Eve Air Mobility presenta Eve TechCare a MRO Europe

Eve Air Mobility (“Eve”) ha annunciato a MRO Europe di Barcellona il lancio del suo fully integrated aftermarket services portfolio per Urban Air Mobility (UAM) operations efficienti e sicure. Eve TechCare è una suite pionieristica di soluzioni all-in-one progettata per semplificare le electric vertical take-off and landing aircraft (eVTOL) operations, fornendo i servizi più completi del settore, assistenza clienti e soluzioni operative all’avanguardia.

“In Eve, il nostro obiettivo va oltre lo sviluppo e la produzione di un eVTOL; adottiamo un approccio olistico al mercato creando una suite di soluzioni per affrontare gli aspetti necessari che trasformeranno la mobilità aerea urbana in una realtà. Con Eve TechCare, garantiremo la migliore disponibilità operativa degli aeromobili per i nostri clienti ottimizzando al contempo i costi operativi”, ha affermato Johann Bordais, CEO di Eve. “Il nostro obiettivo è offrire ai nostri clienti tutto ciò di cui hanno bisogno dal momento in cui ricevono il loro aeromobile in poi”.

“Grazie ai 55 anni di storia e all’esperienza nel settore aerospaziale di Embraer, Eve TechCare offre un modo unico di servire i clienti con un’impronta globale e una presenza locale. Il portafoglio aftermarket è composto da supporto tecnico e soluzioni, MRO services, parts and battery solutions, training services and flight operation solutions, a cui gli operatori accederanno tramite una piattaforma digitale”, afferma Embraer – Eve.

“Il nostro portafoglio è progettato per l’efficienza operativa e la sicurezza con un approccio unico incentrato sul cliente. Abbiamo sviluppato queste soluzioni sulla base della nostra esperienza aerospaziale e delle diverse interazioni con clienti e partner. Il risultato è un’offerta unica nel suo genere che manterrà gli eVTOL dei nostri clienti in volo a un elevato tasso di disponibilità”, ha aggiunto Luiz Mauad, Vice-president of Customer Services at Eve. “Siamo entusiasti di questa nuova fase nei servizi clienti di Eve, che ci consentirà di discutere ulteriormente i nostri pacchetti di servizi con i nostri clienti e di consigliare le migliori soluzioni per le loro operazioni”.

“Le soluzioni di assistenza e supporto di Eve TechCare copriranno tutti gli aspetti operativi necessari per garantire le operazioni quotidiane dell’eVTOL. Ciò include l’accesso a un centro di assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, formazione per piloti e meccanici, accesso al service support, pubblicazioni tecniche e operative, servizi per materiali e batterie, monitoraggio dello stato di salute dell’aeromobile e MRO services. Eve offrirà un approccio di livello di supporto diverso per garantire che ogni cliente possa beneficiare delle nostre soluzioni in base alle proprie esigenze, assicurando efficienza e redditività.

Eve vanta il più grande backlog del settore con lettere di intenti per 2.900 aeromobili eVTOL, che rappresentano un potenziale fatturato di 14,5 miliardi di dollari su 30 clienti in 13 paesi. Oltre all’aeromobile, Eve ha ottenuto contratti non vincolanti con 14 di questi clienti per service and operations, con circa 1.100 dei nostri eVTOL, che rappresentano un potenziale fatturato di 1,2 miliardi di dollari durante i primi cinque anni di attività”, prosegue Embraer – Eve.

“Per quanto riguarda lo sviluppo del programma eVTOL, Eve ha assemblato con successo il suo primo full-scale prototype e ha completato la selezione dei fornitori principali per l’aeromobile. L’azienda sta portando avanti l’attuale fase di sviluppo dell’eVTOL, che prevede una serie di test completi con il prototipo volti a valutare ogni aspetto del funzionamento e delle prestazioni dell’aeromobile, dalle capacità di volo alle caratteristiche di sicurezza”, conclude Embraer – Eve.

(Ufficio Stampa Embraer)