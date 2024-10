News Brevi – 23.10.2024

AERONAUTICA MILITARE: CELEBRATO IL DECENNALE DELL’ITALIAN NATIONAL CONTINGENT COMMAND AIR/TASK FORCE AIR – E’ stato celebrato il decennale dell’Italian National Contingent Command Air/Task Force Air. L’evento è stato presieduto dal Comandante della Squadra Aerea/1^ Regione Aerea, Generale di Squadra Aerea Alberto Biavati, dinanzi a una nutrita rappresentanza del contingente e alcuni ospiti delle compagini straniere. Nel corso della cerimonia, il Colonnello Paolo Castelli, Comandante dell’Italian National Contingent Command Air/Task Force Air Kuwait, insieme al Generale Biavati, hanno svelato il monumento commemorativo, posizionato davanti all’ingresso della palazzina comando, per onorare gli sforzi compiuti dai militari italiani. Il monumento è rappresentato da una deriva del velivolo AMX, noto anche per il suo coinvolgimento, dal 2016 al 2019, nelle Operazioni della Task Force Air Kuwait, in missioni di ricognizione Tattica, con il Task Group “Black Cats”. Il Generale Biavati, nel suo intervento, ha espresso la più profonda gratitudine a tutti i militari che nel tempo si sono avvicendati in seno alla missione internazionale ed hanno contribuito, con impegno e sacrificio, al conseguimento degli obiettivi della coalizione. La Task Force Air Kuwait (TFA-K), rimodulata successivamente in Italian National Component Command Air, è attualmente dislocata sulle basi di Ali Al Salem e Al Mubarak, in Kuwait e di Erbil, in Iraq. Nel corso degli anni, l’Aeronautica Militare ha schierato diversi Task Group, svolgendo missioni di ricerca informativa, rifornimento in volo (AAR), trasporto tattico (Airlift) ed evacuazione medica (MEDEVAC) (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: 100° ANNIVERSARIO DELLA SCOMPARSA DELL’ASSO DELL’AVIAZIONE GIANNINO ANCILLOTTO – Venerdì 18 ottobre si è tenuta, a San Donà di Piave (VE), presso il Monumento dedicato all’Asso dell’aviazione e Medaglia d’Oro al Valor Militare Tenente Giannino Ancillotto, la commemorazione del 100° anniversario della scomparsa del “Cacciatore dei Draghi”. Alla cerimonia hanno preso parte il Sindaco di San Donà di Piave, Alberto Teso, il Comandante del 51° Stormo Caccia Colonnello Fabio De Luca e il Comandante del 3° Reparto Manutenzione Aeromobili e Armamento Colonnello Fabio Acquaviva. Presenti inoltre la Contessa Ancillotto, discendente dell’eroe, i rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’arma, tra cui il Presidente Nazionale dell’Associazione Arma Aeronautica, Generale S.A. Giulio Mainini, le autorità civili e militari, e la comunità cittadina (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

RYANAIR LANCIA UNA PROMOZIONE FLASH CON VOLI A PARTIRE DA 16,99 – Ryanair informa: “Ryanair ha lanciato oggi (23 ottobre) una promozione flash di 24 ore con voli disponibili a partire da €16,99 per viaggi dal 1° novembre fino al 18 dicembre. Sia che stiate cercando di esplorare una nuova entusiasmante destinazione o di rivisitare la vostra città europea preferita, assicuratevi di prenotare su ryanair.com prima della mezzanotte di oggi, 23 ottobre, per usufruire di questa promozione flash a tempo limitato”. Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy di Ryanair, ha affermato: “Abbiamo appena lanciato un’incredibile promozione flash di 24 ore con voli a partire da 16,99 euro per viaggi dal 1° novembre fino al 18 dicembre. Che stiate cercando avventura, spiagge assolate o una nuova destinazione da esplorare, la troverete sicuramente nella network leder di Ryanair con oltre 240+ destinazioni. La promozione flash Ryanair è disponibile per la prenotazione ora su ryanair.com fino alla mezzanotte di oggi, 23 ottobre”.

SWISS PROSEGUE A SOSPENDERE I VOLI PER BEIRUT FINO AL 18 GENNAIO 2025 – SWISS informa: “A seguito di un’attenta revisione, SWISS ha deciso di cancellare i voli da e per Beirut fino al 18 gennaio 2025 incluso. Questa misura è intesa a garantire una maggiore certezza di pianificazione sia per i nostri passeggeri che per l’equipaggio”. Ieri SWISS aveva annunciato la sospensione dei voli da e per Tel Aviv fino a domenica 10 novembre 2024 inclusa. “I passeggeri interessati saranno contattati. Naturalmente offriremo la possibilità di prenotare gratuitamente un volo per una data di viaggio successiva o di ottenere il rimborso del prezzo del biglietto”, conclude SWISS.

