KLM: volo intercontinentale per The Aviation Challenge verso Singapore

Ieri, un volo KLM è partito dall’aeroporto di Amsterdam Schiphol per Singapore come parte di The Aviation Challenge. Questo challenge è stato avviato da SkyTeam e sfida le compagnie aeree a condurre le loro operazioni nel modo più efficiente e con il minor impatto ambientale possibile. I risultati di questi test vengono condivisi tra le compagnie aeree partecipanti, con l’obiettivo di condividere le conoscenze e aiutare le compagnie aeree a svolgere le loro attività con un impatto ambientale inferiore.

“KLM riconosce il suo impatto sull’ambiente e sul clima e vede che ci sono limiti a ciò che il nostro pianeta può gestire. È necessaria un’azione per operare entro questi limiti. Testando varie innovazioni durante le operazioni di volo e a bordo, KLM valuta i loro risultati con l’obiettivo di ampliarli e implementarli come pratiche standard.

Sia durante la preparazione che durante il volo, KLM ha testato varie iniziative. In termini di cargo transport, KLM spera di sostituire tutti i cargo pallets con lightweight cardboard alternatives. Questo cambiamento consente di risparmiare 150 kg di materiale per volo necessario per il trasporto di merci. KLM spera di risparmiare circa lo 0,05% di CO2 all’anno tramite questa misura (Scope 1 e 3). Inoltre, vengono utilizzati quanti più electric ground processes a terra e l’aereo viene trainato fino alla pista, risparmiando 400 kg di carburante. Questo mette alla prova il funzionamento del traino di un aereo verso la pista in un ambiente operativo, in modo che i motori possano avviarsi più tardi”, afferma KLM.

“L’ottimizzazione del peso caricato può anche aiutare a ridurre il consumo di carburante e le emissioni di CO2. Distribuendo il peso a bordo nel modo più ottimale possibile si può ottenere una piccola portanza sotto il muso, con una minore resistenza e quindi un volo più efficiente.

Ai passeggeri della World Business Class viene chiesto di prenotare i loro pasti. Ciò aiuta KLM a portare a bordo esattamente la quantità di cibo necessaria per il volo, riducendo lo spreco alimentare. I passeggeri sono anche incoraggiati a fare bagagli leggeri.

KLM ha anche iniziato a consigliare ai passeggeri di non stampare le loro carte d’imbarco. Ciò ha portato a una riduzione dell’84% delle carte d’imbarco stampate da maggio 2024.

Durante il volo, vengono utilizzate stoviglie più leggere in World Business Class, un risultato della Challenge del 2022. Ciò consente di risparmiare 5 kg per volo, con un conseguente risparmio annuale di 150 tonnellate di emissioni di CO2 per l’intera flotta KLM. Inoltre, i passeggeri della World Business Class ricevono una 3D-printed KLM house più leggera al posto delle normali KLM houses in porcellana.

I passeggeri possono anche acquistare alternative fuel (SAF) a bordo del volo, che normalmente è disponibile solo in anticipo. Il SAF acquistato in aggiunta non è sul volo per Singapore, ma verrà utilizzato da KLM in seguito. L’equipaggio di cabina indossa una nuova uniforme realizzata con tessuto più sostenibile ricavato da PET riciclato e con maggiore elasticità, che offre maggiore comfort durante il lavoro a bordo. L’equipaggio di cabina indossa anche le sneaker KLM precedentemente implementate da Filling Pieces”, prosegue KLM.

“The Aviation Challenge si ispira alla storica World’s Greatest Air Race, che si è svolta da Londra a Melbourne nel 1934. La gara mirava a rendere il mondo più accessibile e a connettere le persone. Oggi, le sfide per l’aviazione non sono più nel colmare le distanze, ma nel rendere le operazioni più sostenibili. SkyTeam sfida le compagnie aeree partecipanti a condurre voli commerciali regolari con il minor impatto ambientale possibile”, conclude KLM.

