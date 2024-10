La Grecia potenzia la sua Hawk Fleet con l’acquisto di 35 UH-60M Black Hawk Helicopters

L’U.S. Government ha assegnato a Sikorsky, una società Lockheed Martin, un Foreign Military Sale contract per fornire 35 elicotteri UH-60M Black Hawk alla Grecia. L’accordo include 35 velivoli per l’Hellenic Army, nonché personnel training, training equipment e un initial provisioning package, migliorando significativamente l’interoperabilità all’interno della nazione e con gli alleati della NATO.

“La nostra partnership con la Grecia dura da decenni e siamo lieti di vedere la continua fiducia della nazione negli elicotteri Sikorsky, poiché la Grecia trarrà vantaggio da una integrated Hawk family of aircraft a supporto della sicurezza nazionale e delle missioni umanitarie”, ha affermato Hamid Salim, Sikorsky vice president of Army and Air Force Systems. “L’elicottero Black Hawk offre alla Grecia una gamma di capacità operative e un ecosistema globale di oltre 5.000 velivoli Hawk operati da 36 paesi in tutto il mondo.

“I nuovi elicotteri UH-60M Black Hawk sono un’ulteriore testimonianza del rapporto di lunga data che Lockheed Martin condivide con la Grecia, le sue forze armate e le industrie della difesa da oltre 80 anni”, ha affermato Costas Papadopoulos, international business development executive director for Greece at Lockheed Martin. “L’elicottero Black Hawk è il cavallo di battaglia dei multi-mission medium lift aircraft e consentirà alla Grecia di svolgere operazioni chiave nella regione. Questi elicotteri si uniranno agli F-16V potenziati della Grecia, ai nuovi MH-60R, agli F-16, ai C-130 e agli S-70B esistenti, nonché ai futuri F-35. Questa flotta potenziata fornirà alla Grecia capacità estese per operazioni aeree, terrestri e marittime, contribuendo alla sicurezza della nazione per gli anni a venire”.

“Con la sua S-70B fleet esistente e i MH-60R maritime helicopters di recente acquisizione per la Hellenic Navy, la Grecia opererà diverse varianti della Hawk family e trarrà vantaggio dai vantaggi operativi e di sostenibilità della fleet commonality. Il Black Hawk ha la flessibilità di condurre una varietà di operazioni a distanze maggiori e negli ambienti più difficili, aumentando la sopravvivenza e l’efficacia complessiva per le missioni 21st Century Security® missions.

Sulla base della partnership di Lockheed Martin con la Grecia di oltre 80 anni, l’azienda è pronta a supportare la Grecia e fornire capacità come F-35, F-16 e C-130, oltre agli Hawk aircraft, che aumenteranno le capacità di deterrenza del paese e l’interoperabilità con le nazioni alleate”, afferma Lockheed Martin.

“La Grecia sarà il 12° paese europeo a utilizzare l’elicottero Black Hawk. Nel 2024 l’U.S. Government ha assegnato a Sikorsky contratti per la produzione e la consegna di un totale di 84 elicotteri UH-60M Black Hawk a paesi in Europa, Asia, Medio Oriente e Sud America, dimostrando ulteriormente che il Black Hawk è il premier multi-role utility helicopter in tutto il mondo.

Il 23 ottobre, Sikorsky ha anche ricevuto l’assegnazione di UH-60M contract per far crescere le flotte Black Hawk in Austria, Brasile, Svezia e Thailandia. A luglio Sikorsky ha ricevuto contratti per i Black Hawk in Croazia e Giordania. A giugno, la Romania ha aggiunto alla sua flotta gli S-70 Black Hawk, che condividono lo stesso pedigree dell’UH-60M“, conclude Lockheed Martin.

(Ufficio Stampa Lockheed Martin – Photo Credits: Sikorsky – Lockheed Martin)