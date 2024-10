Lavori a Zurich Airport: tutti i passeggeri SWISS Economy effettuano temporaneamente il check-in al Check-in 3

Da martedì 29 ottobre in poi, tutti i clienti Economy e Premium Economy Class di Swiss International Air Lines (SWISS) in partenza da Zurigo dovranno effettuare il check-in per il loro volo al Check-in 3 dell’aeroporto, poiché la consueta opzione Check-in 1 non sarà temporaneamente disponibile. Il Check-in 3 si trova nella subsurface shopping zone dell’aeroporto, direttamente sopra la stazione ferroviaria e vicino al terminal degli autobus.

“La nuova disposizione continuerà per circa cinque mesi fino alla primavera del 2025, mentre l’aeroporto sostituisce i nastri trasportatori per i bagagli nel terminal del Check-in 1, un compito che limiterà temporaneamente le capacità di gestione dei passeggeri del terminal. Il lavoro fa parte della seconda (e ultima) fase del rinnovo del sistema di bagagli dell’aeroporto e i clienti SWISS di tutte le classi di viaggio dovrebbero essere in grado di utilizzare nuovamente il Check-in 1 dalla fine di marzo 2025.

Oltre a SWISS, la riorganizzazione temporanea delle strutture per il check-in di Zurigo interesserà anche i clienti della compagnia gemella di SWISS, Edelweiss, e le altre compagnie aeree di Lufthansa Group che operano servizi da Zurigo. I viaggiatori di Business e First Class non sono interessati da queste modifiche e possono continuare a effettuare il check-in per il loro volo al Check-in 1 dell’aeroporto.

Sono esclusi dal nuovo accordo anche i clienti di status superiore, i minori non accompagnati e i viaggiatori che desiderano effettuare il check-in di un animale domestico per il trasporto nella stiva, i cui banchi del check-in rimarranno tutti al Check-in 1. I viaggiatori con mobilità ridotta possono continuare a utilizzare il Check-in 1 o il Check-in 3“, afferma SWISS.

“SWISS sta sensibilizzando i propri clienti sulle nuove disposizioni temporanee per il check-in presso il suo hub di Zurigo tramite diversi canali, sia prima del loro viaggio aereo che in loco in collaborazione con l’operatore aeroportuale Flughafen Zürich AG. SWISS sta informando i propri clienti delle modifiche tramite e-mail. Qualsiasi viaggiatore SWISS che effettui il check-in per il proprio volo online troverà anche una notifica aggiuntiva corrispondente sulla propria carta d’imbarco digitale. Informazioni complete sulle attuali disposizioni per il check-in a Zurigo, insieme a utili istruzioni su come arrivare e ulteriori suggerimenti e consigli, sono accessibili ai viaggiatori in qualsiasi momento su SWISS.com/renovations-checkin-zrh“, conclude SWISS.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)