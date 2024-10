Iberia inaugura domani i voli per Tokyo

Domani, 27 ottobre, Iberia inaugura i voli tra Madrid e Tokyo, stabilendo l’unico collegamento diretto tra la Spagna e il Giappone. Il volo decollerà dal T4 dell’aeroporto di Madrid alle 11:55, con 352 passeggeri, completamente pieno. Dopo un volo di 14 ore, atterrerà all’aeroporto di Tokyo Narita alle 10:45 del 28 ottobre (ora locale).

“Questa nuova rotta nasce con l’obiettivo di espandere la presenza di Iberia in Asia, dopo i buoni risultati del volo quotidiano per Doha, in Qatar, inaugurato nel dicembre 2023. Questa operazione rientra nelle azioni promozionali promosse da Madrid Turismo by IFEMA, promosse dalla Comunità di Madrid, dal Comune di Madrid e da IFEMA MADRID, e al quale collaborano le aziende e le associazioni che compongono il Panel di Esperti del Turismo della Capitale, tra cui Iberia. L’iniziativa ha anche il sostegno del governo centrale attraverso Turespaña.

Si prevede che l’apertura a questo nuovo mercato genererà, nel primo anno di attività, 100 milioni di euro al Pil di entrambi i Paesi e creerà quasi 1.900 posti di lavoro diretti e indiretti”, afferma Iberia.

“Da oggi offriamo l’unica opzione che collega direttamente la Spagna con il Giappone, senza fermate intermedie, e lo facciamo tre volte a settimana, il che significa circa 90.000 posti tra i due paesi nel primo anno di attività. La nostra ambizione è aumentare le frequenze dei voli nel 2025 per offrire molte più possibilità ai viaggiatori”, ha affermato Marco Sansavini, presidente di Iberia.

“L’inaugurazione di questo itinerario rappresenta un passo fondamentale nel nostro posizionamento come destinazione in Asia, un asse chiave nella nostra strategia volta ad attrarre turisti di alto valore”, ha aggiunto Luis Martín Izquierdo, vice ministro della Cultura, del Turismo e dello Sport della Comunità di Madrid.

Da parte sua, Héctor Coronel, Direttore del Turismo del Comune di Madrid, ha aggiunto: “Madrid offre esperienze uniche di cui i turisti giapponesi si innamoreranno. La nostra città si presenta come una destinazione accogliente che unisce tradizione e avanguardia. Invitiamo i viaggiatori giapponesi a immergersi nella nostra cucina secolare, godersi spettacoli musicali e di flamenco di livello mondiale, esplorare i nostri musei di fama mondiale e assistere ai principali eventi sportivi e concerti di star mondiali. Con questa nuova rotta, i giapponesi avranno l’opportunità di scoprire a Madrid una destinazione vivace, da vivere in ogni periodo dell’anno e che necessita di almeno una settimana per essere vissuta e apprezzata in tutta la sua pienezza”.

Secondo Daniel Martínez, vicepresidente esecutivo di IFEMA MADRID: “Questo nuovo collegamento diretto tra Madrid e Tokyo sarà la leva perfetta per stimolare l’arrivo dei turisti giapponesi a Madrid, oltre a materializzare i risultati delle campagne promozionali che realizziamo da mesi in destinazioni chiave dell’Asia-Pacifico, in paesi come Giappone, Singapore, Cina, Indonesia, Malesia o Thailandia”.

“Iberia offre tre voli settimanali tra Madrid e Tokyo (da Madrid a Tokyo giovedì, sabato e domenica, da Tokyo a Madrid lunedì, venerdì e domenica) con l’aereo Airbus A350, il modello più moderno ed efficiente della sua flotta, con una capacità di 348 clienti nelle classi Business, Premium Economy ed Economy.

La nuova rotta per Tokyo è la più lunga dell’intera rete Iberia. Su entrambe le tratte si vola verso est, a causa della chiusura dello spazio aereo russo e della direzione dei venti, per cui in ogni viaggio di andata e ritorno da e per Tokio i clienti di Iberia potranno fare il giro del mondo completo e sorvolare, tra le altre, l’Alaska, la Groenlandia e passare molto vicino al Polo Nord.

Considerata la distanza e la complessità del percorso, il personale tecnico che opera su questi voli è raddoppiato. In totale, è composto da 4 piloti – 2 comandanti e 2 copiloti- e 10 cabin crew, di cui saranno sempre almeno tre di nazionalità giapponese per servire adeguatamente i passeggeri giapponesi.

Oltre ai crew member giapponesi, sono previste tutta una serie di azioni con dettagli riguardanti la cultura giapponese. Il sistema di intrattenimento comprende film, serie e giochi giapponesi. Sono disponibili anche giornali e riviste in giapponese, consultabili tramite l’applicazione Press Reader. Naturalmente, ci sono i sottotitoli in giapponese nei safety video a bordo e per altre informazioni interessanti”, prosegue Iberia.

“Inoltre, ai passeggeri della Business Class vengono offerti pigiami e ciabattine per un maggiore comfort a bordo. Il menù è anche in giapponese e tra i prodotti che compongono il menù figurano riso a richiesta, salsa di soia, tè verde giapponese e un’ampia varietà di antipasti e snack giapponesi. In Premium Economy viene proposto a tutti i clienti anche il menù in giapponese e in Economy vengono mostrate le immagini delle diverse opzioni che compongono il menù. In tutte le cabine, su richiesta, vengono offerte le bacchette.

Con l’obiettivo di servire i passeggeri giapponesi è stato aperto un call center con personale giapponese. Allo stesso modo, iberia.com e l’app Iberia hanno la loro versione in giapponese, con tutti i contenuti in questa lingua e dove si possono acquistare biglietti in yen”, conclude Iberia.

(Ufficio Stampa Iberia – Photo Credits: Iberia)