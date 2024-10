GE Aerospace e Waygate Technologies sviluppano una nuova AI-assisted Commercial Jet Engine Borescope Inspection Solution

GE Aerospace e Waygate Technologies, un Baker Hughes business, hanno annunciato di aver sviluppato congiuntamente una nuova AI-assisted commercial engine borescope solution, che sarà disponibile per i Waygate Technologies customers e introdotta nel GE Aerospace MRO network entro la fine dell’anno. Lo sviluppo rappresenta il completamento con successo del loro primo programma di sviluppo, nell’ambito di un Joint Technology Development Agreement tra le due aziende annunciato a maggio 2023.

Come parte di questo primo programma, GE Aerospace e Waygate Technologies si sono concentrate sul miglioramento dei machine vision-based assisted defect recognition (ADR) systems utilizzando l’AI per le commercial aviation engine borescope inspections. In particolare, sono state prese in considerazione le High Pressure Compressor (HPC) inspections, poiché sono una delle attività più critiche e dispendiose in termini di tempo nel processo di manutenzione, riparazione e revisione (MRO) del motore.

“In GE Aerospace stiamo vedendo sempre di più il valore che le tecnologie di intelligenza artificiale stanno apportando per aiutare a migliorare la velocità, l’accuratezza e l’affidabilità delle jet engine inspections”, afferma Nicole Jenkins, Chief MRO Engineer, GE Aerospace. “Collaborando con Waygate Technologies, abbiamo unito con successo la nostra conoscenza del settore e la nostra competenza digitale per integrare nuove tecniche di intelligenza artificiale con i dati giusti, per migliorare le capacità di rilevamento delle commercial engine borescope inspections”.

Jenkins ha osservato che una volta che la nuova AI-assisted borescope solution sarà distribuita nei suoi MRO shops, verrà utilizzata per eseguire HPC inspections per i suoi GEnx and CFM LEAP engines.

Jenkins ha aggiunto: “Questo sviluppo congiunto illustra uno sforzo maggiore per fornire ai nostri inspection engineers strumenti più avanzati utilizzando AI, computer vision and automation, per aiutarli a lavorare in modo produttivo e soddisfare le esigenze dei nostri clienti. Riteniamo che questo AI-assisted borescope system contribuirà a ridurre significativamente il tempo necessario per eseguire HPC inspections, offrendo al contempo un’elevata precisione”.

“Gli ultimi risultati di questa collaborazione dimostrano il valore aggiunto delle partnership tecnologiche saldamente ancorate alla strategia aziendale di Waygate Technologies”, ha affermato Michael Domke, General Manager Visual at Waygate Technologies, a Baker Hughes business. “La combinazione degli extensive customer data di GE Aerospace con le nostre market-leading advanced borescope solutions promette di essere un’ottimizzazione estremamente preziosa per l’intero MRO sector”.

Attraverso questo sforzo di sviluppo congiunto, GE Aerospace ha fornito a Waygate Technologies un completo dataset di engine inspection videos, che ha prodotto migliaia di nuove immagini rappresentative utilizzate per addestrare il Waygate Technologies Gas Power-assist ADR model. Il Services Technology Acceleration Center (STAC) di GE e GE Aerospace Research hanno apportato competenze specifiche per garantire l’esecuzione di un data labeling accurato e completo. Waygate Technologies ha quindi sfruttato questi dati e applicato tecniche di intelligenza artificiale all’avanguardia, tra cui un compute-optimized, state-of-the-art object detection algorithm e un nuovo temporal smoothing algorithm.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)