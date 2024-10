News Brevi – 28.10.2024

AEROPORTO DI CAGLIARI: OTTOBRE ROSA, SPETTACOLO “BAIJICA IN AEROPORTO” – Sogaer informa: “A conclusione delle iniziative intraprese nell’ambito dell’Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, il Gruppo SOGAER propone per le 18.30 di giovedì 31 ottobre 2024, presso il Business Centre dell’aeroporto, lo spettacolo teatrale Baijicca nato dall’incontro tra il Teatro dallarmadio di Murgia e Marceddu e il Laboratorio Orcoillogico creato da Elisabetta Cuccu. Dopo il successo riscontrato per le iniziative intraprese in sinergia con l’Ordine dei Medici di Cagliari (una sessione informativa e quattro giornate di screening mammario gratuito per tutte le operatrici aeroportuali), il Gruppo SOGAER porta, dunque, all’interno del terminal uno spettacolo teatrale in tema con l’Ottobre Rosa. Baijicca, creato dal Teatro dallarmadio e scritto da Antonello Murgia con la collaborazione di Fabio Marceddu, verrà messo in scena con la direzione di Murgia e Marceddu e la partecipazione delle Oncoattrici del Laboratorio Orcoillogico nato da una idea di Elisabetta Cuccu. Si tratta di un’opera ispirata da un incontro creativo e artistico capace di trasformare sulla scena un ‘luogo della paura’ per antonomasia, la malattia, in un ‘luogo del possibile’. In Baijicca si ride, si piange, si riflette, ci si commuove. Baijicca illumina quel che è definito oscuro senza porre domande o dare risposte, non esalta la sofferenza ma indica nella condivisione, nella “solidal catena” leopardiana, la chiave per superare gli ostacoli e le differenze. Nell’idea di Antonello Murgia e Fabio Marceddu, grazie al rispetto dei codici e delle regole che lo contraddistinguono, il Teatro non è la cura, ma un’altra via possibile. La partecipazione all’evento del 31 ottobre è aperta a tutti, interni ed esterni senza distinzione di genere, ed è gratuita. Al termine della rappresentazione seguirà un incontro con l’oncologo Dott. Daniele Farci”.

AERONAUTICA MILITARE: CAMBIO DI COMANDO PER L’ITALIAN NATIONAL CONTINGENT COMMAND AIR TASK FORCE AIR KUWAIT – Il 22 ottobre nella base aerea di Alì Al Salem, si è svolta la cerimonia di passaggio di consegne al Comando dell’Italian National Contingent Command Air-Task Force Air Kuwait, che pone i propri assetti operativi al servizio della missione multinazionale “Inherent Resolve“. All’evento è intervenuto il Capo Reparto Operazioni del COVI, il Contrammiraglio Stefano Costantino, che – dopo una visita alla zona logistica e ai diversi Task Group dell’IT NCC Air – ha presieduto il cambio di comando. Tra le autorità presenti l’Ambasciatore d’Italia in Kuwait Lorenzo Morini, le autorità militari locali e americane, il rappresentante del Nunzio Apostolico, oltre a numerosi ospiti civili e militari. Il Colonnello Castelli, dopo aver ringraziato le diverse componenti per il costante supporto ricevuto, con il suo discorso di congedo ha voluto ringraziare gli uomini e le donne del Contingente. Il Colonnello Zuliani, che subentra nell’incarico al Colonnello Castelli, ha enunciato i principi guida per la sua azione di comando: continuità, lavoro di squadra, rispetto, coesione e sicurezza. L’Italian National Contingent Command Air/Task Force Air Kuwait, è stato costituito il 17 ottobre 2014 e posto alle dipendenze – per gli aspetti nazionali – del Comando Operativo di Vertice Interforze. Partecipa all’operazione Prima Parthica/Inherent Resolve, garantendo unicità di comando per l’impiego sinergico e coordinato degli assetti forniti dall’Aeronautica Militare e dall’Esercito Italiano schierati in Kuwait e Iraq (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

