HENSOLDT, Lufthansa Technik Defense e Bombardier Defense celebrano il primo volo di successo del PEGASUS aircraft

HENSOLDT, Lufthansa Technik Defense e Bombardier Defense hanno annunciato oggi che l’aereo PEGASUS ha completato il suo primo volo dalla struttura Bombardier di Wichita, Kansas. Guidato da HENSOLDT, PEGASUS è una airborne missionized platform che integrerà il Kalætron Integral SIGINT system per eseguire highly critical signal surveillance missions per le German armed forces.

Mentre l’aereo entra ufficialmente nella sua fase successiva e si avvicina all’integrazione e alla certificazione dei sistemi guidati da Lufthansa Technik Defense, si è tenuta una celebrazione per il primo volo del PEGASUS. I rappresentanti di HENSOLDT, Lufthansa Technik e Bombardier Defense, nonché i rappresentanti delle forze armate tedesche, hanno viaggiato dalla Germania, dal Canada e dagli Stati Uniti per riunirsi a Wichita e celebrare questa pietra miliare fondamentale del programma.

Questa fase di test dell’aeromobile è condotta dal Bombardier Flight Test Centre (BFTC) team, situato a Wichita, dove i piloti altamente qualificati di Bombardier convalidano gli aspetti chiave del programma. Questi test di successo dimostrano l’elevata capacità dell’aeromobile Bombardier Global di completare le missioni critiche della German air force. Ciò rappresenta una pietra miliare significativa per il primo dei tre aerei Global 6000 modificati destinati a essere consegnati alla Bundeswehr tedesca.

“Il next generation signal intelligence aircraft della Germania sta volando alto”, ha affermato Steve Patrick, Vice President, Bombardier Defense. “Questo primo volo di successo è il risultato della forte collaborazione e della conoscenza condivisa tra HENSOLDT, Lufthansa Technik Defense, Bombardier Defense e i nostri fornitori per far volare l’aereo Global 6000 modificato e ad alte prestazioni per il programma Pegasus. Con i test di volo regolarmente in corso dalla base di Bombardier a Wichita, l’aereo continua a raccogliere dati di certificazione essenziali per migliorare e perfezionare la piattaforma prima di passare alla fase successiva”.

“Oggi si compie un’importante pietra miliare per il programma PEGASUS”, ha affermato Dietmar Thelen, Head of Spectrum Dominance Division at HENSOLDT. “Con l’integrazione del nostro sistema Kalætron-Integral, stiamo fornendo componenti chiave essenziali per la “ricognizione del futuro”. Questo risultato sottolinea l’eccellente cooperazione tra HENSOLDT, Lufthansa Technik Defense e Bombardier Defense”.

“Vedere il primo aereo PEGASUS prendere il volo con il logo Lufthansa Technik Defense mi riempie di orgoglio e anche di gioiosa attesa, poiché ci avvicina di un passo decisivo al ritorno di questo aereo nel nostro sito”, afferma Michael von Puttkamer, Vice President Special Aircraft Services at Lufthansa Technik. “Vorrei congratularmi e ringraziare l’eccezionale team Bombardier Defense per la sua grande prestazione nel raggiungimento di questa importante pietra miliare del progetto e non vedo l’ora di assistere alle prossime attività di test di volo e alla continua cooperazione con HENSOLDT nella successiva integrazione e certificazione del loro highly sophisticated signals intelligence system”.

Nel giugno 2021 HENSOLDT si è aggiudicata il contratto per la fornitura di un airborne system for electronic signals intelligence a bordo di tre jet Bombardier Global, basato sul suo Kalætron Integral system. Da quell’assegnazione, HENSOLDT, Lufthansa Technik Defense e Bombardier hanno collaborato strettamente a un’attività di progettazione congiunta. Sono stati eseguiti ampi lavori di modifica strutturale per preparare il primo aereo presso la base statunitense di Bombardier Defense a Wichita, Kansas, che ospita un importante contingente di personale esperto e qualificato dell’azienda. Questo è il sito delle attività iniziali di test a terra e in volo.

Al termine dei test iniziali, ogni aereo verrà trasferito presso le strutture di Lufthansa Technik Defense ad Amburgo per ulteriori lavori di integrazione. L’azienda è inoltre responsabile della certificazione normativa di PEGASUS a livello di aeromobile complessivo. Finora, Lufthansa Technik ha completato le sue attività di progettazione per l’integrazione del mission system, dei sistemi avionici civili e militari aggiuntivi e della cabina dell’aereo. Il processo di produzione delle parti interne è già iniziato per garantire la prontezza dei componenti per l’installazione immediata quando l’aereo arriverà ad Amburgo. Nel frattempo, HENSOLDT ha adattato l’architettura dei sistemi alle esigenze operative della Bundeswehr tedesca. Gli sviluppi hardware e software corrispondenti sono attualmente in corso, varie dimostrazioni hanno mostrato il potenziale e le capacità della prossima soluzione.

HENSOLDT agisce come general contractor e ha la responsabilità complessiva della realizzazione del progetto. Lufthansa Technik Defense agirà come subcontractor, procurandosi l’aereo modificato da Bombardier e adattando e integrando il sistema di ricognizione sviluppato da HENSOLDT nella piattaforma. Molte piccole e medie imprese provenienti da tutta la Germania, dal Canada e dagli Stati Uniti sono coinvolte nel progetto come parte della supply chain per tutte le aziende che porteranno PEGASUS al traguardo.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik – Bombardier – Photo Credits: Bombardier – Lufthansa Technik)