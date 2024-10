Qantas rivela i next generation cabin upgrades per gli A330

Qantas ha svelato oggi i nuovi sedili Economy con schermi di intrattenimento più grandi che saranno presenti sugli Airbus A330 della compagnia aerea che operano voli internazionali per Hong Kong, Singapore e Tokyo, come parte di un importante refurbishment program.

“L’investimento multimilionario negli aggiornamenti di cabina sarà distribuito su 10 aeromobili A330-200 e include: installazione dei nuovi sedili Economy progettati per offrire un comfort extra ai clienti per i Qantas Project Sunrise ultra-long haul flights; touchscreen OLED 4K da 13,3″ per l’Economy, con interfaccia utente di ultima generazione (20% più grande dello schermo esistente); ricarica rapida USB-C e connettività audio Bluetooth per l’Economy, che consente agli utenti di utilizzare le proprie cuffie.

Altri elementi chiave del programma di ammodernamento della cabina dell’A330 includono una nuova illuminazione d’atmosfera e la sostituzione di tutte le tende e i tappeti.

Le Business Suite esistenti con letti completamente reclinabili rimarranno sull’aereo. Continuano a ricevere feedback positivi dai clienti e sono lo stesso prodotto presente sulla flotta A380 e 787 Dreamliner di Qantas.

I lavori sul primo A330 dovrebbero iniziare a metà del 2025 presso la Brisbane maintenance facility di Qantas, con il primo aereo ristrutturato che entrerà in servizio entro la fine dell’anno solare. Il programma di ristrutturazione dovrebbe essere completato entro la fine del 2026″, afferma Qantas Group.

Il CEO di Qantas International, Cam Wallace ha affermato: “Abbiamo utilizzato il nostro programma di rinnovamento della flotta per ripensare completamente l’esperienza di volo e questi ammodernamenti della cabina significano che possiamo portare funzionalità e design di nuova generazione ai nostri aerei esistenti. I clienti possono aspettarsi nuovissimi sedili Economy creati appositamente per massimizzare il comfort e fornire le caratteristiche che i nostri clienti desiderano per i viaggi internazionali. Sono gli stessi sedili che saranno presenti sui nostri aerei A350-1000ULR a lunghissimo raggio, quindi sarà un’anteprima dell’esperienza di volo del Project Sunrise”.

“Qantas ha annunciato l’ultimo pezzo del suo jet fleet renewal program lo scorso anno, con un ordine fermo per 24 aerei, per sostituire progressivamente i suoi attuali A330: 12 Airbus A350 e 12 Boeing 787, in arrivo dal FY2027 al prossimo decennio.

La maggiore autonomia offerta dagli aerei 787 e A350 ordinati significa che saranno in grado di operare tutte le rotte attualmente operati dagli A330, nonché di aprirne di nuove. Gli aerei A330 in fase di ammodernamento dovrebbero lasciare la flotta Qantas verso la fine del programma di sostituzione.

Qantas ha anche avviato l’implementazione del Wi-Fi internazionale sulla flotta A330. Si prevede che il fast and free Wi-Fi sarà disponibile per i voli Qantas su alcune rotte in Asia sugli aeromobili A330 abilitati al Wi-Fi da dicembre di quest’anno. I passeggeri sugli aeromobili attivati possono già connettersi al Wi-Fi mentre sorvolano l’Australia verso destinazioni come Hong Kong, Delhi e Bengaluru.

Il servizio offrirà una larghezza di banda sufficiente per consentire a ogni passeggero di usufruire di una connessione veloce e costante, simile ai voli domestici Qantas“, conclude Qantas Group.

(Ufficio Stampa Qantas Group – Photo Credits: Qantas Group)