EMIRATES CELEBRA DIWALI A BORDO E NELLE LOUNGE – Emirates celebra la festa indù a bordo dei voli da e per l’India, dal 28 ottobre al 4 novembre. Le prelibatezze Diwali saranno servite in tutte le classi e in lounge selezionate ai clienti che viaggiano tra Dubai e Ahmedabad, Bengaluru, Cochin, Chennai, Delhi, Hyderabad, Thiruvananthapuram, Kolkata e Mumbai. “I clienti che festeggiano Diwali su queste rotte saranno deliziati con una selezione di sontuosi dolci di Diwali a bordo, mentre i clienti che si rilassano nelle lounge Emirates potranno gustare piatti tradizionali e cocktail e analcolici a tema Diwali. I clienti possono trascorrere il loro volo festivo divertendosi con fino a 215 film indiani sul pluripremiato ice di Emirates, tra cui nuovi e classici successi di Bollywood e film regionali indiani disponibili in 9 lingue: Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada, Marathi, Punjabi, Bhojpuri, Bengali e Gujarati. Anche nelle Emirates First Class Lounge e nelle Emirates Business Class Lounge di Dubai, i clienti possono gustare specialità Diwali. Nelle Emirates Lounge di Città del Capo e Johannesburg, dove c’è una considerevole diaspora indiana, i viaggiatori possono banchettare con specialità e dolci Diwali”, afferma Emirates.

SWISS: PROSEGUE LA SOSPENSIONE DEI VOLI PER TEL AVIV – SWISS informa: “Dopo un’attenta revisione, SWISS ha deciso di continuare a sospendere i suoi voli da e per Tel Aviv. La compagnia aerea non servirà la metropoli israeliana fino a lunedì 25 novembre 2024. La scorsa settimana, abbiamo annunciato che i voli per Beirut sarebbero rimasti sospesi fino al 18 gennaio 2025. Queste misure mirano a fornire maggiore prevedibilità sia per i nostri passeggeri che per i nostri equipaggi. I passeggeri interessati saranno contattati. Naturalmente, stiamo offrendo una nuova prenotazione gratuita per una data di viaggio successiva o un rimborso completo del prezzo del biglietto”.

ITA AIRWAYS: INFORMAZIONI SUI VOLI PER TEL AVIV – ITA Airways informa: “In virtù delle evoluzioni geopolitiche in Medio Oriente, a seguito delle raccomandazioni dell’Agenzia dell’Unione europea per la Sicurezza Aerea (EASA) e al fine di preservare la sicurezza dei propri passeggeri ed equipaggi, ITA Airways ha deciso di estendere la sospensione di tutti i voli da e per Tel Aviv fino al 30 novembre compreso. La situazione è in continua evoluzione. Vi preghiamo di verificare lo stato del volo nella sezione del sito Info Voli prima di recarvi in aeroporto”.

SAAB RICEVE UN ORDINE DAL BRITISH ARMY PER TRAINING SUPPORT SERVICES – Saab ha firmato un GBP 20 million (SEK 270 million) amendment all’Instrumented Live Training (ILT-D) contract firmato nell’aprile 2024 con l’UK Ministry of Defence. Fornirà equipment and training support services per il British Army training in Oman. Le consegne avverranno nel 2024-2025. L’ordine include gli ultimi training and simulation equipment di Saab. La soluzione funzionerà come parte dell’attuale Tactical Engagement Simulation (TES) capability del MOD.

QANTAS: VOLI PER LORD HOWE ISLAND – I clienti Qantas potranno continuare a volare tra Sydney e Lord Howe Island per gli anni a venire, come parte di un accordo con la regional airline Skytrans. Con la compagnia aerea che ritira l’aereo Q200 che attualmente opera sulla rotta, Skytrans ha ottenuto la licenza per volare sull’isola dal New South Wales Government in esclusiva a partire dal 26 febbraio 2026. QantasLink e Skytrans stanno finalizzando un accordo di code sharing che avrà inizio quando Skytrans inizierà a operare questi voli. Ciò significa che i locali e i turisti potranno continuare a prenotare i voli per Lord Howe Island su Qantas.com, con i frequent flyer che guadagnano Status Credits e Qantas Points e hanno accesso alle lounge di Sydney. I voli Skytrans per Lord Howe Island continueranno a operare con lo stesso programma e frequenza delle operazioni di QantasLink e intende operare dal Terminal 3 di QantasLink a Sydney Airport. Non ci sarà alcun impatto sulle prenotazioni esistenti. Il Q200 da 36 posti è l’unico aereo della flotta QantasLink in grado di operare per Lord Howe Island a causa della lunghezza della pista e verrà gradualmente eliminato come parte di un importante investimento nella turboprop fleet per servire meglio l’Australia regionale. La CEO di QantasLink, Rachel Yangoyan, ha affermato: “Abbiamo una lunga e orgogliosa storia con Lord Howe Island e siamo lieti di collaborare con Skytrans per garantire che l’isola continui ad avere un servizio aereo affidabile mentre i Q200 vengono gradualmente eliminati dalla flotta QantasLink”. Skytrans ha ottenuto la licenza per operare la rotta regolamentata per Lord Howe Island fino a marzo 2030.

