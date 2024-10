CFM introduce il Premier MRO brand

CFM International ha ribadito il suo impegno per un open maintenance, repair, and overhaul (MRO) ecosystem per i motori LEAP, garantendo ai clienti delle compagnie aeree l’accesso a un’ampia rete di fornitori di servizi. Le capacità complete disponibili dai LEAP MRO providers autorizzati con un CFM-branded service agreement (CBSA) saranno ora note come “Premier MRO” providers for CFM LEAP engines.

“Il nostro impegno per un open MRO ecosystem è incrollabile”, ha affermato Gaël Méheust, Presidente e CEO di CFM International. “Introducendo il Premier MRO brand, stiamo offrendo agli operatori una chiara comprensione delle ampie capacità e competenze tecniche che possono aspettarsi da questi shops”.

I recenti annunci convalidano il valore dell’open MRO ecosystem model. Negli ultimi mesi, Avianca, Corendon Airlines, Guangxi Beibu Gulf Airlines e KM Malta Airlines hanno selezionato CFM Premier MRO providers per supportare le flotte LEAP-1A e LEAP-1B. Inoltre, Akasa Air ha recentemente selezionato ST Engineering per le performance restoration shop visits (PRSVs) per i motori LEAP-1B.

“Come CFM Premier MRO, siamo in grado di offrire un valore enorme agli operatori LEAP”, ha affermato Lewis Prebble, president of engine services for airlines and fleets at StandardAero. “Ecco perché le compagnie aeree di tutti i continenti ci hanno scelto per le loro esigenze riguardo LEAP engine service”.

“Dal 2017, Lufthansa Technik è un orgoglioso partner di CFM per la manutenzione dei motori LEAP”, ha affermato il Dr. Georg Fanta, head of commercial engine services at Lufthansa Technik AG. “Siamo stati il primo shop al mondo con licenze CBSA sia per LEAP-1A che per LEAP-1B. ‘Premier MRO’ sottolinea il valore della nostra licenza e l’ampio spettro di servizi premium che Lufthansa Technik può offrire per i motori LEAP”.

L’open MRO ecosystem for LEAP engines è progettato per soddisfare la crescente domanda di manutenzione e supporto dei motori. Questo ecosistema include l’internal network di CFM e una vasta gamma di service providers, tra cui airline shops and independent MRO. Tutti i LEAP MRO providers si impegnano a fornire servizi di manutenzione di alta qualità per supportare lo stesso elevato valore residuo del motore riscontrato oggi sui CFM56. Questa struttura garantisce ai clienti la flessibilità di scegliere le migliori opzioni di servizio per soddisfare le loro esigenze specifiche, che si tratti di specific work scopes, component repair o full restoration overhauls. Attualmente ci sono cinque CFM LEAP Premier MRO shops: Air France Industries KLM Engineering & Maintenance, Delta TechOps, Lufthansa Technik, ST Engineering, StandardAero.

(Ufficio Stampa CFM International)