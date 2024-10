News Brevi – 29.10.2024

AERONAUTICA MILITARE: CONCLUSO IN ITALIA IL 18° ADVANCED MEDICAL COURSE DELLO EUROPEAN AIR GROUP – Si è svolta a Roma, dal 21 al 25 ottobre, la fase finale della 18^ edizione dell’Advanced Medical Course dello European Air Group (EAG), con la partecipazione di undici ufficiali medici provenienti dai paesi membri che hanno affrontato tematiche di Medicina Aeronautica e Spaziale. Quest’anno il Coordination Board dell’Aeromedical Section dell’EAG ha scelto di concludere il tradizionale corso di aggiornamento avanzato in Italia, all’approssimarsi della fatidica ricorrenza dei 100 anni del Servizio Sanitario dell’Aeronautica Militare. Il Corso si è sviluppato su sei moduli settimanali, ciascuno in carico ad una delle nazioni partner EAG: “Accelerazioni e Fisiologia dell’alta quota”, “Disorientamento Spaziale e Sistemi di Visione Notturna”, “Evacuazione Aeromedica”, “Medicina Spaziale” e “Sistemi di Biocontenimento” sono solo alcuni degli argomenti affrontati dai corsisti che hanno soggiornato in diverse strutture aeromediche europee. In questo contesto il continuo e reciproco scambio di conoscenze e metodi di lavoro fra frequentatori e nazione ospitante si è configurato quale fondamentale moltiplicatore di sviluppo e perfezionamento delle attività rivolte al personale aeronavigante, con lo scopo di massimizzarne la performance in una adeguata cornice di sicurezza del volo (flight safety). Al Corso hanno partecipato anche Ufficiali medici di paesi partner, provenienti dal Portogallo e dalla Repubblica Ceca. Il modulo italiano 2024 è stato incentrato su Spazio e Trasporto in Alto Biocontenimento e ha visto la partecipazione di docenti militari di comprovata esperienza e di personalità del mondo accademico, dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Spallanzani” di Roma e dell’Agenzia Spaziale Italiana (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE: CONCLUSO IL XV SEMINARIO PER GENERALI DI BRIGATA DELL’AERONAUTICA MILITARE – Si è svolto nei giorni 24 e 25 ottobre, presso l’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche (ISMA) di Firenze, il Seminario per Generali di Brigata che ha visto protagonisti 40 Ufficiali della Forza Armata affrontare un percorso di approfondimenti necessari all’ampliamento delle conoscenze in ambito Azione di Comando, con particolare riferimento all’area strategica del modello di formazione dell’Aeronautica Militare. L’incontro, giunto alla XV edizione, rientra nel piano formativo del Comando delle Scuole dell’Aeronautica Militare ed è stato organizzato dal Reparto per la Formazione Didattica e Manageriale (Re.Fo.Di.Ma.) dell’ISMA, impegnato nel costante adattamento dell’attività formativa strutturata sulla base dei feedback delle precedenti edizioni. Esso rappresenta inoltre un’occasione per il confronto, l’identificazione, approfondimento e proposta di progetti innovativi per il futuro