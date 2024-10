SWISS trasporta oltre un milione di passeggeri nell’autumn holiday period

Swiss International Air Lines (SWISS) ha trasportato oltre 1,3 milioni di passeggeri nel peak autumn travel period di quest’anno, che si è esteso da venerdì 27 settembre a domenica 20 ottobre (inclusi). Durante il periodo sono stati operati complessivamente 10.211 voli. Entrambi i numeri rappresentano un aumento di circa il 6,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso (vacanze autunnali 2023: circa 1,2 milioni di passeggeri trasportati su 9.565 voli). SWISS ha inoltre trasportato più di 900.000 bagagli nelle stive dei suoi aerei durante lo stesso periodo di vacanza, oltre il 98% dei quali come da programma e senza ritardi. Il giorno di punta di quest’anno è stato domenica 6 ottobre, all’inizio delle vacanze autunnali nel Canton Zurigo e altrove, quando la compagnia ha trasportato un totale di 60.863 viaggiatori a destinazione.

“Nel periodo da fine settembre a metà ottobre, poco meno del 62% dei voli SWISS è partito in orario, un punto percentuale in meno rispetto al 63% dello stesso periodo dell’anno precedente. Il leggero calo è attribuibile in gran parte a fattori esterni come le condizioni meteorologiche, che hanno sostanzialmente limitato le operazioni presso l’hub SWISS di Zurigo. Il meteo a Zurigo è stato particolarmente limitante durante l’autumn holiday period di quest’anno, con airport arrival and departure capacities ridotte fino a un terzo a volte a giorni alterni. La causa principale di queste restrizioni legate alle condizioni meteorologiche sono stati i venti occidentali sfavorevoli e il ‘bise’ wind da est, che hanno entrambi richiesto modifiche all’uso delle piste dell’aeroporto. Questi a loro volta hanno creato rotte di arrivo e partenza intersecate, che richiedono maggiori separazioni temporali tra gli aerei in atterraggio. La situazione è stata aggravata da diversi giorni di nebbia e condizioni di vento difficili nei paesi limitrofi, che hanno ulteriormente aumentato i ritardi.

Poco meno del 63% di tutti i voli SWISS sono partiti in orario nel 2024 fino ad oggi. In alcuni casi, gli equipaggi sono stati in grado di recuperare almeno una parte del ritardo di partenza durante il tragitto: oltre il 65% di tutti i voli SWISS nel periodo delle vacanze autunnali sono arrivati a destinazione in orario e l’82% di essi è atterrato con meno di mezz’ora di ritardo”, afferma SWISS.

“Con le numerose sfide che abbiamo dovuto affrontare, sono ampiamente soddisfatto del modo in cui abbiamo gestito la nostra seconda stagione di vacanze più importante dell’anno dopo i mesi estivi”, afferma Oliver Buchhofer, Chief Operating Officer di SWISS. “Le condizioni meteorologiche e gli altri parametri operativi sono stati tutt’altro che facili, ma siamo riusciti a far volare i nostri ospiti verso le loro vacanze autunnali in modo sicuro, affidabile e generalmente puntuale. Se siamo riusciti a farlo è grazie agli enormi e instancabili sforzi di tutto il nostro team SWISS, a terra e in volo”.

“Allo stesso tempo, non possiamo essere soddisfatti della nostra attuale puntualità. Siamo stati in grado di raggiungere i nostri obiettivi di puntualità durante il periodo delle vacanze autunnali solo nei giorni in cui il meteo ha giocato a favore e le carenze di capacità all’aeroporto di Zurigo e nello spazio aereo europeo sono rimaste entro limiti ragionevoli. Dobbiamo diventare più solidi. E abbiamo avviato una serie di azioni negli ultimi mesi che dovrebbero aiutarci a farlo. Continuiamo a lavorare a stretto contatto anche con i nostri partner di sistema per migliorare ulteriormente i nostri processi e le nostre procedure a terra e in volo, per renderci generalmente più resilienti ai fattori esterni avversi”, continua il COO Buchhofer.

“SWISS ha raggiunto una schedule stability del 97,7% per il 2024 autumn holiday period, ovvero solo il 2,3% dei voli offerti tre mesi prima ha dovuto essere cancellato con breve preavviso. Le ragioni di tali cancellazioni includevano condizioni meteorologiche tempestose in vari paesi europei e sviluppi in Medio Oriente, che hanno costretto la compagnia a sospendere i suoi servizi per Tel Aviv e Beirut“, conclude SWISS.

Per On-Time performance si intende la percentuale di voli in partenza o in arrivo entro 15 minuti dall’orario di partenza/arrivo previsto.

Queste le Top 5 SWISS destinations nel 2024 autumn holiday period (da 27 settembre al 20 ottobre).

Short-haul:

– Alicante

– Lisbon

– Malta

– Valencia

– Thessaloniki

Long-haul:

– Johannesburg

– Montreal

– São Paulo

– Chicago

– Toronto

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)