Lo Star Alliance Management Team si concentra fermamente su un’esperienza cliente fluida

Star Alliance ha consolidato le sue nomine di dirigenti chiave, volte a migliorare ulteriormente la sua attenzione strategica su un’esperienza fluida per i clienti delle compagnie aeree membri, mentre traggono vantaggio dal network di Star Alliance.

“Ambar Franco entra a far parte di Star Alliance come Vice President, Customer Experience. Franco guiderà lo sviluppo e l’implementazione di iniziative progettate per migliorare il percorso complessivo del cliente in tutta l’alleanza: la loro esperienza di prenotazione, l’esperienza dei clienti negli aeroporti e quando si collegano tra le compagnie aeree membri di Star Alliance, e quindi per garantire la loro fedeltà continua dopo il viaggio. Porta una significativa competenza nel settore dei viaggi, avendo recentemente ricoperto ruoli senior correlati all’esperienza cliente presso il Mandarin Oriental Hotel Group.

Luc Lachoix è Vice President, Digital & Technology di Star Alliance. Lachoix è responsabile dell’architettura IT, delle operazioni e della sicurezza, oltre a supportare le esigenze IT delle aree aziendali Customer Experience e Loyalty di Star Alliance. Ha ricoperto vari ruoli nel settore delle compagnie aeree, tra cui posizioni di leadership presso importanti aziende di tecnologia di viaggio tra cui Amadeus e Sabre.

Renato Ramos è Vice President, Strategy. Ramos guida le iniziative strategiche, la pianificazione aziendale e la collaborazione interfunzionale di Star Alliance. Impegnato in Star Alliance negli ultimi sette anni, in precedenza ha ricoperto il ruolo di Director, Loyalty presso Star Alliance. Renato è un esperto di aviazione esperto che ha ricoperto ruoli precedenti presso Avianca e LATAM Airlines.

Gayatheri Silvakumer è Vice President, People and Culture e guida l’implementazione della visione di sviluppo culturale e del capitale umano di Star Alliance, concentrandosi sulla fidelizzazione dei talenti e sullo sviluppo organizzativo. Ha ricoperto diversi ruoli senior in HR in vari settori, lavorando con organizzazioni come McCann Worldgroup, Bombardier e Rolls-Royce”, afferma Star Alliance.

“Sono lieto di lavorare con un team dirigenziale così eterogeneo. Portano la loro vasta esperienza, sia all’interno che all’esterno del settore dell’aviazione, per accelerare la nostra missione di offrire un’esperienza cliente impeccabile nei punti di contatto chiave dei loro viaggi”, ha affermato Theo Panagiotoulias, CEO di Star Alliance. “Ambar, Luc, Renato e Gayatheri sono tutti appassionati della nostra visione e la realizzano, tenendo sempre a mente il cliente finale delle nostre compagnie aeree associate”.

(Ufficio Stampa Star Alliance)