della Forza Armata. I partecipanti hanno potuto affrontare argomenti dell’area strategica attraverso la condivisione delle linee di indirizzo di Forza Armata, oltre a specifiche tematiche di formazione, con la trattazione di argomenti, divisi in panel moderati dal Professor Luciano Bozzo dell’Università di Firenze, a cura di relatori di alto profilo, esperti in campo manageriale, appartenenti sia al mondo civile che militare. L’Istituto di scienze Militari Aeronautiche, dipendente dal Comando delle Scuole/3^ Regione Aerea, è sede di numerose attività formative tra cui il Corso Normale Master, il Corso di Stato Maggiore per i Capitani dei ruoli Speciali ed ulteriori momenti formativi previsti nel grado di Maggiore/Tenente Colonnello e Colonnello per gli Ufficiali che assumeranno la funzione di Comandante di Gruppo e di Reparto; a questi, si è aggiunto il Seminario per i Generali di Brigata che si pone come limpida opportunità di riflessione, durante la quale scambiare esperienze e conoscenze, nonché per potenziare gli strumenti di analisi e stimolare il pensiero strategico dei futuri dirigenti della Forza Armata (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ETIHAD AIRWAYS ANNUNCIA I VOLI PER EL ALAMEIN – Etihad Airways annuncia il lancio dei voli per Al Alamein (DBB), la porta d’accesso alla costa settentrionale dell’Egitto con il Mediterraneo, a breve distanza dalla storica città di Alessandria. La rotta debutterà a luglio 2025, offrendo agli ospiti un accesso senza scalo alla regione di Al Sahel. Al Sahel è nota per le sue splendide spiagge, le acque limpide e il ricco significato storico, e sta rapidamente diventando una delle località preferite dai viaggiatori leisure. I nuovi voli di Etihad collegheranno i turisti degli Emirati Arabi Uniti, della regione del Golfo e oltre a questa emergente meta turistica. “Siamo entusiasti di aggiungere Al Alamein alla nostra lista di destinazioni in continua crescita”, ha affermato Antonoaldo Neves, CEO di Etihad Airways. “Al Alamein è il punto di accesso alla gemma nascosta dell’Egitto, che offre un mix di bellezza naturale e storia culturale, siamo certi che diventerà una scelta popolare per gli ospiti in cerca di relax e avventura. Questa nuova rotta sottolinea ulteriormente il nostro impegno nel fornire esperienze di viaggio eccezionali e nell’ampliare l’accesso a nuovi entusiasmanti mercati”. I nuovi voli attireranno sia i turisti desiderosi di esplorare la costa mediterranea dell’Egitto, sia gli appassionati di storia desiderosi di visitare i rinomati siti storici e musei di Al Alamein. I voli sono in vendita ora e saranno operativi due volte a settimana, il giovedì e la domenica, utilizzando uno dei moderni aeromobili A320 Family della compagnia aerea, con otto posti in Business e 150 in Economy, e tutti gli ospiti potranno usufruire del pluripremiato servizio di Etihad a bordo. L’annuncio è solo l’ultima nuova rotta svelata da Etihad, con la promessa di molte altre in arrivo prima della fine del 2024.