MAFALDA VOLA A BORDO DI UN AEROMOBILE IBERIA – Mafalda, il celebre personaggio creato dal fumettista argentino Quino, è stata la passeggera speciale di uno dei voli Iberia tra Buenos Aires e Madrid. Nello specifico, la compagnia aerea ha trasferito a bordo della Business Class di uno dei suoi A350, l’aereo più moderno ed efficiente della sua flotta, la scultura che rappresenta il personaggio, che questo lunedì sarà installata su una delle panchine della passeggiata centrale del Matadero a Madrid, in omaggio al suo creatore. “La scultura, creata dall’artista argentino Pablo Irrang, è realizzata in resina epossidica pigmentata riempita di quarzo per fornire una resistenza ottimale agli agenti atmosferici e all’interazione con il pubblico. La figura ha dimensioni di 80 cm di altezza X 45 cm di larghezza e 45 cm di profondità. Accompagnata nel viaggio dal suo scultore, Mafalda ha sorpreso i passeggeri del volo che non hanno esitato ad immortalare il momento come ricordo di un viaggio così speciale. Con l’installazione della scultura, Madrid entra a far parte di un ristretto gruppo di città, sono solo dodici, che hanno la piccola filosofa nelle loro strade. Questa azione fa parte dell’impegno costante di Iberia nel promuovere lo scambio culturale e il rafforzamento dei legami tra Spagna e America Latina, generando prosperità su entrambe le sponde dell’Atlantico”, afferma Iberia.

GALILEO, LE TECNOLOGIE DI LEONARDO PER ABILITARE I SERVIZI PRS – Il Public Regulated Service (PRS) è il servizio di navigazione criptato per utenti autorizzati e applicazioni sensibili offerto dal sistema Galileo alle Agenzie Governative e Infrastrutture Critiche, per garantire l’integrità delle funzioni di localizzazione, navigazione e sincronizzazione. “Nell’ambito del progetto G2S PRS (Galileo Ground Segment – Public Regulated Service), Leonardo ha realizzato soluzioni innovative finalizzate a fornire il completo supporto all’operatività del servizio. Galileo è un sistema di posizionamento e navigazione satellitare dual-use (per applicazioni civili e militari) voluto dall’Unione Europea, progettato dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e gestito dall’Agenzia dell’Unione europea per il Programma Spaziale (EUSPA) come alternativa sovrana europea al Global Positioning System (GPS) statunitense. Leonardo ha partecipato al progetto G2S PRS (Galileo Ground Segment – Public Regulated Service) per dotare il sistema Galileo di una capacità specifica di localizzazione, navigazione e sincronizzazione destinata agli utenti autorizzati dai governi dell’Unione Europea, per le applicazioni sensibili che richiedono un’elevata continuità, quali Difesa, vigili del fuoco, servizi sanitari, ricerca e soccorso, polizia, guardia costiera, protezione civile. Il progetto, co-finanziato dalla Regione Liguria, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dall’Unione Europea (attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), fa parte dell’Asse prioritario 1 “Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca” del Programma Operativo Regionale Liguria FESR 2014-2020. Le attività sono iniziate nel 2018 e terminate nel 2022. Il contributo tecnologico di Leonardo si è sviluppato in particolare su due componenti del sistema. Lo user segment, per il quale sono stati sviluppati i ricevitori che vengono montati a bordo dei veicoli degli enti che utilizzano il servizio PRS per dare loro informazioni affidabili e precise su posizione e tempo; e il ground segment, per il quale è stato fornito il software dell’infrastruttura di controllo a terra per garantire che le informazioni sensibili sull’utilizzo del servizio vengano gestite e protette nel modo più corretto”, afferma Leonardo.

