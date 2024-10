Qatar Airways inaugura il primo volo al mondo con un Boeing 777 equipaggiato con Starlink

Qatar Airways avvia un ambizioso progetto: entro un anno, l’intera flotta Boeing 777 sarà dotata di Internet ad alta velocità e bassa latenza fornito da Starlink.

“I passeggeri possono ora rimanere connessi durante tutto il viaggio, guardando i loro programmi preferiti e gli sport in diretta, giocando online o lavorando senza interruzioni a 35.000 piedi – tutto completamente gratuito.

Qatar Airways ha portato il futuro della connettività in volo a nuovi livelli, lanciando il primo Boeing 777 equipaggiato con Starlink, in partenza da Doha verso Londra, martedì 22 ottobre 2024.

Leader del settore per le tecnologie avanzate a bordo, Qatar Airways è il più grande e il primo vettore della regione MENA a offrire ai passeggeri internet ad altissima velocità e bassa latenza grazie a Starlink, disponibile gratuitamente per tutti i passeggeri e operativo dall’imbarco fino all’arrivo.

La compagnia di bandiera del Qatar supererà presto l’obiettivo iniziale di tre aeromobili equipaggiati con Starlink, aggiornando entro la fine del 2024 ben 12 Boeing 777-300 con questo innovativo servizio. Inoltre, l’intera flotta di Boeing 777 sarà dotata di Starlink nel 2025, con un anno di anticipo rispetto ai piani, mentre la flotta di Airbus A350 sarà aggiornata nell’estate dello stesso anno.

Questa mossa significativa sottolinea l’impegno di Qatar Airways nel colmare il divario tra i cieli e la terra, offrendo un internet ultra-veloce e a bassa latenza.

Progettato da SpaceX, Starlink è la prima e la più grande costellazione di satelliti al mondo in orbita bassa, che fornisce ai passeggeri una connessione internet affidabile e ad alta velocità, permettendo loro di rimanere in contatto con amici e familiari, trasmettere i loro intrattenimenti preferiti, guardare sport in diretta, giocare online o lavorare efficacemente a 35.000 piedi – tutto gratuitamente e con un semplice accesso ‘one-click’“, afferma Qatar Airways.

L’Amministratore Delegato di Qatar Airways, Ing. Badr Mohammed Al-Meer, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di lanciare il nostro primo volo equipaggiato con Starlink, dimostrando ancora una volta perché Qatar Airways è all’avanguardia nel settore dell’aviazione. Questa pietra miliare, insieme al nostro impegno nell’introdurre rapidamente Starlink in tutta la nostra moderna flotta, dimostra la nostra incessante ricerca di offrire ai passeggeri un’esperienza di volo che trascende i limiti del viaggio tradizionale. Grazie a Starlink, a bordo offriamo una connessione affidabile e senza interruzioni che permette ai passeggeri di rimanere connessi alle persone e alle cose che amano, anche a 35.000 piedi, rendendo ogni viaggio memorabile”.

Grazie ai satelliti avanzati e alla vasta esperienza con operazioni spaziali e in orbita, Starlink offre accesso internet in tutto il mondo, comprese le aree oceaniche e altre zone remote precedentemente non raggiungibili dai segnali cellulari o Wi-Fi tradizionali. “La qualità migliora nel tempo, e da qui non potrà che aumentare”, ha detto Elon Musk, CEO di SpaceX.

“Con il lancio del suo primo volo equipaggiato con Starlink, Qatar Airways ha raggiunto diversi primati nel settore, tra cui:

– Il primo Boeing Widebody 777 al mondo equipaggiato con Starlink.

– Il primo Starlink su un aereo passeggeri di Qatar Airways.

– Il primo aereo passeggeri nella regione MENA equipaggiato con Starlink.

– Il primo Starlink Supplemental Type Certificate (STC) per un Boeing con Starlink.

– Il più grande aereo passeggeri equipaggiato con Starlink.

– L’aereo passeggeri equipaggiato con Starlink con la più lunga autonomia.

Come primo servizio di questo tipo nella regione MENA, la collaborazione con Starlink, la più grande costellazione di satelliti internet al mondo progettata e gestita da SpaceX, segna un nuovo traguardo per il vettore nazionale dello Stato del Qatar. Questa iniziativa strategica eleverà ulteriormente l’esperienza a bordo senza pari della compagnia aerea.

L’aereo equipaggiato con Starlink opererà su rotte selezionate mentre la compagnia aerea prosegue con i suoi piani di implementazione. Questo garantirà a un numero maggiore di passeggeri un accesso continuo a una connettività migliorata durante i loro viaggi, elevando l’esperienza a bordo premiata di Qatar Airways verso nuove vette e stabilendo un nuovo standard di eccellenza per i voli”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)