NUOVO VOLO PER CHISINAU CON BEES AIRLINES – Ha preso il via ieri sera il nuovo volo Bologna-Chisinau della compagnia aerea Bees Airlines Romania. Il nuovo collegamento per la capitale della Moldavia avrà due frequenze settimanali, il lunedì e venerdì, con partenza da Bologna alle 17.55 e arrivo a Chisinau alle 21.15. Il rientro dalla città moldava è previsto sempre il lunedì e venerdì, con partenza alle 15.40 da Chisinau e arrivo sotto le Due Torri alle 16.55. Bees Airlines (BS) è un vettore low cost Ucraino fondato a Kiyv nel 2019 che ha operato voli da metà 2021 fino a febbraio 2022. A causa del conflitto bellico, le operazioni sono cessate nel 2022. Nel 2024 il vettore ha cambiato il nome in Bees Airlines Romania (E8) ed ora usa un certificato di operatore aereo rumeno, con voli da/per l’aeroporto di Chisinau (RMO) in Moldavia. Il volo della Bees Airlines Romania rafforza i collegamenti tra il Marconi e la Moldavia, rotta su cui operano anche altre compagnie aeree.

RYANAIR LANCIA LA PARTNERSHIP CON SAP CONCUR – Ryanair ha annunciato che i voli Ryanair sono ora disponibili per i viaggiatori business, i quali possono prenotarli tramite la piattaforma di viaggio di SAP Concur, attraverso un collegamento diretto con la compagnia aerea. “I clienti corporate che prenotano voli Ryanair direttamente tramite Concur Travel beneficeranno di notevoli vantaggi in termini di efficienza, e della comodità di avere i dati delle loro prenotazioni nelle soluzioni SAP Concur. Inoltre, non dovranno completare la verifica del cliente di Ryanair, rendendo la loro esperienza di viaggio business ancora più fluida”, afferma Ryanair. Il CMO di Ryanair, Dara Brady, ha dichiarato: “Questa è una grande notizia per il mondo dei viaggi d’affari, poiché i viaggiatori corporate potranno ora accedere comodamente alle tariffe basse di Ryanair e al network leader del settore con 3.600 voli giornalieri in 240 aeroporti, tramite Concur Travel, che offre loro più scelta e flessibilità per i viaggi d’affari. Le nostre tariffe basse e gli operativi ad alta frequenza soddisfano perfettamente le esigenze di chi viaggia per affari, facendo risparmiare tempo e denaro alle aziende”. Paul Dear, Regional Vice President – Supplier Services EMEA di SAP Concur, ha commentato: “Tutto ciò che abbiamo costruito con Ryanair mira a connettere la compagnia al piu’ ampio settore dei viaggi d’affari nel modo più fluido, efficace e produttivo. Ryanair voleva portare le sue opzioni di viaggio nel mondo corporate e si è rivolta a noi perché ci ritiene un partner affidabile, grazie alle nostre formule trasparenti per i clienti”.

AIR CANADA OTTIENE NUOVAMENTE IL FIVE STAR GLOBAL ALRILINE AWARD AGLI APEX 2025 AWARDS – Air Canada è stata nuovamente premiata con un Five Star Global Airline Award agli Airline Passenger Experience Association (APEX) 2025 Awards, a riconoscimento del suo continuo impegno verso l’eccellenza. Questa è la sesta volta in sette anni che la compagnia aerea riceve una valutazione APEX Five Star, basata sul feedback dei clienti. “Ringrazio i nostri clienti e APEX a nome dei nostri 40.000 dipendenti globali per averci conferito questo riconoscimento come compagnia aerea globale Five Star. Continuiamo a investire nella nostra esperienza cliente, incluso il nostro pluripremiato sistema di intrattenimento in volo e le nuove funzionalità digitali tramite l’app Air Canada, per offrire un livello elevato di comfort e praticità ai nostri clienti fedeli. Rimaniamo impegnati a promuovere l’esperienza cliente presso Air Canada con nuove entusiasmanti funzionalità che saranno lanciate nei prossimi mesi”, ha affermato Michael Rousseau, President and Chief Executive Officer of Air Canada. “L’impegno di Air Canada nel fornire un’esperienza passeggeri superiore ha fatto guadagnare alla compagnia aerea il prestigioso riconoscimento APEX Five Star 2025”, ha affermato Joe Leader, CEO di APEX Group. “Dalle cabine riprogettate ai sistemi di intrattenimento in volo recentemente aggiornati, Air Canada ha continuato ad alzare l’asticella in termini di connettività e comfort. Con un’attenzione particolare agli ingredienti coltivati in Canada nei suoi nuovi menu in volo, abbinati a selezioni di vini di prima qualità, Air Canada porta a bordo il meglio della piacevole cultura canadese. Questi miglioramenti ponderati, uniti all’intrattenimento per famiglie e agli aggiornamenti intuitivi delle app, riflettono l’instancabile impegno di Air Canada nel migliorare ogni parte del viaggio dei passeggeri”. L’APEX Five Star Award 2025 di Air Canada è l’ultimo di una serie di premi ricevuti da Air Canada per i suoi prodotti e servizi leader del settore quest’anno.

