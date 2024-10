KUHN Aviation ordina il terzo elicottero ACH145 a NBAA-BACE 2024

KUHN Aviation ha ordinato un terzo elicottero ACH145, dopo due precedenti ordini per l’ACH145 quest’anno, mentre cerca di espandere la sua flotta. Questo impegno include il primo ordine nordamericano per il rinnovato ACH145 Mercedes-Benz Style Edition, mentre gli altri due elicotteri saranno dotati di interni ACH Line.

L’ACH145 Mercedes-Benz Style Edition, attualmente in fase di restyling, attinge ai codici di design unici della casa automobilistica per creare interni sofisticati che si adattano allo stile di vita dei clienti ACH.

“KUHN Aviation si impegna a essere un concorrente chiave nel settore dell’aviazione privata, offrendo i migliori servizi della categoria ai nostri clienti. L’acquisto di questi elicotteri Airbus sottolinea il nostro impegno per la crescita e la qualità”, ha affermato Scott Kuhn, Presidente e CEO di KUHN Aviation.

KUHN Aviation, con base a Leesburg, Virginia, è una full-service private aviation company specializzata in executive charters, aircraft management, aircraft sales and acquisitions. Attualmente la compagnia gestisce una flotta di aeromobili che include due elicotteri Airbus H130 e due H120.

“Siamo lieti che KUHN Aviation abbia riposto la sua fiducia in Airbus con l’ordine di tre ACH145 e non vediamo l’ora di supportarli per tutto il ciclo di vita degli elicotteri”, ha affermato Bart Reijnen, President of Airbus Helicopters in the U.S. and Head of the North America region. “L’ACH145 offre performance, affidabilità e comfort eccezionali, che lo hanno reso la scelta preferita dai clienti e siamo certi che la rinnovata Mercedes-Benz Style Edition migliorerà ulteriormente l’esperienza che offre”.

“Il twin-engine ACH145 normalmente ospita tra quattro e otto passeggeri in una dimensione compatta particolarmente adatta sia alle urban che alle exploration missions e ora beneficia di un nuovo five-blade rotor che offre un comfort migliorato in cabina e 150 kg di carico utile aggiuntivo.

Airbus Corporate Helicopters è il global market leader nel private and business aviation (PBA) sector, con oltre 2.000 velivoli operati in 130 paesi e una quota di mercato superiore al 50%. L’ACH145 in particolare è stato il best seller nel twin-engine market per sette anni consecutivi”, conclude Airbus Corporate Helicopters.

(Ufficio Stampa Airbus Corporate Helicopters – Photo Credits: ©Airbus – Photo by Anthony Pecchi)