IBERIA ACCELERA L’ATTUAZIONE DELLA SUA STRATEGIA DI SOSTENIBILITA’ – Iberia accelera l’attuazione della sua strategia di sostenibilità nel suo complesso La Muñoza, dove si trovano le strutture di Iberia Mantenance. La compagnia aerea, insieme a Getting Greener, società di gestione di asset di efficienza energetica e generazione rinnovabile, ha appena messo in funzione tre impianti fotovoltaici per l’autoconsumo in tre strutture di Iberia Maintenance: il banco prova motori, il centro servizi e l’hangar 6. La capacità totale di questi tre nuovi impianti è di 2,63 megawatt di potenza installata, il che consente di evitare l’emissione di oltre 13.600 tonnellate di CO2 nel corso della loro vita utile, stimata in 25 anni, che equivale al consumo di oltre 3.500 famiglie durante quel periodo di tempo. Questi impianti si aggiungono a quello installato sul tetto dell’engine shop, che ha una potenza simile (2,73 milioni di kWh all’anno) nel 2021. Attualmente il consumo di elettricità di La Muñoza è di 43 milioni di kilowatt all’anno, di cui 5,4 milioni di kWh sono coperti dai pannelli fotovoltaici già installati, che rappresentano circa il 12,5% dell’energia consumata. L’installazione di pannelli solari a La Muñoza rientra nella strategia di sostenibilità di Iberia, che è strutturata in sette pilastri: rinnovo della flotta, misure operative di efficienza nei consumi, gestione sostenibile dei rifiuti generati a bordo, digitalizzazione, utilizzo di sustainable aviation fuel, energia elettrica rinnovabile in tutte le strutture, illuminazione più efficiente e responsabile negli hangar.

IN UN ACCORDO CON IL DOT, AMERICAN RIBADISCE IL SUO IMPEGNO VERSO I PASSEGGERI CON WHEELCHAIRS E MOBILITY DEVICES – American Airlines ha formalmente raggiunto oggi un accordo con L’U.S. Department of Transportation (DOT) per continuare le importanti azioni della compagnia aerea volte a migliorare l’esperienza di viaggio per i clienti che viaggiano con wheelchairs and mobility devices. “American ha un impegno di lunga data nel servire i passeggeri con disabilità. Nel 2023 American ha servito oltre 8 milioni di passeggeri che hanno richiesto assistenza e ha trasportato oltre 146.000 wheelchairs e altri personal mobility devices. American fornisce questi servizi in conformità con tutte le normative gratuitamente e in difficili ambienti aeroportuali in tutto il mondo, dove le condizioni meteorologiche, il controllo del traffico aereo e altre complessità possono rendere il viaggio difficile per tutti i passeggeri. In riconoscimento delle sfide speciali che i passeggeri con disabilità devono affrontare, nel solo 2024, American ha investito oltre 175 milioni di dollari in servizi, infrastrutture, formazione e nuove tecnologie per facilitare il loro viaggio e trasportare le loro attrezzature specializzate. L’impatto di questi investimenti è chiaro. Nel 2023, quando American ha ricevuto oltre 8 milioni di richieste di wheelchair assistance da parte dei clienti, meno dello 0,1% (o meno di 1 su 1.000) di questi clienti ha presentato un reclamo correlato alla disabilità ad American. Inoltre, i reclami dei clienti per wheelchair and scooters maltrattati sono diminuiti di oltre il 20% negli ultimi due anni. Nonostante i migliori sforzi di American, se una wheelchair o un altro mobility device viene danneggiato o ritardato durante il viaggio di un cliente, American paga o fornisce riparazioni, sostituzioni e prestiti. La stragrande maggioranza dei casi viene risolta direttamente con il passeggero, senza che il passeggero inoltri la questione al DOT per la risoluzione”, informa American Airlines. “Quest’anno, American ha investito oltre 175 milioni di dollari in servizi, infrastrutture e formazione per migliorare l’esperienza di viaggio per i clienti che viaggiano con wheelchairs o altri mobility devices”, afferma Julie Rath, Senior Vice President of Airport Operations, Reservations, and Service Recovery at American. “L’accordo di oggi ribadisce l’impegno di American a prendersi cura di tutti i nostri clienti”.