QANTAS DECOLLA DA BRISBANE PER LE FILIPPINE – I clienti Qantas possono ora volare da Brisbane alle Filippine con i voli diretti di Qantas per Manila che decollano questa settimana, rafforzando il suo impegno verso la regione e offrendo un comodo accesso alla capitale filippina. Il volo inaugurale è partito da Brisbane lunedì sera e opererà quattro volte a settimana utilizzando l’aeromobile Airbus A330 della compagnia aerea, aggiungendo oltre 100.000 posti tra l’Australia e le Filippine ogni anno. La rotta si aggiunge ai servizi giornalieri esistenti di Qantas da Sydney a Manila, rafforzando ulteriormente la presenza della compagnia aerea in questo mercato chiave. Il nuovo volo migliorerà anche la connettività per i passeggeri che viaggiano verso le Filippine dalla Nuova Zelanda, con facili collegamenti in entrambe le direzioni da Auckland e Christchurch a Manila via Brisbane. Qantas ha una lunga storia di operazioni nelle Filippine, essendo atterrata per la prima volta con un aereo Lancastrian nel 1947 a supporto delle operazioni militari del governo australiano, prima di introdurre i servizi passeggeri con il Super Constellation nel 1950. I primi voli con jet tra Australia e Manila iniziarono nel 1961 con aeromobili Boeing 707 in partenza da Sydney, rinunciando per la prima volta alla necessità di uno scalo. Oggi Qantas garantisce oltre 300.000 posti tra Australia e Filippine ogni anno e festeggerà 75 anni di servizi passeggeri tra i due paesi nel 2025. Il CEO di Qantas International, Cam Wallace, afferma: “Le Filippine sono un mercato molto forte per Qantas e siamo lieti di rispondere alla domanda dei nostri servizi con nuovi voli da Brisbane. Sappiamo che molti clienti viaggiano a Manila via Sydney, quindi questo nuovo volo diretto renderà più facile e veloce per i residenti del Queensland raggiungere le Filippine in un unico volo”. Il Brisbane Airport CEO, Gert-Jan de Graaff, afferma: “L’aggiunta di questo servizio rafforza ulteriormente i collegamenti dell’aeroporto di Brisbane con il sud-est asiatico”. Il lancio segue la recente espansione della compagnia da Brisbane, con nuovi voli per Palau e un upgrade di alcuni dei suoi servizi per Auckland e Los Angeles al Boeing 787-9 Dreamliner. La compagnia ha anche recentemente avviato i servizi da Brisbane alla capitale di Vanuatu, Port Vila, e ha aggiunto altri due voli a settimana per Singapore.

LOCKHEED MARTIN EFFETTUA LA PRIMA VENDITA INTERNAZIONALE DEL SEWIP SYSTEM AL GIAPPONE – Lockheed Martin si è aggiudicata un contratto da 113 milioni di dollari dal Naval Sea Systems Command per la produzione a pieno regime dei Surface Electronic Warfare Improvement Program (SEWIP) Block 2 AN/SLQ-32(V)6 and AN/SLQ-32C(V)6 systems. Questo contratto combina gli acquisti per la U.S. Navy e il government of Japan sotto il Foreign Military Sales (FMS) program. Funge da modifica a un SEWIP full rate production contract precedentemente assegnato, che consentiva una produzione aggiuntiva in base alle necessità. L’acquisto per il Giappone segna la prima vendita internazionale del premier shipboard electronic warfare system. Il Giappone è un alleato fondamentale nel Pacifico occidentale. Avere SEWIP fornisce lo stesso sistema all’avanguardia per rilevare e identificare le minacce utilizzato dalla U.S. Navy, migliorando le capacità e aumentando l’interoperabilità.

NAVAN ACCELERA LA NDC ADOPTION CON UNA NUOVA PARTNERSHIP CON IBERIA – Navan, la soluzione all-in-one che semplifica viaggi e spese, ha annunciato oggi il lancio di una nuova integrazione New Distribution Capability (NDC) con Iberia. I clienti Navan possono ora accedere alle migliori tariffe disponibili di Iberia. La connessione NDC, che è stata lanciata a settembre, è aumentata rapidamente, con oltre la metà (51%) dei voli Iberia prenotati su Navan ora effettuati tramite NDC, rappresentando il più forte aumento di adozione di NDC di qualsiasi compagnia aerea fino ad oggi. “Navan sta investendo molto per garantire ai nostri clienti l’accesso a tariffe aeree complete e senza restrizioni a prezzi bassi, prenotabili e modificabili con un clic”, afferma Michael Riegel, CEO, EMEA, Navan. “Per fare ciò, lavoriamo a stretto contatto con i partner e reperiamo contenuti da diversi provider. La nostra ultima connessione NDC con Iberia dimostra che con un partner eccellente e un investimento adeguato, le prenotazioni NDC possono essere utilizzate rapidamente e su larga scala”. “La nostra partnership con Navan significa che ancora più clienti trarranno vantaggio dai contenuti NDC esclusivi di Iberia, dimostrando il rapporto di lavoro costruttivo che siamo riusciti a coltivare rapidamente insieme”, afferma Beatriz Guillen, Global Sales Director, Iberia. “Abbiamo collaborato con Navan per garantire che la nostra funzionalità NDC fosse rapidamente resa disponibile per i nostri stimati clienti TMC e aziendali, assicurando una linea diretta con la moderna vendita al dettaglio delle compagnie aeree”.