F-35: LE CAPACITA’ INTEGRATE SONO UN ASPETTO IMPORTANTE PER LE OPERAZIONI NOTTURNE – F-35 informa: “Le operazioni notturne sono un aspetto importante della mission readiness per l’F-35. I piloti dell’F-35 hanno una visione integrata e intuitiva dell’ambiente circostante. La fusione avanzata dei sensori analizza automaticamente i dati e li unisce in informazioni rilevanti per i piloti, migliorando notevolmente l’efficacia e l’interoperabilità. Il Distributed Aperture System dell’F-35 circonda i piloti con informazioni rilevanti. Sei telecamere a infrarossi raccolgono immagini in tempo reale visualizzate nel casco dell’F-35, dotato di night-vision and fire control capabilities. L’F-35 helmet è uno dei pezzi di tecnologia più avanzati. Un’interfaccia di nuova generazione consente ai piloti dell’F-35 di accedere a grandi quantità di informazioni e di passare alla visione notturna senza equipaggiamenti aggiuntivi. Il targeting system dell’F-35 è il primo sensore a combinare forward-looking infrared and infrared search and track functionality. Lo stealthy Electro-Optical Targeting System fornisce extended range detection and precision targeting contro bersagli a terra e long-range detection di minacce aria-aria. Il radar avanzato dell’F-35 è il più capace al mondo. Il radar AN/APG-81 AESA ha long-range active and passive air-to-air and air-to-ground modes, per supportare una gamma completa di missioni”.

BOEING ANNUNCIA IL LANCIO DI CONCURRENT OFFERING OF COMMON STOCK AND DEPOSITARY SHARES – The Boeing Company ha annunciato oggi il lancio di concurrent separate underwritten public offerings di 90.000.000 shares of common stock, valore nominale $5,00 per azione della Società e 5 miliardi di $ di depositary shares, ciascuna rappresentante un interesse pari a 1/20 in un’azione di Series A Mandatory Convertible Preferred Stock di nuova emissione, valore nominale $1,00 per azione, della Società. Boeing prevede di concedere ai sottoscrittori delle Offerte un’opzione di 30 giorni per acquistare fino a un massimo di 13.500.000 Common Stock e 750 milioni di $ di Depositary Shares, esclusivamente per coprire eventuali sovra-allocazioni. Boeing intende utilizzare i proventi netti delle Offerte per scopi aziendali generali, che possono includere, tra le altre cose, il rimborso del debito, aggiunte al capitale circolante, spese in conto capitale, finanziamenti e investimenti nelle sussidiarie della Società. Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, Citigroup e J.P. Morgan agiscono in qualità di lead joint bookrunning managers per le offerte. Wells Fargo Securities, BNP PARIBAS, Deutsche Bank Securities, Mizuho, Morgan Stanley, RBC Capital Markets e SMBC Nikko agiscono come joint bookrunning managers per le Offerte. PJT Partners agisce come financial advisor di Boeing per le Offerte.

DELTA E AEROMEXICO COLLABORANO A UNA INIZIATIVA DI JOB SHADOWING IN MESSICO – Delta Air Lines e Aeroméxico hanno unito le forze per offrire un’esperienza trasformativa a otto studenti delle scuole superiori del Colegio de Bachilleres, attraverso un esclusivo Job Shadow Day presso Mexico City International Airport. Questa iniziativa non solo ha fornito agli studenti un’esperienza diretta, ma ha anche permesso loro di acquisire informazioni da esperti professionisti dell’aviazione tra i due partner. L’evento ha offerto uno sguardo unico dietro le quinte alle complesse operazioni dell’aeroporto di Città del Messico, favorendo una comprensione più profonda e una connessione con il dinamico settore dell’aviazione. I volontari di Delta e Aeromexico hanno guidato gli studenti, con esercitazioni simulate nel mondo reale e introducendoli a varie opportunità di carriera nell’aviazione. Questi sforzi sono fondamentali per ispirare le giovani menti a immaginare e perseguire percorsi di carriera gratificanti. Attraverso il loro Joint Cooperation Agreement (JCA), Delta e Aeromexico collaborano senza sforzo sia in volo che a terra, ispirando la prossima generazione di individui di talento. Delta e Aeromexico rafforzano una visione condivisa per un futuro più luminoso e interconnesso, in cui i loro sforzi combinati creano impatti globali positivi e duraturi. Oltre a questo progetto, Delta ha stretto contatti con studenti in tutto il mondo attraverso le sue numerose partnership e programmi, come Delta Business Class, Delta’s Propel Academy, Delta’s WING Flight, HBCU engagement, Aviation Maintenance Airframe Certificate Program e altro ancora.

