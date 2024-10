Gulfstream offre lo Starlink In-Flight Wi-Fi per gli aeromobili G650 e G650ER

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato di aver ricevuto la Federal Aviation Administration (FAA) supplemental type certification per installare Starlink high-speed internet sugli aeromobili G650 e G650ER.

Questa approvazione FAA offre ai G650 and G650ER customers la comodità aggiuntiva di lavorare direttamente con Gulfstream per aggiornare la connettività per i loro aeromobili.

“Starlink è un’offerta che sappiamo essere importante per gli operatori”, ha affermato Derek Zimmerman, president, Gulfstream Customer Support. “Il nostro team ha investito molto tempo e risorse per preparare questa certificazione e siamo ben posizionati nel nostro service network per fornire un’installazione senza interruzioni. Avere la possibilità di installare questo connectivity upgrade presso le nostre strutture, nelle mani del nostro fidato team di esperti, fa parte del nostro impegno continuo nei confronti dei nostri clienti”.

Starlink offre ai passeggeri accesso simultaneo a una varietà di in-flight services, tra cui video calls, cloud-based offerings and data transfers, tramite la sua high-speed in-flight connectivity, che offre una latenza inferiore a 99 millisecondi e velocità di download di 40-220 Mbps.

Gulfstream sta attualmente lavorando con la FAA su simili supplemental type certificates per gli aeromobili G800, G700, G600, G500, G400, G280, GIV, GIV-X, GV e GV-SP.

(Ufficio Stampa Gulfstream Aerospace Corporation – Photo Credits: Gulfstream Aerospace Corporation)