I MINISTRI DEL G20 MOSTRANO UN FORTE RICONOSCIMENTO PER LE INIZIATIVE DI DECARBONIZZAZIONE DELL’ICAO – Il recente G20 Energy Transitions Ministerial Meeting tenutosi a Foz do Iguaçu, Brasile, dal 1° al 4 ottobre 2024, ha dato un significativo riconoscimento all’ICAO per i suoi sforzi per decarbonizzare il settore dell’aviazione. Il segretario generale dell’ICAO Juan Carlos Salazar ha partecipato attivamente all’evento, sottolineando il ruolo fondamentale della transizione energetica pulita dell’aviazione nel panorama energetico globale e sostenendo le iniziative in corso dell’ICAO ai ministri dell’energia del G20. Alla tavola rotonda “Unlocking Future Fuels” del 3 ottobre, Salazar ha sottolineato l’importanza dei carburanti sostenibili per l’aviazione e delle energie pulite nel raggiungimento del Long-Term Global Aspirational Goal (LTAG) dell’ICAO per emissioni di carbonio nette pari a zero entro il 2050. “Stiamo già assistendo a progressi significativi lungo la catena del valore del settore dei carburanti, e questo è solo l’inizio”, ha affermato il segretario generale dell’ICAO. Ha sottolineato che 125 aeroporti stanno ora distribuendo SAF a livello globale, con oltre 330 strutture che lo producono. Il SAF è attualmente approvato per una miscelazione fino al 50% con jet fuel convenzionale, con l’obiettivo di raggiungere 100% SAF commercial operations nel prossimo futuro. Il sig. Salazar ha anche partecipato alla G20 Special Session “Sustainable Fuels, Chemicals and Materials” il 4 ottobre, dove ha sottolineato l’importanza dell’ICAO Global Framework for Sustainable Aviation Fuels (SAF), Lower Carbon Aviation Fuels (LCAF), and other Aviation Cleaner Energies. Questo quadro, adottato alla Third ICAO Conference on Aviation and Alternative Fuels in Dubai lo scorso novembre, mira a facilitare l’aumento globale dello sviluppo, della produzione e dell’implementazione di energie più pulite per l’aviazione. “Attraverso questo quadro, l’ICAO e i suoi Stati membri si impegneranno a ridurre le emissioni di CO2 dell’aviazione internazionale del 5% entro il 2030, attraverso l’uso di energie più pulite per l’aviazione”. Il Segretario generale ha inoltre evidenziato gli sforzi in corso dell’ICAO per supportare gli Stati e le parti interessate nell’aumento e nel finanziamento di carburanti sostenibili. Ha discusso dell’ICAO Assistance, Capacity-building and Training for Sustainable Aviation Fuels (ACT-SAF) programme, che fornisce supporto personalizzato a oltre 180 Stati e organizzazioni in varie fasi di sviluppo e implementazione di SAF. Il Sig. Salazar ha presentato l’ICAO Finvest Hub in Brasile. Questa nuova iniziativa faciliterà l’accesso a finanziamenti pubblici e privati per progetti di decarbonizzazione dell’aviazione.

RAYTHEON: CONTRATTO PER IL TOW SYSTEM – Raytheon, un’azienda RTX, ha ricevuto 676 milioni di $ per continuare a produrre il tube-launched, optically-tracked, wireless-guided TOW® weapon system for the U.S. Army. I due distinti contratti comprendono un contratto di produzione annuale per 430 milioni di $ nell’anno fiscale 2023 e un ulteriore contratto da 246 milioni di $ nel 2024. Ad oggi, Raytheon ha consegnato oltre 700.000 TOW® weapon system alle forze armate statunitensi e internazionali. TOW è compatibile con una varietà di veicoli con e senza pilota, tra cui l’High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle.

COLLINS AEROSPACE SI AGGIUDICA UN CONTRATTO PER 787 MRO CON AIR EUROPA – Collins Aerospace, un’azienda RTX, ha annunciato oggi di aver firmato un contratto decennale con Air Europa per fornire comprehensive maintenance, repair and overhaul (MRO) services per la flotta di aeromobili 787 della compagnia aerea. Attraverso i suoi FlightSense® and DispatchSM combined asset and MRO programs, Collins fornirà ad Air Europa supporto in loco per una serie di 787 systems, inclusi electric power, environmental control, avionics, lighting and cargo. Inoltre, Collins fornirà health maintenance attraverso la sua Ascentia® software platform ed espanderà il suo pool di pezzi di ricambio per il 787 in Europa. “Siamo molto soddisfatti dell’accordo raggiunto con Collins in quanto rafforza la qualità della manutenzione già eseguita sulla nostra flotta 787”, ha affermato Pedro Macías, Chief Technical Officer, Air Europa. “Il Dreamliner non è solo il nostro aereo di punta, ma anche il punto di riferimento per le operazioni tra Europa e America. Per noi è fondamentale affidarci a un fornitore con il prestigio e l’affidabilità di Collins in un mercato esigente come il nostro”. “Il comprehensive service plan di Collins che comprende assets, logistical support, original equipment manufacturer-certified repairs and predictive health maintenance, aiuterà Air Europa a ottimizzare le prestazioni della sua flotta 787, riducendo al contempo i tempi e i costi di riparazione”, ha affermato Cory May, vice president, Aftermarket for Collins. “Questo accordo segna un’espansione significativa del nostro pool di pezzi di ricambio per il 787 in Europa, migliorando la nostra capacità di supportare le compagnie aeree europee e rafforzando la nostra rete di supporto globale per il 787, che include pool di pezzi di ricambio esistenti ad Atlanta, Dubai, Singapore, Tolosa, Venlo e Wichita”.

