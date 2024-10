Boeing presenta i risultati del terzo trimestre 2024

The Boeing Company ha registrato un fatturato nel terzo trimestre di 17,8 miliardi di dollari, una perdita GAAP per azione di (9,97$) e una perdita core per azione (non GAAP) di (10,44$), che riflettono principalmente gli impatti dell’IAM work stoppage e delle spese precedentemente annunciate sui programmi commerciali e di difesa. Boeing ha riportato un flusso di cassa operativo di (1,3) miliardi di dollari e un flusso di cassa libero di (2,0) miliardi di dollari (non GAAP).

“Ci vorrà del tempo per riportare Boeing alla sua precedente eredità, ma con la giusta attenzione e cultura, possiamo essere di nuovo un’azienda iconica e un leader aerospaziale”, ha affermato Kelly Ortberg, Presidente e Amministratore delegato di Boeing. “In futuro, ci concentreremo sul cambiamento fondamentale della cultura, sulla stabilizzazione del business e sul miglioramento nell’esecuzione dei programmi, gettando al contempo le basi per il futuro di Boeing”.

Il flusso di cassa operativo è stato di ($1,3) miliardi nel trimestre, riflettendo minori consegne commerciali widebody, nonché tempistiche sfavorevoli del capitale circolante, incluso l’impatto dello sciopero IAM.

Liquidità e investimenti in titoli negoziabili ammontavano a 10,5 miliardi di dollari, rispetto ai 12,6 miliardi di dollari all’inizio del trimestre, trainati dall’utilizzo del flusso di cassa libero nel trimestre. A ottobre, la società ha stipulato una nuova linea di credito a breve termine da 10,0 miliardi di dollari e ora ha accesso a linee di credito totali per 20,0 miliardi di dollari, che rimangono non utilizzate. Il backlog totale aziendale a fine trimestre era di 511 miliardi di dollari.

I ricavi nel terzo trimestre di Commercial Airplanes pari a 7,4 miliardi di dollari e il margine operativo del (54,0)% riflettono gli oneri pre-tasse precedentemente annunciati di 3,0 miliardi di dollari sui programmi 777X e 767, nonché l’interruzione del lavoro IAM e le spese di periodo più elevate, tra cui ricerca e sviluppo. Il programma 787 sta attualmente producendo a 4 aerei al mese e mantiene i piani per tornare a 5 aerei al mese entro la fine dell’anno. Nel trimestre, Commercial Airplanes ha registrato 49 ordini netti e consegnato 116 aerei, con un backlog di oltre 5.400 aerei per un valore di 428 miliardi di dollari.

I ricavi del terzo trimestre di Defense, Space & Security pari a 5,5 miliardi di dollari e il margine operativo del (43,1)% riflettono gli oneri pre-tasse precedentemente annunciati di 2,0 miliardi di dollari sui programmi T-7A, KC-46A Tanker, Commercial Crew e MQ-25. I risultati riflettono anche le prestazioni sfavorevoli su altri programmi.

Durante il trimestre, Defense, Space & Security ha consegnato il primo MH-139A di produzione all’aeronautica militare statunitense e ha definito un contratto per due E-7A Wedgetail dall’aeronautica militare statunitense. Il backlog di Defense, Space & Security è stato di 62 miliardi di dollari, di cui il 28 percento rappresenta ordini da clienti al di fuori degli Stati Uniti.

I ricavi del terzo trimestre di Global Services pari a 4,9 miliardi di dollari e il margine operativo del 17,0% riflettono un volume e un mix commerciali più elevati. Durante il trimestre, Global Services ha ottenuto accordi per il Landing Gear Exchange Program e l’Integrated Material Management con All Nippon Airways e un contratto per i pezzi di ricambio del KC-135 dall’aeronautica militare statunitense.

Il presidente e CEO di Boeing, Kelly Ortberg, ha condiviso oggi il seguente messaggio con tutti i dipendenti: “Oggi, mentre comunichiamo i nostri risultati del terzo trimestre 2024, desidero cogliere l’occasione per condividere la mia prospettiva sulle sfide che affrontiamo e, cosa ancora più importante, il mio obiettivo su come faremo progredire Boeing, insieme. Ci vorrà del tempo per riportare Boeing alla sua precedente eredità, ma, con la giusta attenzione e cultura, possiamo tornare a essere un’azienda iconica e un leader aerospaziale. Ci concentreremo sul cambiamento fondamentale della cultura, sulla stabilizzazione del business e sul miglioramento dell’esecuzione del programma, gettando al contempo le basi per il futuro di Boeing. Per definire quel futuro, resteremo fedeli alle nostre radici e ai valori che hanno definito la nostra eredità”.

“La mia missione qui è piuttosto semplice. Girare questa grande nave nella giusta direzione e riportare Boeing alla posizione di leadership che tutti conosciamo e desideriamo. Ora, per fare questo saranno necessari cambiamenti in quattro aree specifiche. Innanzitutto, abbiamo bisogno di un cambiamento culturale fondamentale nell’azienda. In secondo luogo, dobbiamo stabilizzare il business. In terzo luogo, dobbiamo migliorare la nostra disciplina esecutiva sui nuovi impegni di piattaforma in tutta l’azienda. Quarto, mentre facciamo i primi tre, dobbiamo costruire un nuovo futuro per Boeing.

Un’ulteriore area di attenzione fondamentale per la nostra stabilità è l’implementazione del piano di sicurezza e qualità. Come sapete, questo è un piano che abbiamo esaminato con la FAA e farà parte dei criteri che utilizzeremo per misurare la stabilità del nostro sistema di produzione, necessario per ottenere l’autorizzazione ad aumentare i 737 rates. Sono incoraggiato dai progressi che stiamo già facendo e dobbiamo continuare con questo slancio.

Un altro grande ostacolo per stabilizzare l’azienda è gestire il nostro bilancio per supportare al meglio il mantenimento del nostro rating di credito investment grade. Abbiamo un piano e lo stiamo eseguendo e sono sicuro che abbiamo una buona strada da seguire per gestire le realtà della nostra attività e mantenere il nostro rating investment grade.

Dobbiamo ridefinire le priorità e creare un’organizzazione più snella e focalizzata. Abbiamo annunciato di recente una riduzione della forza lavoro che si concentrerà sul consolidamento delle aree in cui non siamo efficienti e dobbiamo continuare a concentrarci sulla riduzione delle attività non essenziali.

Questa è un’azienda che ha inaugurato la nuova era dei viaggi aerei e ha contribuito a far atterrare il primo uomo sulla luna. Tornare ai valori che hanno contribuito a definire questa eredità è ciò che definirà il nostro futuro. Sono entusiasta dell’opportunità e non vedo l’ora di lavorare con tutti voi”, ha proseguito il presidente e CEO di Boeing, Kelly Ortberg.

