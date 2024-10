Emirates torna ad Adelaide con un servizio giornaliero

Emirates ha rilanciato il suo servizio giornaliero tra Adelaide e Dubai, volando con un Boeing 777-200LR tra le due città. Il servizio ripristinato offre ai passeggeri oltre 4.200 posti settimanali tra Dubai e la South Australian capital.

L’aereo Boeing 777-200LR offre 302 posti in due cabine, con 38 posti in Business Class disposti in una configurazione 2-2-2, insieme a 264 posti in Economy Class. Questo ripristino consentirà a oltre 220.400 passeggeri all’anno di viaggiare tra Dubai e Adelaide, riflettendo l’impegno della compagnia aerea nei confronti dell’Australia Meridionale e facilitando la crescente domanda di viaggi da e per la regione.

Il ritorno di Emirates avrà un impatto significativo sull’economia e sull’industria turistica dell’Australia Meridionale. La South Australian Tourism Commission stima che la spesa turistica dei voli giornalieri diretti Emirates non-stop genererà oltre 62 milioni di dollari all’anno e creerà oltre 315 posti di lavoro equivalenti a tempo pieno nel settore turistico per i cittadini dell’Australia Meridionale.

Emirates SkyCargo rafforzerà ulteriormente i legami commerciali tra l’Australia Meridionale e il resto del mondo, compresi i mercati chiave in Medio Oriente, Europa e Stati Uniti. Ogni volo giornaliero offrirà 14 tonnellate di cargo space, per un totale di 196 tonnellate settimanali tra Dubai e Adelaide.

Il South Australia Premier, Peter Malinauskas, ha affermato: “Il ritorno del servizio giornaliero di Emirates per Adelaide è significativo per il South Australia. Non stiamo solo dando il benvenuto a una compagnia aerea di livello mondiale; stiamo riaprendo le porte del South Australia al mondo, mostrando il nostro splendido stato a oltre 220.000 potenziali visitatori ogni anno. Questa riconnessione con Dubai e oltre andrà a vantaggio della nostra economia, creando posti di lavoro e aprendo nuove opportunità per il commercio e il turismo”.

Il South Australian Minister for Tourism, Zoe Bettison, ha affermato: “Ieri sera abbiamo accolto i primi degli oltre 220.000 passeggeri Emirates che ogni anno atterreranno nel Sud Australia grazie al ritorno giornaliero di questa importante compagnia aerea internazionale. Ora il Sud Australia è ancora più attraente per alcuni dei nostri mercati internazionali chiave, poiché Emirates semplifica il collegamento tra il nostro grande stato e oltre 140 destinazioni in tutto il mondo”.

Nabil Sultan, Emirates’ Executive Vice President, Passenger Sales and Country Management, ha affermato: “L’Australia rimane un mercato prioritario per Emirates e uno su cui siamo profondamente impegnati da quasi tre decenni. Il ritorno del nostro servizio per Adelaide rafforza il nostro impegno nell’espansione della nostra rete australiana, che ora offre 70 servizi settimanali in cinque città australiane”.

Brenton Cox, Adelaide Airport Managing Director, ha affermato: “I nostri clienti trarranno ancora una volta vantaggio dall’ampia rete globale di Emirates, che offre maggiore concorrenza e scelta ai clienti e collega attraverso Dubai all’Europa, all’Africa e persino alla costa orientale degli Stati Uniti. Il servizio attirerà anche visitatori internazionali ad Adelaide e sarà fondamentale per la nostra economia turistica, per il commercio e la nostra economia più ampia, oltre ad aprire opportunità di esportazione per i nostri produttori locali”.

Il volo EK440 di Emirates parte da Dubai alle 02:00, arrivando ad Adelaide alle 20:50. Il volo di ritorno, EK441, decolla da Adelaide alle 22:40, arrivando a Dubai alle 05:20. Tutti gli orari sono locali.

Emirates ora opera 70 servizi settimanali da Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth e Adelaide, collegando i passeggeri con oltre 140 destinazioni. Il 1° dicembre Emirates ripristinerà il suo secondo servizio giornaliero per Perth, offrendo 77 voli settimanali dall’Australia, con la capacità di trasportare 68.000 passeggeri a settimana da e per l’Australia, tornando alla sua capacità pre-pandemia.

