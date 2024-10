Emirates firma MoU strategici con Vietnam Airlines e VietJet

Emirates ha firmato due Memorandum of Understandings (MoU) con Vietnam Airlines e VietJet, volti a rafforzare la connettività e offrire più scelte di viaggio tra Dubai e i suoi gateway vietnamiti Ho Chi Minh City e Hanoi.

I MoU sono stati firmati a margine del Vietnam – UAE Business Forum, tenutosi presso l’hotel Hilton Dubai Palm Jumeirah a Dubai il 28 ottobre.

Adnan Kazim, Emirates’ Deputy President and Chief Commercial Officer, ha commentato: “Il rafforzamento della nostra cooperazione con partner come Vietnam Airlines e VietJet è parte integrante della nostra strategia commerciale di base per collegare meglio i clienti in punti diversi dalla nostra rete. Il Vietnam è un mercato che presenta enormi opportunità per promuovere il turismo e il commercio come hub chiave nel sud-est asiatico, ed Emirates supporta gli sforzi in corso del governo degli Emirati Arabi Uniti per elevare i suoi legami economici esistenti con il Vietnam. La nostra decennale cooperazione con Vietnam Airlines ci ha permesso di migliorare la connettività tra Vietnam e Dubai, e siamo lieti di avere l’opportunità di esplorare ulteriormente l’elevazione di questa partnership, stabilendo anche una nuova cooperazione strategica con VietJet. Non vediamo l’ora di espandere la nostra presenza in Vietnam ed esplorare altre opportunità per ampliare la portata delle nostre partnership in futuro”.

MoU Emirates e Vietnam Airlines

Il MoU stabilisce il quadro per espandere l’attuale cooperazione in atto tra entrambe le compagnie aeree. Ciò include il miglioramento della connettività sulle rotte oltre l’attuale interline, nonché il potenziale per aggiungere vantaggi fedeltà reciproci. Le compagnie aeree avvieranno anche discussioni esplorative su potenziali collaborazioni tra servizi cargo e tecnici per creare esperienze senza soluzione di continuità per i viaggiatori. La relazione di lunga data tra Emirates e Vietnam Airlines, iniziata con una bilateral interline cooperation nel 1994, ha aiutato a collegare i clienti a 22 punti domestici e 15 regionali nel network di Vietnam Airline, nonché a 12 punti nella rete globale di Emirates.

Nguyen Chien Thang, Vietnam Airlines Executive Vice President, ha affermato: “Questo MoU con Emirates è una pietra miliare significativa per Vietnam Airlines. La cooperazione ci consente di liberare la potenza combinata delle nostre reti, mentre Vietnam Airlines cerca di sfruttare la nostra presenza internazionale e di offrire ai nostri passeggeri maggiore flessibilità e comodità. Siamo entusiasti delle possibilità che questa partnership offre nel rafforzare i legami tra le due compagnie aeree e i due paesi, consentendo ai nostri passeggeri di esplorare le destinazioni turistiche più ambite nel sud-est asiatico, negli Emirati Arabi Uniti e oltre”.

MoU Emirates e VietJet

Attraverso il MoU di Emirates con VietJet, entrambe le compagnie aeree esploreranno iniziative congiunte per aiutare a promuovere il traffico di visitatori tra gli Emirati Arabi Uniti e il Vietnam e rafforzare la cooperazione commerciale tra entrambi i vettori. Il MoU mirerà inoltre a migliorare la connettività verso destinazioni popolari nella rete domestica e regionale di VietJet tramite Hanoi, Ho Chi Minh City, Danang, tra gli altri, offrendo al contempo ai clienti VietJet un maggiore accesso alla rete globale di Emirates tramite il suo hub di Dubai.

Dinh Viet Phuong, Vietjet Chief Executive Officer, ha espresso il suo entusiasmo per il MoU: “Vietjet ha effettuato il suo ordine di aeromobili a Dubai nel 2015 e in precedenza abbiamo operato negli Emirati Arabi Uniti tramite wet lease. La partnership odierna con Emirates segna l’inizio di un collegamento ufficiale con la più grande compagnia aerea della regione. Grazie a questa collaborazione, i passeggeri di Vietjet potranno godere di viaggi convenienti e senza intoppi verso destinazioni internazionali in tutto il mondo, completati dal servizio di alto livello di Emirates”.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)