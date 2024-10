Lockheed Martin annuncia il volo di successo del primo Bulgarian F-16 Block 70

Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin ha annunciato il volo di successo del primo Bulgarian F-16 Block 70.

Il volo è avvenuto il 22 ottobre alle 9:30 EDT presso lo stabilimento di produzione Lockheed Martin a Greenville, Carolina del Sud, con il collaudatore Charles “Seeker” Hoag che ha condotto con successo molteplici test di sistema per convalidare le prestazioni e le capacità supersoniche durante il volo”.

“La Bulgaria sarà il secondo paese europeo a ricevere l’F-16 Block 70. Questo F-16 Block 70 jet sarà il primo di 16 ad essere consegnato alla Bulgaria. La Bulgaria ha firmato la sua prima Letter of Acceptance (LOA) per otto F-16 nel 2019 e ne ha firmata una seconda per altri otto jet nel 2022″, prosegue Lockheed Martin.

“L’F-16 ha dimostrato più e più volte le sue 21st Century Security® capabilities”, ha affermato OJ Sanchez, vice president and general manager, Integrated Fighter Group at Lockheed Martin. “Con l’F-16 Block 70, la Bulgarian Air Force sarà ben equipaggiata per proteggere i suoi confini e collaborare con gli alleati”.

Sanchez ha aggiunto: “L’F-16 è stato integrato fin dall’inizio come un aereo versatile, adattabile e scalabile. Che si tratti di air policing o offensive missions se necessario, l’F-16 sta rafforzando le NATO partnerships e continuerà a farlo negli anni a venire”.

“L’F-16 è attualmente utilizzato da 27 paesi, con sei paesi che hanno selezionato la F-16 Block 70/72 version per le loro flotte”, conclude Lockheed Martin.

(Ufficio Stampa Lockheed Martin – Photo Credits: Lockheed Martin)