Il Cessna Citation Ascend continua a progredire nel certification program

Textron Aviation ha annunciato che il Cessna Citation Ascend continua a progredire nel suo certification program e sarà dotato degli ultimi miglioramenti della Garmin G5000 avionics suite. Questo cockpit fornirà ai piloti significativi progressi tecnologici quando entrerà in servizio, previsto per il 2025.

Il Cessna Citation Ascend è progettato e prodotto da Textron Aviation Inc., una società Textron Inc.

Il programma Ascend include due test articles: Prototype (Proto) and P1, che hanno accumulato quasi 600 ore di volo in oltre 200 voli.

“I Citation business jets sono rinomati per le loro prestazioni e produttività superiori”, ha affermato Lannie O’Bannion, senior vice president of Global Sales & Flight Operations. “L’inclusione del Garmin G5000 nel Citation Ascend dimostra il nostro impegno continuo nel progettare e offrire la migliore esperienza ai nostri clienti. Non vediamo l’ora di vedere questo aereo consegnato ai clienti”.

“L’Ascend è progettato per portare una nuovo cockpit, performance migliorate e una cabina lussuosa nel midsize business jet market. L’avionica all’avanguardia, l’autothrottle, l’elevata payload capacity e l’impressionante autonomia dell’aeromobile offrono ai clienti un carico di lavoro ridotto per il pilota e la possibilità di fare di più e andare più lontano.

Quando equipaggiato con l’ultima suite avionica Garmin G5000, l’Ascend presenterà una serie di nuove funzionalità e tecnologie avanzate di Garmin, tra cui il Synthetic Vision Guidance System (SVGS) mostrato sui primary flight displays, che si abbina alla Synthetic Vision Technology (SVT) per supportare approach minima fino a 150 piedi (46 m). SVGS fornisce una rappresentazione continua e geospaziale corretta della topografia della scena esterna, inclusi gli ostacoli, aumentata dalla visualizzazione della pista”, afferma Textron Aviation.

“I miglioramenti della SVT includono una 3D exocentric view del SafeTaxi® airport environment, per aiutare la situtional awareness durante il rullaggio. SVT visualizza anche le impronte degli edifici in 3D, inclusi hangar, terminal e torri, vie di rullaggio, piazzali, segnali e altre marcature, per aiutare a ridurre le incursioni in pista, fornendo indicazioni durante il rullaggio negli aeroporti contenuti nel database SafeTaxi. I miglioramenti supportano anche la situational awareness del pilota aumentando la chiarezza topografica, rendendo più nitidi i confini di acqua e terreno, migliorando la visualizzazione di ostacoli e linee elettriche e migliorando le rappresentazioni dei segnali di pista e dell’aeroporto. SVT introduce per la prima volta più punti di vista e si integra con la nuova Taxiway Routing feature che consente all’equipaggio di volo di utilizzare il touchscreen controller per immettere taxi routes.

L’Ascend può utilizzare standard automatic dependent surveillance-broadcast (ADS-B) per Cockpit Display of Traffic Information (CDTI) Assisted Visual Separation (CAVS). CAVS aumenta la consapevolezza del traffico da parte dei piloti e li aiuta a mantenere la separazione dagli aeromobili precedenti dotati di ADS-B out durante visual approaches all’atterraggio. Runway Occupancy Awareness (ROA) utilizza Surface Indications and Alert (SURF-IA) and ADS-B data per fornire avvisi quando si tenta un decollo o un atterraggio su una pista occupata.

Per le regioni qualificate, GDL 60 Datalink offre opzioni di connettività e scambio dati ad alta larghezza di banda, tra cui reti Bluetooth, Wi-Fi e LTE. GDL 60 offre la possibilità di completare download automatici di database wireless tramite connessioni di rete mentre l’aeromobile è spento.

La G5000 integrated avionics suite è dotata di tre landscape-oriented flight displays con split-screen capability, che consentono ai piloti di visualizzare contemporaneamente mappe, carte, checklist, Terrain Awareness Warning System (TAWS), Traffic alert e Collision Avoidance System (TCAS), informazioni sul piano di volo, meteo e altro ancora, aumentando la situational awareness per l’equipaggio di volo. Include anche Synthetic Vision Technology (SVT), fully automatic advanced weather radar e conformità ADS-B Out e consente una crescita ed espansione future tramite aggiornamenti software”, prosegue Textron Aviation.

“Textron Aviation ha annunciato a maggio che il best-seller Cessna Citation Latitude e l’ammiraglia Citation Longitude avrebbero incluso questi miglioramenti della suite avionica Garmin G5000“, conclude Textron Aviation.

(Ufficio Stampa Textron Aviation – Photo Credits: Textron Aviation)