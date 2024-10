Norwegian Group riporta solidi risultati nel terzo trimestre 2024

Norwegian Group ha registrato un solido operating profit (EBIT) di 2.128 milioni di NOK nel terzo trimestre del 2024. Il trimestre è stato caratterizzato dalla crescita della capacità per Norwegian e dal miglioramento dei load factor per entrambe le compagnie aeree all’interno del Gruppo. Widerøe ha contribuito in modo solido e, per la prima volta in assoluto in un trimestre, ha trasportato oltre 1 milione di passeggeri.

“Per il terzo trimestre 2024, Norwegian Group ha registrato un utile operativo (EBIT) di 2.128 milioni di NOK, corrispondente a un margine operativo del 18,4%. Il Profit before tax (EBT) è stato pari a 2.004 milioni di NOK per il trimestre. La liquidity position è stata di 11,5 miliardi di NOK, invariata rispetto al trimestre precedente e in aumento di 2,1 miliardi rispetto all’anno scorso. La flotta Norwegian era composta da 86 aeromobili a fine trimestre, di cui 22 erano aeromobili 737 MAX 8 di ultima tecnologia. La flotta Widerøe era composta da 49 aeromobili”, afferma Norwegian Group.

“Siamo soddisfatti di un trimestre solido, che mostra un aumento di load factors and unit revenues in entrambe le compagnie aeree, soprattutto considerando un aumento della capacità del 10% per Norwegian. Un trimestre record per Widerøe dimostra che l’acquisizione sta dando i suoi frutti e non vediamo l’ora di continuare a sviluppare le sinergie significative tra le compagnie aeree. Lo slancio delle prenotazioni per il quarto trimestre è incoraggiante in tutto il gruppo, sia per i viaggi di piacere che per quelli di lavoro. Norwegian sta operando una serie di nuove rotte per il tempo libero, tra cui Dubai ed Egitto, oltre alle rotte dalle città europee alle famose destinazioni invernali di Tromsø ed Evenes”, ha affermato Geir Karlsen, CEO di Norwegian.

“Norwegian Group ha trasportato 8,2 milioni di passeggeri nel trimestre, di cui 7,2 milioni erano passeggeri di Norwegian e 1,0 milioni di Widerøe. Rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, il numero di passeggeri è aumentato di 690.000 per Norwegian e di 99.000 per Widerøe. Il load factor trimestrale per Norwegian è stato dell’88,0%, in aumento di 0,6 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Per Widerøe, il load factor trimestrale è stato del 78,0%, un miglioramento di 4,6 punti percentuali rispetto all’anno scorso.

La puntualità di Norwegian, misurata dalla quota di voli in partenza in orario, è stata del 74,2% nel trimestre, in calo rispetto all’80,1% nello stesso periodo dell’anno scorso. Mentre lo spazio aereo europeo fortemente congestionato e le restrizioni ATC hanno avuto un impatto negativo sulla puntualità in questo trimestre, il 95% di tutti i voli è arrivato entro 60 minuti dall’orario di arrivo previsto. La regolarità, la quota di scheduled flights operati, è stata del 99,5% per Norwegian. Per Widerøe, la puntualità nel trimestre è stata del 90,9%, mentre la regolarità è stata del 96,4%.

Si prevede che la crescita per il 2025 rallenterà rispetto alla crescita della capacità prevista del 13% per il 2024. Ciò è dovuto ai ritardi nella consegna degli aeromobili da parte di Boeing, che dovrebbero peggiorare a causa del Boeing strike. Per l’estate 2025, si prevede attualmente che la flotta Norwegian aumenterà a circa 90 aeromobili”, prosegue Norwegian Group.

“In futuro continueremo a lavorare per semplificare le operazioni e identificare ulteriori sinergie con Widerøe. Amplieremo la nostra rete con nuove ed entusiasmanti destinazioni, mitigando al contempo le sfide poste dalle attuali proiezioni della flotta”, ha proseguito Geir Karlsen.

“Con una forte fedeltà al brand, colleghi altamente qualificati in tutta l’organizzazione e una solida piattaforma finanziaria, il Gruppo è ben posizionato per affrontare potenziali fluttuazioni a breve termine della domanda e per consolidare la sua posizione come leading airline Group nei Paesi nordici. L’aggiunta di Widerøe al Gruppo rafforza la proposta della compagnia, consentendo viaggi senza interruzioni attraverso una route network offering migliorata”, conclude Norwegian Group.

(Ufficio Stampa Norwegian Group – Photo Credits: Norwegian Group)