW1100G-JM, che equipaggia la famiglia di aeromobili Airbus A320neo. Iberia Maintenance ha investito nelle più recenti engine MRO technologies in aree tra cui rettifica, bilanciamento e acquisizione di dati di test. Inoltre, ha aumentato la mechanic workforce per aumentare la GTF capacity.

“Con le GTF engine inductions in corso, abbiamo fatto un passo avanti nel mercato. Stiamo aumentando le nostre capacità di manutenzione e la nostra competenza, pur essendo in grado di servire più clienti. Il nostro obiettivo come MRO provider è soddisfare le esigenze dei nostri clienti e, con questa pietra miliare, possiamo servire sia motori legacy che nuovi, che equipaggeranno la flotta per molti decenni”, ha affermato Enrique Robledo, chief technology officer at Iberia Maintenance.

“Iberia Maintenance porta più di 90 anni di MRO experience nel network, con una comprovata esperienza nella manutenzione del motore V2500”, ha affermato Rob Griffiths, senior vice president, Commercial Engines Operations at Pratt & Whitney. “Come una delle nostre più recenti active locations nel GTF MRO network, Iberia Maintenance espande la nostra presenza globale a 18 shops e fornirà servizi di livello mondiale ai nostri clienti con base in Europa, mentre la flotta continua a crescere”.

IAG ha selezionato 47 aeromobili Airbus A320neo family dotati di motori GTF. Attualmente Iberia Group opera cinque di questi aeromobili.

(Ufficio Stampa Iberia – Photo Credits: Iberia)