DELTA RIPRENDE IL VOLO STAGIONALE TRA NEW YORK E BUENOS AIRES – A partire dal 27 ottobre, Delta Air Lines riprenderà la sua rotta diretta tra New York-JFK e Buenos Aires, Argentina. Questo volo sarà operato sull’Airbus A330-900neo, celebrato per la sua tecnologia all’avanguardia e il comfort. Operativa fino al 29 marzo 2025, questa rotta invita i viaggiatori a immergersi nella ricca cultura di Buenos Aires, nella sua rinomata gastronomia e nei suoi vini squisiti. Questa connessione non solo favorisce lo scambio culturale, ma rafforza anche i legami economici, rendendo più facile per i viaggiatori esplorare il fascino unico di entrambe le destinazioni. I clienti possono scegliere tra quattro opzioni di cabina, che soddisfano una gamma di preferenze ed esigenze: Delta One Suites, Delta Premium Select. Delta Comfort+, Main Cabin. “Siamo orgogliosi di ripristinare questo servizio non-stop tra due grandi città, utilizzando l’Airbus A330-900neo, uno degli aeromobili più avanzati sul mercato”, ha affermato Agustín Durand, Delta’s General Sales Manager for Argentina, Central America, and the Caribbean. “Questo servizio offre praticità e risparmio di tempo sia ai viaggiatori d’affari che a quelli di piacere. Con orari strategici e un servizio di bordo di alto livello, riaffermiamo il nostro impegno a offrire esperienze di viaggio eccezionali su ogni volo”. A New York, i passeggeri Delta One possono usufruire della lussuosa lounge Delta One presso il John F. Kennedy International Airport (JFK). Inoltre, a partire dal 14 dicembre 2024, Delta lancerà un nuovo servizio stagionale tra Atlanta e Buenos Aires, aggiungendo un secondo volo giornaliero al programma annuale, disponibile fino al 14 gennaio 2025. Questa nuova rotta aumenterà la connettività durante l’alta stagione delle vacanze, offrendo ai viaggiatori ancora più opportunità di vivere il meglio degli Stati Uniti o immergersi nello spirito festoso di Buenos Aires. L’Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL) è l’hub principale di Delta e si colloca tra gli aeroporti più trafficati al mondo, offrendo ai clienti collegamenti senza interruzioni verso oltre 140 destinazioni negli Stati Uniti e altre 160 località internazionali.

ICAO: LA GREEN TRANSITION E’ LA PIU’ GRANDE OPPORTUNITA’ DEL SETTORE – Il percorso verso net-zero carbon emissions entro il 2050 offre al settore dell’aviazione la sua più grande opportunità di innovazione e crescita, ha affermato l’International Civil Aviation Organization (ICAO) Secretary General, Juan Carlos Salazar, ai leader delle compagnie aeree globali allo IATA World Sustainability Symposium tenutosi di recente a Miami. Il signor Salazar ha chiesto una collaborazione senza precedenti per accelerare la transizione verde del settore. “Gestendo con successo questa transizione, possiamo rafforzare la posizione dell’aviazione come motore di sviluppo sostenibile in tutto il mondo, collegando persone e mercati nel rispetto dei limiti ambientali”, ha affermato. Il discorso principale del Secretary General ha delineato il nuovo long-term Strategic Plan 2026-2050, che include l’ambizioso obiettivo di raggiungere net-zero carbon emissions entro il 2050 per le international civil aviation operations. Questo piano si basa sul Long-term Global Aspirational Goal (LTAG) concordato dagli Stati membri ICAO nel 2022 e sul Global Framework on Sustainable Aviation Fuels stabilito alla 3rd ICAO Conference on Aviation and Alternative Fuels (CAAF/3) nel 2023. Un punto chiave del discorso è stata la necessità di aumentare la produzione e l’uso di SAF. L’Assistance, Capacity-building and Training for Sustainable Aviation Fuels (ACT-SAF) programme dell’ICAO è stato evidenziato come un’iniziativa cruciale in quest’area. Il Segretario Generale ha anche presentato l’ICAO Finvest Hub, una nuova piattaforma volta a collegare le proposte di progetti di energia pulita con le opportunità di finanziamento. È stata ribadita l’importanza del Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA), con un appello al continuo supporto del settore per la sua attuazione. Il Sig. Salazar ha anche accennato al recente simposio ICAO sulle non-CO2 aviation emissions, invitando gli esperti del settore a contribuire a questa emergente area di studio. Nelle sue osservazioni conclusive, il Segretario Generale ha sottolineato la necessità di sforzi di advocacy uniti per mostrare i progressi dell’aviazione nella riduzione del suo impatto ambientale e il suo ruolo nel guidare lo sviluppo economico. Ha invitato tutte le parti interessate a lavorare insieme per raccontare la “grande storia” dell’aviazione al mondo e accelerare verso l’obiettivo comune di eliminare le emissioni del trasporto aereo. Lo IATA World Sustainability Symposium ha riunito leader provenienti da tutto il settore dell’aviazione globale per discutere e definire strategie sulle principali sfide e opportunità di sostenibilità che il settore deve affrontare.