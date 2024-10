Tata Advanced Systems e Airbus inaugurano la C295 Final Assembly Line a Vadodara, India

In un importante traguardo per l’industria aerospaziale e della difesa indiana, Tata Advanced Systems Limited (TASL) e Airbus hanno inaugurato il Final Assembly Line (FAL) complex per l’aeromobile Airbus C295 a Vadodara, Gujarat, India. TASL e Airbus stanno collaborando per il progetto pionieristico “Make in India” per consegnare 56 aeromobili C295 alla Indian Air Force (IAF). La struttura all’avanguardia è stata inaugurata dal primo ministro dell’India, Shri. Narendra Modi e dal presidente del governo spagnolo, Pedro Sánchez Pérez-Castejón alla presenza di N. Chandrasekaran, Chairman of Tata Sons e Michael Schoellhorn, CEO di Airbus Defence and Space.

Fornendo un importante impulso al programma “AatmaNirbhar Bharat” (self-reliant India) del governo indiano, questo è il primo esempio di una FAL per aeromobili istituito dal settore privato in India. L’inaugurazione avviene tre anni dopo che l’IAF ha formalizzato l’acquisizione di 56 aeromobili Airbus C295 per sostituire la sua legacy AVRO fleet. In base al contratto, 40 unità saranno prodotte e assemblate in collaborazione con TASL presso questa FAL, mentre 16 saranno consegnate all’IAF in ‘fly-away’ condition dalla final assembly line di Airbus a Siviglia, Spagna. Ad oggi, sono già stati consegnati in totale sei aeromobili.

N. Chandrasekaran, Chairman of Tata Sons, ha affermato: “Tata Group è molto orgoglioso di aver creato questa struttura avanzata che produrrà da zero il primo private defence aircraft della nazione. Ciò migliorerà significativamente sia le capacità di difesa che quelle di produzione avanzata. Sono grato all’Onorevole Primo Ministro Shri Narendra Modi, all’Onorevole Pedro Sánchez Pérez-Castejón e agli illustri ospiti per essersi uniti a noi in questa importante occasione nel percorso di produzione indigena dell’India”.

“L’inaugurazione di questa final assembly line (FAL) è una pietra miliare significativa nel percorso dell’India verso l’autosufficienza in defence manufacturing. Il C295 India programme dimostra l’impegno di Airbus nel supportare la visione indiana di “AatmaNirbhar Bharat” in defence manufacturing. In linea con questa visione, questo FAL promuoverà l’avanzamento dell’ecosistema industriale aerospaziale nel paese, sbloccando il potenziale per la progettazione all’avanguardia, la produzione di componenti, l’assemblaggio di aeromobili e le capacità di servizi in tutta la catena del valore indiana”, ha affermato Michael Schoellhorn, CEO di Airbus Defence and Space.

La FAL integrerà la produzione di detail parts e relativi utensili, sub-assemblies, major component assemblies, tools, jigs and testers. La produzione di componenti dell’aereo C295 è già iniziata nella Main Component Assembly (MCA) facility di Hyderabad. Le parti per il primo aereo C295 che sarà prodotto in India sono state spedite alla FAL di Vadodara, dove l’aereo sarà assemblato e poi consegnato all’IAF.

Il primo C295 “Make in India” uscirà dalla FAL di Vadodara a settembre 2026, il che rappresenterà una pietra miliare per l’industria aerospaziale indiana. Il ramp-up prevede di consegnare 40 velivoli all’IAF entro agosto 2031, come richiesto dall’IAF contract.

L’India è diventata il più grande cliente del C295, con l’acquisizione di 56 velivoli. Il C295 ‘Make in India’ programme produrrà oltre l’85% di structural and final assembly di 40 velivoli, insieme alla produzione di 13.000 detail parts in India, per le quali sono stati certificati 21 processi speciali e sono stati coinvolti 37 fornitori con sede in India, sia del settore privato che pubblico.

Per Airbus, l’India è un hub di risorse strategiche in cui l’azienda sta espandendo la sua impronta industriale con l’assemblaggio di aeromobili, la produzione di componenti, la progettazione e lo sviluppo ingegneristico, MRO support, pilot and maintenance training e la collaborazione accademica per promuovere il capitale umano. Airbus investe più di 1 miliardo di dollari ogni anno in una solida e completa supply chain in India per componenti e servizi, generando oltre 15.000 posti di lavoro. Inoltre, gli engineering and digital centres di Airbus India a Bengaluru contribuiscono a tutti i programmi commerciali ed elicotteristici di Airbus a livello globale.