CIRRUS VISION JET: TURNKEY OWNERSHIP CON IL SERVICE NETWORK DI CIRRUS – Cirrus Aircraft informa: “Il Cirrus Vision Jet è il primo single-engine jet al mondo e il best-selling jet in general aviation, con quasi 600 consegne di aeromobili e 1.300 piloti abilitati. Con Cirrus Services che fornisce informazioni su costi prevedibili e programmazione progressiva della manutenzione, i proprietari di Vision Jet possono facilmente programmare la manutenzione e accedere ai centri di assistenza Cirrus in tutto il mondo. Il Vision Jet, vincitore del premio Robert J. Collier, è adattabile a un’ampia gamma di missioni con sistemi di sicurezza avanzati, Cirrus Airframe Parachute System® e Safe Return™ Autoland, Wi-Fi in volo, interni lussuosi e altro ancora”. “Vision Jet è una risorsa potente e gratificante, con innovazione e sicurezza riconosciute dal settore come Cirrus Airframe Parachute System®, Wi-Fi, sustainable aviation fuel capability e altro ancora”, afferma Zean Nielsen, CEO of Cirrus. “La flessibilità, l’efficienza e i servizi di proprietà completi continuano a rendere Vision Jet una scelta eccezionale per i reparti di volo. Vision Jet fornisce agli operatori una risorsa affidabile e sicura per i viaggi ed è supportato da una rete di Cirrus Services per il supporto ovunque il business ti porti”. “A testimonianza dell’esplorazione continua della convergenza tra tecnologia e formazione al volo, Cirrus ha recentemente rilasciato una Vision Jet preflight experience in augmented reality (AR) tramite Cirrus Approach per promuovere il Vision Jet training ovunque si connetta il tuo iPad”, aggiunge Nielsen. “I partecipanti NBAA-BACE possono fermarsi al nostro stand per provare una demo”. Inoltre, Cirrus supporta i proprietari tramite JetStream, un comprehensive ownership program che fornisce manutenzione progressiva, supporto, formazione ricorrente e altro ancora. Il team dedicato JetStream offre supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per garantire che il Vision Jet sia mantenuto al suo massimo standard con urnkey scheduled maintenance, cost predictability and complete engine coverage.

ROLLS-ROYCE FUTUREWORKS: INNOVAZIONE DIGITALE NELLA PRODUZIONE AEROSPAZIALE – La struttura FutureWorks di Rolls-Royce a Bristol è all’avanguardia nella rivoluzione della produzione aerospaziale e delle competenze per il programma Future Combat Air System (FCAS) e per l’industria in generale. Con un’attenzione particolare alle tecnologie e alle capacità avanzate in propulsion and integrated power systems, la struttura sta guidando un passaggio dai metodi di produzione tradizionali a un ambiente digitale all’avanguardia che mira a semplificare i processi, ridurre i costi e sviluppare le competenze necessarie per il futuro dell’ingegneria. FutureWorks sta avanzando verso una visione di una ‘paperless factory’, mirando a integrare soluzioni digitali in tutte le sue linee di produzione. Uno dei progressi più entusiasmanti di FutureWorks è l’integrazione dell’Additive Layer Manufacturing (ALM), che consente al team di produrre rapidamente e in loco utensili personalizzati, riducendo sprechi, costi e ritardi che si verificano quando è necessario reperire utensili per elementi specifici di un progetto. Il team sta anche sperimentando (ALM) per riciclare i materiali di scarto in loco. Sebbene questo lavoro sia ancora in fase di sviluppo, tali sforzi riflettono l’impegno di Rolls-Royce verso pratiche sostenibili e la capacità di “provare ed sbagliare” idee innovative. Mentre FutureWorks continua ad avanzare, le soluzioni digitali vengono integrate in tutte le linee di produzione. Ad esempio, gli strumenti SMART e i sistemi di controllo vengono sperimentati per sostituire i tradizionali sistemi basati su carta, aiutando a tracciare attrezzature e processi con precisione in tempo reale per una migliore efficienza. La struttura fornisce uno spazio dinamico in cui i team possono esplorare soluzioni innovative come la realtà aumentata (AR) e la realtà virtuale (VR). Sfruttando questi strumenti digitali, ingegneri e progettisti possono collaborare in modo più efficace, acquisire informazioni critiche in anticipo nel processo di progettazione e migliorare la comunicazione lungo la catena di fornitura, riducendo i rischi di errori e ritardi nella produzione. Ryan Allen, Operation Manager di Rolls-Royce per Future Programmes e FutureWorks, ha affermato: “FutureWorks ha fornito uno spazio designato per trovare nuovi e innovativi modi di lavorare, che renderanno il programma FCAS più efficiente in termini di tempo e costi sia nella fase di sviluppo che in quella di produzione”.

