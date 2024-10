News Brevi – 24.10.2024

GLI ALLIEVI DELLA SCUOLA MILITARE AERONAUTICA GIULIO DOHUET PREMIATI ALL’INTERNATIONAL ASTRONAUTIC CONGRESS – Venerdì 17 ottobre, in occasione del 75° International Astronautical Congress (IAC) tenutosi a Milano e organizzato dall’International Astronautical Federation, gli allievi all’ultimo anno del liceo scientifico della Scuola Militare Aeronautica “G. Douhet” sono stati premiati per il miglior lavoro sul tema “Uno spazio responsabile per la sostenibilità”. Il concorso, ospitato dall’evento e promosso dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), dall’Associazione Italiana di Aeronautica e Astronautica (AIDAA) e Leonardo, era rivolto alle scuole secondarie di secondo grado italiane e straniere e prevedeva la presentazione di un paper che illustrasse il proprio progetto di studio. Il lavoro proposto dalle ragazze e ragazzi del liceo dell’Aeronautica Militare, consiste in un metodo in grado di indagare il suolo e il sottosuolo di Marte tramite un sistema di trasporto sostenibile ispirato alla disseminazione dei semi del tarassaco attraverso il vento. Nello specifico, il progetto dei giovani allievi teorizza la raccolta di informazioni del pianeta rosso mediante un meccanismo di dispersione di sonde semplici, leggere e a basso impatto ambientale, destinate ad una dispersione casuale e costruite in maniera tale da sfruttare i principi fisici di volo del seme di tarassaco. Il risultato ottenuto dagli allievi della Douhet testimonia la particolare attenzione che la Scuola dedica all’implementazione di attività che permettano ai propri studenti di sviluppare la curiosità per le discipline STEM e, nello specifico, per la cultura e le tecnologie rientranti nel settore aeronautico, spaziale e aerospaziale. La Scuola Militare Aeronautica “G. Douhet”, inaugurata a Firenze nel 2006 e dipendente dall’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche (ISMA), è un istituto di istruzione secondaria di secondo grado che svolge i corsi del triennio negli indirizzi del Liceo Classico e Scientifico (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: CAMBIO AL VERTICE DELLA 1^ BRIGATA AERWA O.S. – Lunedì 21 ottobre, nell’aeroporto militare “Mario Ugo Gordesco” di Furbara, sede della 1ª Brigata Aerea Operazioni Speciali (BAOS), ha avuto luogo la cerimonia di avvicendamento al Comando tra il Generale di Divisione Riccardo Rinaldi, uscente, ed il Generale di Brigata Aerea Diego Sismondini, subentrante. L’evento è stato presieduto dal Comandante della Squadra Aerea/1ª Regione Aerea Generale di Squadra Aerea Alberto Biavati. La 1ª Brigata Aerea Operazioni Speciali (BAOS) assicura la qualificazione, l’addestramento, la specializzazione e l’approntamento delle Forze Speciali (Incursori), e delle Forze di Supporto Aereo alle Operazioni Speciali (S.A.O.S.) e per le attività di Personnel Recovery, garantendo il costante aggiornamento, la standardizzazione e l’interoperabilità di tattiche, tecniche e procedure a livello di Forza Armata, Interforze, Interagenzie e Internazionali. Inoltre, ha il compito di esprimere le capacità necessarie a predisporre una struttura di un Joint Special Operation Air Task Group (J.S.O.A.T.G.) altamente specializzato, versatile e con alti livelli di prontezza operativa per esercitazioni ed operazioni. Dipendono dalla 1ª BAOS il 17° Stormo Incursori di Furbara ed il 9° Stormo di Grazzanise. La 1ª BAOS dipende gerarchicamente dal Comando Squadra Aerea/1ª Regione Aerea di Milano (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ENAC, TERZA GIORNATA ICAN 2024: INCONTRI E ACCORDI TRA LA DELEGAZIONE ITALIANA E UZBEKISTAN, INDIA, SEYCHELLES E NIGERIA – Continuano gli incontri istituzionali a Kuala Lumpur nel corso della terza giornata dell’ ICAN 2024 che ha visto la delegazione italiana, guidata dal Presidente Enac Pierluigi Di Palma, siglare un ulteriore Protocollo di collaborazione tecnica con la Repubblica dell’Uzbekistan rappresentata da Mirsulton Yusupov, Chief Expert Air Transport Department, e da Jamoliddin Nazarov Khusanboevich, Head of Air Transport Authority, del Ministero dei Trasporti uzbeko. Importati incontri propedeutici, volti a definire le basi per future collaborazioni, si sono svolti: con la Repubblica dell’India, rappresentata da Asangba Chuba Ao, Joint Secretary Ministry of Civil Aviation Government of India; con la Repubblica delle Seychelles, rappresentata dal Ministro dei Trasporti Antony Derjacques; con la delegazione della Nigeria. Il Presidente Enac Di Palma: “Il forte interesse mostrato dagli altri Paesi a intraprendere collegamenti aerei con l’Italia sono la dimostrazione dell’importanza che gli operatori e le istituzioni estere riconoscono al trasporto aereo italiano e della reputazione della nostra aviazione civile nei contesti internazionali. Le relazioni che stiamo implementando in questi giorni rappresentano, peraltro, un’importante opportunità anche per il nostro Paese, sia in termini di ampliamento dei collegamenti aerei che di crescita dell’economia del turismo”.

