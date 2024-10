Gama Aviation entra a far parte dell’Embraer Executive Jets Authorized Service Center Network

Embraer ha annunciato oggi l’espansione del suo maintenance, repair and overhaul (MRO) services network in una nuova partnership con Gama Aviation. L’MRO situato a Bournemouth, Regno Unito, farà parte dell’Embraer Authorized Service Center network. Gama Aviation fornirà line maintenance support ai clienti delle Phenom 100 and Phenom 300 series, nonché base maintenance per gli aeromobili Legacy 600 e Legacy 650 situati in Europa, Africa e Medio Oriente. La società britannica fornirà scheduled and unscheduled maintenance, nonché un’ampia gamma di servizi come livery design, interiors, pre-purchase inspections, modifications, and avionics upgrades.

“Siamo lieti di essere stati selezionati come Authorized Service Centre da Embraer, che ha fissato un’asticella comprensibilmente alta per entrare a far parte della loro rete globale. Non vediamo l’ora di lavorare con i clienti per supportare i loro aerei Phenom e Legacy tramite la nostra capacità MRO di base a Bournemouth, le nostre line stations a Farnborough e Luton, oltre al nostro Mobile Support Team (MST) service”, afferma Paul Kinch, Managing Director, Gama Aviation MRO.

“È un onore che Gama Aviation si unisca alla nostra rete. Gama Aviation è un punto di riferimento nel MRO market e svolge diverse attività con l’eccellenza richiesta dai nostri clienti. Puntiamo a continuare a crescere e migliorare le nostre capacità per supportare al meglio i nostri clienti in Europa, Africa e Medio Oriente”, afferma Frank Stevens, Vice President of Global MRO Centers for Embraer Services & Support.

Attualmente, il network dedicato agli Executive Jet include otto Embraer Owned Services Centers, dieci Embraer Authorized Service Centers in Europa e 64 in tutto il mondo. Embraer Services & Support ha investito anche nella sua owned capacity. L’unità aziendale ha recentemente raddoppiato la sua capacità MRO dedicata ai business jets negli Stati Uniti, con nuove maintenance lines a Dallas Love Field, TX, Cleveland, OH e Sanford, FL.

(Ufficio Stampa Embraer)