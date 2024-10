A Natale, Vueling collega Roma Fiumicino e Santiago di Compostela

Vueling, parte del gruppo IAG, riattiva la rotta che collega Roma Fiumicino a Santiago di Compostela durante le prossime festività natalizie. “Questa tratta sarà disponibile dal 24 dicembre 2024 al 7 gennaio 2025, offrendo ai passeggeri un’ulteriore opportunità per viaggiare e trascorrere in modo originale i giorni di festa tra Natale e l’Epifania. I voli per sono già disponibili sul sito web della compagnia.

Con questo collegamento, la compagnia aerea invita i viaggiatori a scoprire la città galiziana. Nota soprattutto per l’aspetto religioso legato ai pellegrinaggi, Santiago di Compostela offre infatti un ricco patrimonio artistico e culturale (il suo centro storico è stato dichiarato Patrimonio dell’UNESCO) e una gastronomia unica nel suo genere, facendone la destinazione ideale per una vacanza che unisce la storia millenaria del luogo ai suoi paesaggi caratteristici”, afferma Vueling.

“Vueling, compagnia del gruppo IAG e che quest’anno festeggia i suoi 20 anni di storia, è una compagnia aerea di riferimento in Europa e con un ruolo chiave nei collegamenti in Spagna. È leader nella sua base principale a Barcellona-El Prat e in altri mercati rilevanti in Spagna come Bilbao. È anche leader nel collegamento tra la penisola e le Isole Baleari e Canarie. A livello internazionale sta lavorando per rafforzare la propria presenza in basi come Londra-Gatwick, Parigi-Orly, Amsterdam, Firenze e Roma. Nel 2024, la compagnia dispone di una rete di 250 rotte durante l’anno che collegano 30 paesi. Opera 200.000 voli all’anno e nel 2023 ha trasportato più di 34 milioni di passeggeri.

La compagnia è fermamente impegnata nella decarbonizzazione del settore e, come parte del gruppo IAG, si è impegnata a raggiungere zero emissioni nette di carbonio entro il 2050 attraverso l’implementazione della strategia FlightPath Net Zero“, conclude Vueling.

