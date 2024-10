Più esperienze personalizzabili con American Airlines

I passeggeri di American Airlines continuano ad apprezzare le maggiori opzioni per personalizzare la loro esperienza di viaggio grazie a nuove scelte a bordo. Dall’intrattenimento in volo alle opzioni di ristorazione, fino a una selezione di kit di cortesia che varia di volta in volta.

“I passeggeri che viaggiano con American Airlines possono scoprire nuovi contenuti gratuiti su ogni volo, poiché la compagnia aerea aggiunge 200 nuovi titoli ogni mese. Le nuove selezioni sono ispirate dalle tendenze attuali dell’intrattenimento, dai feedback dei passeggeri e dai loro schemi di visione, creando una collezione attentamente curata che include più di 1.500 film, serie TV, contenuti audio e proposte lifestyle.

Come scelta aggiuntiva, i passeggeri possono vedere in streaming i contenuti video delle loro piattaforme preferite direttamente sui loro dispositivi personali, una volta connessi al Wi-Fi.

Le partnership esclusive di American con Apple, Audible, Center Stage, FitOn e Hey Bear Sensory offrono ai passeggeri la possibilità di guardare centinaia di film e serie TV, ascoltare ore di contenuti audio ed esplorare nuove competenze, tutto gratuitamente durante il volo.

Ma il divertimento non finisce una volta che i passeggeri tornano a terra. Per i passeggeri di American sono disponibili offerte esclusive di Apple Music, Apple TV+ e Audible che permettono loro di continuare a guardare e ascoltare i loro contenuti preferiti anche quando non sono in volo”, afferma American Airlines.

“I passeggeri apprezzano le scelte nel menu a bordo, specialmente coloro che hanno restrizioni o esigenze dietetiche particolari. American è entusiasta di offrire una nuova opzione per gli amanti del caffè che cercano alternative al latte. A partire da novembre, American introdurrà una nuova crema di latte d’avena, offrendo ai passeggeri un’opzione in più per il loro caffè.

I passeggeri che viaggiano in cabine premium sui voli intercontinentali, o dall’Aeroporto Internazionale di Dallas Fort Worth verso l’Aeroporto Internazionale Daniel K. Inouye a Honolulu e l’Aeroporto di Kahului a Maui, potranno gustare nuovi pasti a bordo a partire da novembre. I nuovi pasti offriranno sapori stagionali con opzioni fresche e innovative.

I passeggeri di tutte le cabine, su voli selezionati, possono scegliere tra pasti vegani, vegetariani, kosher, musulmani, hindu, per diabetici e senza glutine.

Nel mese di settembre American ha lanciato il suo kit speciale in edizione limitata Stand Up To Cancer per mettere in evidenza la campagna in atto. Con il passaggio dall’autunno all’inverno, la compagnia aerea ripristinerà il suo kit di cortesia principale nelle cabine premium, con prodotti per la cura della pelle di Relevant e Joanna Vargas, selezionati dal rivenditore di cosmesi Thirteen Lune”, prosegue American Airlines.

“Con il programma AAdvantage®, la fedeltà raggiunge un livello ancora più alto permettendo ai membri di ottenere un accesso più facile alle cabine premium e ad altre esperienze, dando inoltre l’opportunità di godere di momenti unici durante il viaggio. American mantiene il proprio impegno per rendere il viaggio un’esperienza ancora migliore per i membri AAdvantage®, grazie agli aggiornamenti di quest’anno: Riscatto di miglia per il Wi-Fi; Riscatto di miglia ridotto per regalare lo status per un giorno; Standby nello stesso giorno; Più valore per regalare lo status per un giorno; Credito viaggio esteso; Guadagna con gli upgrade.

L’esperienza di alto livello di American migliora per i membri AAdvantage® e aumenta ancora con lo status. La compagnia aerea continuerà a offrire ai propri passeggeri nuove opzioni da apprezzare e scoprire durante il loro viaggio.

In qualità di compagnia aerea leader a livello globale, American Airlines offre migliaia di voli al giorno verso oltre 350 destinazioni in più di 60 paesi. La compagnia aerea è un membro fondatore dell’alleanza oneworld®, i cui membri servono oltre 900 destinazioni in tutto il mondo”, conclude American Airlines.

(Ufficio Stampa American Airlines – Photo Credits: American Airlines)