DELTA COLLABORA CON BCI PER L’ANNUALE ‘WALK FOR THE CURE’ IN GHANA – Delta informa: “Per l’ottavo anno consecutivo, Delta Air Lines ha collaborato con Breast Care International (BCI) per la “Walk for the Cure” a Ejisu, nella regione di Ashanti, per contribuire a sensibilizzare sul cancro al seno, dissipare miti dannosi, raccogliere fondi per la ricerca e far sapere alle comunità che con la diagnosi precoce e il trattamento, il cancro è curabile. La “Walk for the Cure” è diventata una piattaforma essenziale in Ghana e in tutta l’Africa per promuovere la prevenzione del cancro al seno attraverso l’istruzione, la diagnosi precoce e un più ampio accesso al trattamento. L’evento di quest’anno, a tema “Together We Can Change the Narrative About Cancers in Africa”, ha visto la partecipazione di migliaia di sopravvissute, operatori sanitari e sostenitori, tutti uniti nella lotta contro il cancro al seno. La partecipazione di Delta alla “Walk for the Cure” riflette il suo forte senso di responsabilità sociale aziendale e il continuo supporto alle iniziative sanitarie in Africa e nel mondo. Durante il mese della consapevolezza sul cancro al seno e oltre, Delta invita il pubblico a unirsi e a promuovere la consapevolezza dell’importanza salvavita della diagnosi precoce nella lotta contro il cancro al seno. Delta che ha raccolto oltre 28 milioni di $ per la Breast Cancer Research Foundation. Finanziando oltre 80 progetti di ricerca, Delta si unisce a dipendenti, partner e clienti per avere un impatto duraturo”.

COLLINS AEROSPACE ESPANDE LE SUE EXECUTIVE AIRCRAFT SEATING OPERATIONS IN MEDLEY – Collins Aerospace, un’azienda RTX, sta espandendo la sua executive aircraft seating facility a Medley, Florida. L’investimento da 2 milioni di dollari raddoppia lo spazio di produzione dello stabilimento a 30.000 piedi quadrati e aggiunge attrezzature di lavorazione all’avanguardia che migliorano l’efficienza produttiva, potenziano le capacità e riducono lo spreco di materiali. Leader nel settore dei rivestimenti di sedili per aerei executive, business e VIP, lo stabilimento di 150.000 piedi quadrati di Collins a Medley utilizza un mix di lavorazioni automatizzate ad alta tecnologia e artigiani specializzati per produrre soluzioni di arredamento per aerei altamente personalizzate, per soddisfare le esigenze della sua base di clienti globale. Lo spazio aggiuntivo e i macchinari avanzati non solo migliorano la capacità produttiva del sito, ma ampliano anche la gamma di soluzioni di tappezzeria di lusso su misura. “Questo investimento apre nuove dimensioni al nostro executive seating site, aumentando le nostre capacità di livello mondiale e migliorando la qualità del prodotto, la ripetibilità e i tempi di consegna”, ha affermato Scott Howard, director of business development for Executive Aircraft Seating for Collins Aerospace. “È anche un riflesso diretto della nostra dedizione all’innovazione e dell’impegno a migliorare continuamente il nostro impatto ambientale, riducendo lo spreco di materiali”. I nuovi macchinari automatizzati per pannelli trapuntati possono eseguire disegni, modelli e colorazioni complessi per cuciture, ricami e perforazioni personalizzate, mentre un taglierino automatizzato per materiali utilizza una visione digitale avanzata per un taglio di precisione per massimizzare l’utilizzo dei materiali, accelerando i processi e l’efficienza.