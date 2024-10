Qantas celebra l’ultimo volo del Boeing 717

Oggi viene segnata la fine di un’era per Qantas Group, con l’ultimo Boeing 717 QantasLink rimasto che porta i passeggeri nei cieli australiani per l’ultima volta.

“L’ultimo volo (QF1511) è atterrato a Canberra alle 18:00 circa di questa sera, operato da un equipaggio con una lunga e orgogliosa storia di pilotaggio di questo aereo e più di 100 anni di esperienza complessiva di volo del 717 in Australia. I voli sono stati effettuati oggi sul “Great Otway National Park” (marche di registrazione VH-YQS) tra Sydney, Launceston e Canberra.

Dopo aver completato più di 15.000 voli, oltre 17.000 ore di volo e trasportato in sicurezza più di un milione di clienti per QantasLink in quasi 11 anni, il Great Otway National Park trascorrerà le prossime settimane a terra a Canberra prima del suo ritiro a novembre.

I 717 hanno volato per QantasLink e Jetstar per più di 20 anni”, afferma Qantas Group.

“QantasLink è una delle ultime tre compagnie aeree commerciali al mondo a utilizzare gli aeromobili Boeing 717, che erano popolari per la loro capacità di operare rotte corte e medie ad alta frequenza e servire aeroporti più piccoli, trasportando circa 100 passeggeri, sfruttando una lacuna nel mercato per aeromobili di queste dimensioni.

Dopo oltre due decenni di servizio in Qantas Group, collegando le capitali australiane e gli hub regionali e supportando il resource sector in Occidente, la flotta di 20 QantasLink 717 aircraft verrà sostituita da 29 nuovi Airbus A220 a basso consumo di carburante, come parte del programma di rinnovo della flotta di Qantas Group, che rimodellerà la sua rete domestica e regionale nel prossimo decennio e oltre.

Con quattro A220 attualmente in volo per QantasLink, il prossimo A220 ad arrivare al dovrebbe entrare in servizio entro la fine dell’anno”, prosegue Qantas Group.

Rachel Yangoyan, QantasLink Chief Executive Officer, ha affermato che la compagnia aerea è orgogliosa di celebrare e riconoscere la storia del 717 e il suo contributo all’aviazione in Australia: “Oggi si segna un momento significativo nell’aviazione australiana, con l’iconica coda a forma di T del 717 che porta i passeggeri nei cieli australiani per l’ultima volta. Gli aerei 717 hanno una lunga storia nella flotta di Qantas e Jetstar. Da quando sono stati gli aerei che hanno lanciato i primi voli di Jetstar nel 2004 a quando hanno servito grandi città, cittadine regionali e il settore minerario in Occidente come parte di QantasLink per oltre 20 anni, sappiamo che la nostra gente e i nostri clienti hanno amato volare sul 717.

Mentre salutiamo il Boeing 717 in Australia e la fine di un’era, siamo entusiasti del futuro dei QantasLink jet, che vola a bordo dell’aereo A220. Stiamo già ricevendo ottimi feedback dai clienti e dal nostro equipaggio sulla loro esperienza a bordo dell’aereo A220. Con quasi il doppio dell’autonomia, emissioni inferiori per posto a sedere e un’esperienza di volo più confortevole, gli A220 ci consentiranno di offrire la prossima generazione di voli per i nostri clienti e la nostra gente”.

“Il 717 è un jet bimotore commercializzato per la prima volta da McDonnell Douglas nei primi anni ’90 come MD-95, fino alla fusione della compagnia con Boeing nell’agosto 1997. Era affettuosamente noto come Mad Dog per le sue iniziali MD, la sua potenza e il rumore prodotto dai suoi motori.

Il velivolo 717 arrivò per la prima volta in Qantas quando il Gruppo acquisì Impulse Airways nel 2001, volando per QantasLink. 14 717 furono convertiti per supportare il lancio di Jetstar nel maggio 2004, prima di tornare a QantasLink.

L’A220 offrirà un’esperienza di bordo migliorata con una serie di caratteristiche chiave tra cui: 137 passeggeri in due cabine, con 10 posti in Business in una configurazione 2-2 e 127 posti in Economy in una configurazione 2-3; i finestrini più grandi di qualsiasi aereo singfle-aisle e una cabina con un maggiore senso di spazio; Wi-Fi veloce e gratuito, che consente ai clienti di rimanere connessi, nonché l’app Qantas Entertainment migliorata per lo streaming di contenuti sul proprio dispositivo; un supporto per dispositivi personali integrato e ricarica USB A e C sia in Economy che in Business; ulteriore pad di ricarica wireless in Business; sedile Economy più comodo, con imbottitura extra rispetto al 717; circa il 20% in più di spazio nelle cappelliere superiori per tutti i clienti; riduzione dell’impatto acustico fino al 50% e riduzione delle emissioni di carbonio del 25% per posto rispetto all’aereo che sta sostituendo”, conclude Qantas Group.

(Ufficio Stampa Qantas Group – Photo Credits: Damian John McDonald – Qantas Group)