La Repubblica Ceca ordina due Embraer C-390 Millennium Multi-Mission Aircraft

Il Czech Ministry of Defense (MoD) ha firmato un contratto per l’acquisizione di due Embraer C-390 Millennium multi-mission transport aircraft.

“Questi due NATO (North Atlantic Treaty Organization) standard aircraft modernizzeranno e miglioreranno le capacità operative della Czech Air Force. Saranno in grado di svolgere un’ampia gamma di missioni, come il trasporto tattico di truppe, veicoli ed equipaggiamenti, evacuazione medica, lotta antincendio, gestione dei disastri, supporto umanitario e rifornimento in volo.

Questo contratto non solo rafforza la Czech Air Force, ma ha anche un impatto positivo sull’industria aerospaziale locale, che vedrà un aumento significativo della sua quota di produzione per il programma”, afferma Embraer.

“La storia passata e presente ci mostra chiaramente che l’esercito deve essere in grado di trasportare persone e carichi più pesanti su lunghe distanze. Le evacuazioni dall’Afghanistan e dal Sudan ne sono una chiara prova. Sono quindi molto lieto che siamo riusciti ad acquisire velivoli per la nostra Air Force in grado di svolgere questi compiti”, ha affermato il Defence Minister, Jana ?ernochová.

“Questo ordine dalla Repubblica Ceca, membro della NATO, è un segno di fiducia inestimabile per Embraer. Ci incoraggia a implementare la migliore tecnologia per fornire ai nostri clienti le capacità operative necessarie per portare a termine le missioni più impegnative. Con questo ordine, Embraer rafforzerà i suoi legami con l’industria aerospaziale ceca locale, riconosciuta per la sua competenza e qualità dei prodotti da decenni”, ha affermato Bosco Da Costa Junior, Presidente e CEO di Embraer Defense & Security.

“Oltre all’aereo, Embraer fornirà un omprehensive training and support package per la Czech Air Force, per garantire la fluida integrazione dell’aereo nella loro flotta.

Con un maximum payload di 26 tonnellate, una velocità massima di 470 nodi e una tecnologia all’avanguardia, il C-390 è l’aereo leader nella sua categoria. I suoi potenti motori, l’ampia cargo hold con rampa posteriore e il robusto landing gear gli consentono di gestire le missioni più impegnative, comprese le operazioni da piste non asfaltate.

L’attuale flotta di velivoli C-390 in servizio in tutto il mondo ha accumulato più di 15.000 ore di volo, con un mission capability rate del 93% e mission completion rates superiori al 99%, dimostrando un’affidabilità eccezionale nella sua categoria. Insieme alla Repubblica Ceca, il C-390 è stato selezionato da Paesi Bassi, Ungheria e Portogallo, tre membri della NATO, nonché da Austria, Brasile e Corea del Sud“, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)