TEXTRON ANNUNCIA IL NUOVO CFO – Textron Inc. ha annunciato oggi che Frank T. Connor, executive vice president and chief financial officer, ha notificato alla Società che intende andare in pensione il 28 febbraio 2025. David Rosenberg, Textron’s vice president, Investor Relations, è stato eletto per succedere a Connor come executive vice president and chief financial officer, a partire dal 1° marzo 2025. “A nome del Board of Directors, vorrei ringraziare Frank per la sua straordinaria leadership negli ultimi 15 anni”, ha affermato Scott Donnelly, Textron chairman and chief executive officer. “Siamo grati per i contributi significativi che ha apportato a Textron nell’aiutare a guidare l’eccellenza finanziaria e operativa”. Rosenberg, Textron’s vice president, Investor Relations, ha più di 24 anni di esperienza nel settore dell’aviazione. Prima del suo attuale ruolo, è stato senior vice president & chief financial officer of Textron Aviation dal 2018 a gennaio 2024, avendo precedentemente ricoperto posizioni di leadership presso Textron Aviation. “Sono orgoglioso di dare il benvenuto a David come nostro nuovo CFO”, ha affermato Donnelly. “Con la sua vasta esperienza nella gestione finanziaria e la sua profonda conoscenza del nostro business, è il leader ideale per assumere questo ruolo”. Scott Hegstrom, Textron’s vice president, Strategy and Mergers & Acquisitions, è stato eletto vice president, Investor Relations, sempre a partire dal 1° marzo 2025.

TEXTRON RIPORTA I RITULTATI DEL TERZO TRIMESTRE 2023 – Textron Inc. ha riportato third quarter 2024 income from continuing operations di $1,18 per azione, rispetto a $1,35 per azione nel terzo trimestre 2023. Adjusted income from continuing operations pari a $1,40 per azione per il terzo trimestre 2024, rispetto a $1,49 per azione nel terzo trimestre 2023. Net cash from operating activities di $208 milioni, rispetto a $270 milioni nel terzo trimestre 2023. Manufacturing cash flow before pension contributions pari a $147 milioni, rispetto a $205 milioni lo scorso anno. “Nel terzo trimestre, Textron Aviation ha subito uno sciopero alla scadenza del suo contratto di lavoro esistente con i dipendenti che è stato recentemente risolto con la ratifica di un nuovo contratto quinquennale”, ha affermato il presidente e CEO di Textron Scott C. Donnelly. “L’interruzione del lavoro ha avuto un impatto negativo sui nostri risultati del terzo trimestre e prevediamo che influirà negativamente sui dati finanziari del quarto trimestre”. “Nel trimestre, Bell ha raggiunto un traguardo fondamentale nel programma FLRAA con l’approvazione da parte dell’esercito statunitense della Milestone B, che ha stabilito FLRAA come programma di riferimento”, ha affermato Donnelly. “Inoltre, presso Textron Aviation, l’investimento in corso in nuovi prodotti ha continuato a guidare la domanda, ottenendo oltre 1,0 miliardi di dollari di nuovi ordini”. Nel trimestre, Textron ha restituito 215 milioni di dollari agli azionisti tramite riacquisti di azioni. Da inizio anno, Textron ha restituito 890 milioni di dollari agli azionisti tramite riacquisti di azioni. Textron ora prevede che i 2024 adjusted earnings per share from continuing operations saranno compresi tra $5,40 e $5,60, in calo rispetto alle precedenti previsioni tra $6,20 e $6,40. Il manufacturing cash flow before pension contributions dovrebbe ora essere compreso tra $650 milioni e $750 milioni, rispetto alle precedenti previsioni tra $0,9 miliardi e $ 1,0 miliardi.

