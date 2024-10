Aeronautica Militare: il Reparto Sperimentale di Volo compie 75 anni

Si è svolto mercoledì 16 ottobre 2024, presso l’aeroporto militare “M. De Bernardi” di Pratica di Mare, il raduno riservato al personale in servizio e in congedo del Reparto Sperimentale di Volo (RSV) per festeggiare insieme i 75 anni del Reparto.

La giornata è iniziata con la cerimonia solenne dell’alzabandiera e con la deposizione di una corona d’alloro presso il monumento ai caduti del RSV, alla presenza del Comandante Logistico, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, accompagnato dal Comandante della Divisione Aerea di Sperimentazione Aeronautica e Spaziale (DASAS) Generale di Divisione Aerea Luciano Ippoliti e dal Comandante del Reparto, Colonnello Morgan Lovisa.

Sono state poi inaugurate la mostra statica dei velivoli lungo la linea volo e la mostra fotografica e modellismo, quest’ultima realizzata grazie al contributo dell’Associazione Arma Aeronautica – Sezione di Pomezia.

A seguire, si sono tenuti i due workshop in programma: uno a carattere tecnico/storiografico: “Dal prototipo alla missione: l’AMX e il Reparto Sperimentale di Volo” che ha visto come relatori il Generale (in cong.) Fabio Molteni, l’Ingegnere Paolo Chimetto e l’Ingegnere Massimo Damilano (entrambi della società Leonardo), moderati dal T.Col. Debora Corbi; l’altro a carattere tecnico/scientifico “L’impatto delle EDT: evoluzione dello strumento bellico e nuovo paradigma del potere aerospaziale” che ha visto la partecipazione, come relatori, del Generale (in cong.) Vincenzo Camporini, del Comandante Logistico, Gen. S.A. Antonio Conserva, del Comandante della DASAS, Gen. D.A. Luciano Ippoliti, del Professore Luciano Bozzo (Università degli Studi di Firenze), moderati dal Professore Pietro Paganini (divulgatore economico e geopolitico) e che ha visto la partecipazione, in collegamento video, l’Ingegnere Tommaso Ghidini (Agenzia Spaziale Europea – ESA).

Il programma della giornata è proseguito con le dimostrazioni tecniche in volo dei velivoli C-27J Spartan e Eurofighter Typhoon, che hanno entusiasmato tutti i radunisti con le loro spettacolari manovre.

È stato poi presentato ufficialmente al pubblico un AMX Special Color, che con la sua livrea rappresenterà permanentemente i 75 anni del Reparto.

La livrea scelta per questo AMX Special Color nasce dalla volontà di ridisegnare le linee di un velivolo jet aero-tattico, al fine di rappresentare lo spirito di continuo rinnovamento che anima il Reparto Sperimentale di Volo.

Cinque segmenti obliqui alla base della deriva, a rappresentare i cinque Gruppi del Reparto. Il logo a tre frecce sul lato sinistro del muso, a ricordare il logo dell’AMX al suo primo volo. L’azzurro carta da zucchero di alcuni tratti inclinati, lo stesso colore dello stemma storico del Reparto, anch’esso presente, affiancato all’anno dell’inizio, il 1949. Il colore oro, che risalta il numero 75 e che colora la scritta SPERA, a simboleggiare l’eccellenza. Infine, l’Icaro di colore bianco, il colore del “prototipo”, che appare predominante sulla deriva insieme alle tre stelle: l’ala tesa verso est, verso l’alba, verso nuovi inizi, a indicare l’attività del Reparto al di fuori dell’atmosfera terrestre e la propensione verso il futuro. È la testimonianza di un’eredità inestimabile che ha forgiato e continua a forgiare gli sperimentatori di ieri, di oggi e di domani. Alla base, il tricolore, la bandiera italiana, il simbolo della patria, della storia, della tradizione.

Inoltre, i radunisti sono stati invitati ad apporre la loro firma su dei banner che saranno applicati indelebilmente sul velivolo, a memoria di questa giornata.

Le celebrazioni per i 75° anniversario del RSV si sono concluse con la firma dell’Albo d’Onore da parte del Comandante Logistico che si è complimentato con tutto il Personale, augurando di proseguire con successo verso il futuro.

Tra i Reparti dipendenti dalla DASAS il Reparto Sperimentale di Volo ha il compito di supportare i Reparti Operativi dell’Aeronautica Militare attraverso la sperimentazione, lo sviluppo, l’integrazione e la validazione dei nuovi sistemi d’arma o di quelli sottoposti a modifica. In risposta, poi, al mutare del contesto geopolitico, sociale ed economico, il RSV ha dato un significativo impulso alle attività a supporto dei Reparti Operativi, essenzialmente attraverso lo strumento della certificazione tecnica operativa che consente la rapida e autonoma implementazione di soluzioni tecnologiche in grado di soddisfare le nuove esigenze nei teatri ostili.

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Photo Credits: Aeronautica Militare)