QANTAS: PARTNERSHIP CON OMAN AIR PER GLI INTERNATIONAL REWARD SEATS – I frequent flyer di Qantas avranno presto accesso a più international reward seats e nuove destinazioni, poiché la compagnia aerea avvia una partnership con Oman Air. La partnership con Oman Air offrirà ai frequent flyer più modi per accedere a Europa, Asia, Africa e Medio Oriente utilizzando i propri punti e si aggiunge alle 1.200 destinazioni che i membri possono già raggiungere. Il CEO di Qantas Loyalty, Andrew Glance, ha affermato: “Sappiamo quanto i nostri membri amino utilizzare i propri punti per prenotare international reward seats, con numeri record riscattati negli ultimi dodici mesi. La partnership con Oman Air è un’entusiasmante espansione del programma e sbloccherà decine di migliaia di reward seats per luoghi come Londra, Parigi, Francoforte e Milano ogni anno. I frequent flyer ci dicono anche che esplorare nuove destinazioni è in cima alla loro lista di priorità, quindi questa partnership sarà una buona notizia per i membri che hanno in mente la loro prossima avventura all’estero. Oman Air è una compagnia aerea impressionante con una rete estesa, una flotta moderna e un’offerta premium che rivaleggia con qualsiasi compagnia aerea internazionale”. Oman Air è una compagnia aerea che opera più di 700 voli ogni settimana. Offre voli frequenti verso più di 40 destinazioni tra cui Londra, Parigi, Francoforte, Milano e Dubai e si collega comodamente al network Qantas e Jetstar a Bangkok, Manila, Giacarta, Phuket, Bangalore e Delhi. Oman Air opera 35 aeromobili, tra cui dieci 787 Dreamliner. La flotta widebody della compagnia aerea presenta tre cabine: Business Studio, Business ed Economy. Il CEO di Oman Air, Con Korfiatis, ha affermato: “Siamo entusiasti di collaborare con Qantas e di mostrare la bellezza e il ricco patrimonio culturale dell’Oman ai frequent flyer di Qantas. L’Oman non è solo una comoda porta d’accesso all’Europa, al Medio Oriente e oltre, ma è anche una destinazione straordinaria ed emozionante a sé stante. Le sue attrazioni uniche, il fascino rilassato e l’impareggiabile diversità naturale lo distinguono da qualsiasi altro posto nella regione”.

QANTAS GROUP INVESTIRÀ OLTRE 40 MILIONI DI DOLLARI PER NUOVE INIZIATIVE DI FORMAZIONE – Qantas Group investirà oltre 40 milioni di dollari in una serie di nuove iniziative per formare la prossima generazione di talenti dell’aviazione australiana e accelerare le competenze nella compagnia aerea e nel settore più ampio, tra cui: la nuova Qantas Group Safety Academy, che sarà lanciata nel 2025; investimento di 40 milioni di dollari in cabin safety training assets e nuove strutture in tutta l’Australia; raddoppio del numero di Pilot Academy scholarships nel 2025. Qantas istituirà una safety academy, la prima in Australia, in collaborazione con la Griffith University e la RMIT University, offrendo credenziali di formazione sulla sicurezza progettate per migliorare le competenze dei safety professionals e safety leaders della in tutti i settori. La Qantas Group Safety Academy è destinata a essere lanciata inizialmente nel 2025. Per soddisfare la crescente domanda di formazione di Qantas Group mentre espande significativamente la sua flotta e la sua forza lavoro, la compagnia aerea investirà oltre 40 milioni di dollari in state-of-the-art training assets and facilities in tutta l’Australia, tra cui una nuova dedicated ground training facility a Sydney. La nuova Sydney Ground Training Facility, la cui apertura è prevista per la metà del 2026, avrà sede presso il Mascot campus di Qantas e sarà un sito dedicato all’emergency procedures training per oltre 5.000 piloti e personale di cabina di Qantas, Jetstar e QantasLink ogni anno. La struttura ospiterà new and existing training equipment, inclusi door trainers, virtual reality training spaces, un nuovo narrow body cabin trainer e aule aggiuntive. I ground training equipment saranno trasferiti dalla nuova Sydney Flight Training Facility, che aprirà uno spazio a Qantas per aumentare il numero di Cockpit Procedure Trainers e supportare più flight training. Una nuova dedicated ground training facility sarà aperta anche a Perth dalla metà del 2025. I nuovi emergency procedure training equipment saranno ospitati nelle training facilities esistenti a Brisbane (per supportare la crescita di QantasLink A220 e Qantas A321XLR) e a Melbourne (per supportare il Jetstar, Qantas, Qantas Freight and QantasLink training). Nel 2025 Qantas Group raddoppierà anche il numero di scholarships per studentesse e Torres Strait Islanders per frequentare la pilot academy in Toowoomba. Vanessa Hudson, Qantas Group CEO, afferma: “Sicurezza e formazione sono parte del DNA di Qantas sin dal nostro primo volo nel 1922. Con uno storico programma di rinnovo della flotta in corso, abbiamo ordinato più di cento nuovi aeromobili per Qantas e Jetstar, ognuno dei quali rappresenta un’opportunità di crescita per il nostro personale e per il settore in generale”. Come annunciato l’anno scorso, Qantas Group creerà 8.500 nuove posizioni operative basate in Australia nel prossimo decennio.

ETHIOPIAN AIRLINES RIPRENDE I VOLI PER MONROVIA – Ethiopian Airlines riprende i voli passeggeri verso Monrovia, Liberia, rafforzando il proprio impegno nel potenziare i collegamenti all’interno del continente africano. “A partire dal 30 novembre 2024, la compagnia offrirà tre voli settimanali verso la capitale della Liberia, ripristinando un collegamento aereo fondamentale che migliorerà la connettività in Africa occidentale e contribuirà allo sviluppo economico della regione. Il volo ET933 partirà da Addis Abeba ogni lunedì, mercoledì e sabato alle 10:30, con arrivo a Monrovia alle 13:50. Invece, il volo ET932 partirà da Monrovia ogni martedì, giovedì e domenica alle 10:20, con arrivo ad Addis Abeba alle 20:40. L’operativo è studiato per soddisfare le esigenze sia dei viaggiatori d’affari che di piacere, garantendo connessioni agevoli con la vasta rete globale della compagnia. Ethiopian utilizzerà moderni aeromobili su questa rotta”, afferma Ethiopian Airlines.

GE AEROSPACE DONA $200.000 ALLO STAFFORD TECHNICAL CENTER PER SVILUPPARE LA FORZA LAVORO – La GE Aerospace Foundation ha annunciato una donazione di $200.000 allo Stafford Technical Center di Rutland per supportare la formazione della forza lavoro nella zona, parte di una donazione da 2,3 milioni di dollari che GE Aerospace e la GE Aerospace Foundation stanno assegnando a organizzazioni simili negli Stati Uniti e nel mondo. I fondi acquisteranno due macchine avanzate sempre più utilizzate nella produzione. Circa 100 studenti all’anno potranno formarsi su queste macchine avanzate, preparandoli al meglio per un’ampia gamma di lavori manifatturieri nel Vermont. “Stiamo facendo questa donazione perché le competenze sono il fattore numero uno per il successo e la fidelizzazione dei lavoratori nel settore manifatturiero. Indipendentemente da dove lavorino, l’intero settore manifatturiero trarrà vantaggio dall’apprendimento di questi studenti sui macchinari più recenti”, ha affermato Dan Shelley, responsabile del sito GE Aerospace Rutland. “GE Aerospace e la sua fondazione continueranno a investire nella forza lavoro in modo che possano costruire il futuro del volo, proprio come abbiamo fatto per oltre 50 anni a Rutland”.

LILIUM E GE AEROSPACE COLLABORANO PER eVTOL FLIGHT SAFETY – Con gli eVTOL sul punto di decollare commercialmente nei prossimi anni, GE Aerospace collabora con Lilium, un produttore leader di aeromobili elettrici e pioniere nella Regional Air Mobility (RAM), per costruire una solida base di sicurezza per questa nuova modalità di viaggio. Le due aziende stanno unendo le rispettive piattaforme di dati di volo e analisi per creare soluzioni di gestione dei dati di volo scalabili che informino gli standard di sicurezza e le linee guida corretti per gli operatori eVTOL. La piattaforma Event Measurement System di GE sarà un componente digitale fondamentale dell’offerta aftermarket unica e completa di Lilium “POWER-ON”, che fornisce soluzioni sicure, efficienti e incentrate sul cliente per gli operatori del Lilium Jet. Tutti i clienti Lilium avranno accesso a una gamma di servizi digitali per supportare le loro operazioni quotidiane con informazioni critiche e dati fruibili. Gli eVTOL stanno volando oggi in siti dedicati di dimostrazione e collaudo in tutto il mondo negli Stati Uniti, in Europa e in Asia e le prime consegne ai clienti del Lilium Jet sono previste per il 2026. Si prevede che il mercato crescerà fino a 1 trilione di dollari entro il 2040, secondo JP Morgan. “Gli enti regolatori dell’aviazione in Europa e negli Stati Uniti stanno giustamente fissando l’asticella più alta per gli eVTOL in termini di standard e normative di sicurezza”, ha affermato Andrew Coleman, General Manager, GE Aerospace’s Software as a Service (SaaS) Group. “Insieme a Lilium, leader nel settore eVTOL, stiamo unendo OEM-level flight data monitoring and quality assurance capabilities di EMS con la Lilium eVTOL jet-related analytics platform per stabilire una solida base di sicurezza per il settore eVTOL, che aiuterà ad accelerare l’adozione su scala commerciale di questa nuova entusiasmante tecnologia”. Come parte di questa partnership, GE Aerospace e Lilium creeranno un OEM-level Flight Data Monitoring (FDM) or Flight Operations Quality Assurance (FOQA) program, per monitorare l’eVTOL safety a livello di flotta, nonché stabilire una voluntary FDM program option per i clienti di Lilium.

DELTA DIGITAL ID ARRIVA A SALT LAKE CITY – I clienti di Salt Lake City avranno ora ancora più opzioni per un viaggio aeroportuale più semplice e veloce grazie a Delta Digital ID. A partire dal 24 ottobre, la tecnologia aeroportuale senza contatto arriverà a SLC e ai clienti Delta idonei. Sviluppato in stretta collaborazione con TSA, Delta Digital ID utilizza il riconoscimento facciale biometrico per eliminare la necessità di un controllo dei documenti dall’agente, consentendo ai clienti di muoversi facilmente in aeroporto. Ai controlli di sicurezza, Digital ID consente ai clienti Delta di accedere alla corsia dedicata TSA PreCheck® Touchless ID per un’esperienza più rapida, consentendo loro di superare il checkpoint semplicemente guardando in una telecamera, senza dover mostrare un documento d’identità. Delta, in collaborazione con TSA, ha lanciato questa tecnologia nel 2021 nei suoi hub di Atlanta e Detroit. Da allora, si è espansa in altri tre aeroporti in importanti città costiere tra cui Los Angeles e New York City (inclusi sia New York-JFK che La Guardia Airport). L’aggiunta di Digital ID all’hub SLC di Delta è il passo successivo nel percorso della compagnia aerea per innovare l’esperienza di viaggio del cliente, rendendo la navigazione aeroportuale rapida e semplice. “Nell’ultimo anno, da quando Digital ID è stato operativo in alcuni dei nostri hub più trafficati, i clienti hanno iniziato ad affidarsi al risparmio di tempo e alla praticità che offre”, ha affermato Greg Forbes, Managing Director – Airport Experience. “Siamo entusiasti che questa tecnologia si espanda a un sesto hub, introducendo un’esperienza aeroportuale più snella e a mani libere per un nuovo gruppo di clienti”.