BRITISH AIRWAYS E DREAMFLIGHT PORTANO 192 BAMBINI A ORLANDO, FLORIDA – 192 bambini meritevoli sono partiti per la vacanza della loro vita, grazie a British Airways e Dreamflight, un ente di beneficenza che sostiene i bambini piccoli in tutto il Regno Unito di età compresa tra otto e 14 anni, tutti affetti da gravi malattie o disabilità. Per celebrare l’occasione speciale, Shirley Ballas si è unita a British Airways e Dreamflight per organizzare una festa pre-partenza nell’hangar della compagnia aerea a London Heathrow, per accogliere e salutare l’aereo A350. Per oltre 35 anni, British Airways e Dreamflight hanno collaborato per portare bambini malati e disabili in una vacanza memorabile a Orlando, Florida. Molti dei bambini non hanno mai fatto una vacanza o un viaggio all’estero prima a causa delle complessità legate alle loro malattie. Per garantire che i bambini siano ben accuditi, sono accompagnati 24 ore al giorno da un gruppo di volontari tra cui medici, infermieri e fisioterapisti e supportati dal personale di terra, dall’equipaggio di cabina e dai piloti di British Airways prima e durante il volo. Andy Best, Chief Technical Officer, ha affermato: “Sono immensamente orgoglioso del lavoro e dei risultati dei miei colleghi che si impegnano costantemente per rendere questa giornata una realtà per così tanti bambini meritevoli. Siamo onorati di far parte di questa iniziativa di lunga data con Dreamflight e spero che tutti a bordo vivano un’esperienza indimenticabile”. David Gawn, Dreamflight Chair of Trustees, ha affermato: “È un assoluto privilegio portare un altro aereo di British Airways pieno di bambini meritevoli a Orlando per la loro vacanza della vita. Non solo British Airways offre un supporto operativo inestimabile, ma il suo personale fornisce anche supporto alla raccolta fondi durante tutto l’anno”. Dal primo volo nel 1987, circa 6.700 bambini hanno volato con Dreamflight e i colleghi di British Airways, tra cui l’equipaggio e il personale di terra, che dedicano il loro tempo per supportare il volo ogni anno. British Airways supporta Dreamflight tramite il suo BA Better World Community Fund, che aiuta le organizzazioni di beneficenza a generare finanziamenti extra tramite il sito di crowdfunding della compagnia aerea.

EASYJET LANCIA UNA NUOVA CAMPAGNA PER RECLUTARE VETERANI DELLE FORZE ARMATE – easyJet ha lanciato una nuova campagna per reclutare più veterani e incoraggiarli a portare le loro competenze altamente trasferibili e preziose acquisite nelle forze armate, unendosi agli ex militari che già lavorano nella compagnia aerea. Come parte della campagna di reclutamento, easyJet ha unito le forze con il SAS hero e autore di best-seller Andy McNab per supportare il lancio di weServed, una nuova piattaforma online progettata per aiutare i veterani a intraprendere carriere gratificanti, tra cui ingegneria aeronautica ed equipaggio di cabina. La campagna fa parte del lavoro continuo di easyJet per incoraggiare più lavoratori anziani e coloro che cambiano carriera a unirsi alla compagnia aerea, con gli attuali dati dell’ONS che mostrano che il 92% di coloro che hanno prestato servizio sia nelle forze armate regolari che in quelle di riserva del Regno Unito ha più di 45 anni. L’ultima campagna arriva dopo una nuova ricerca di easyJet che ha rivelato che l’80% dei veterani desiderava accettare una nuova sfida dopo il servizio, tuttavia oltre la metà (60%) degli intervistati riteneva che fosse necessario un maggiore supporto per aiutare coloro che lasciavano le forze armate a intraprendere lavori civili. La compagnia aerea sta quindi collaborando anche con organizzazioni che aiutano gli ex militari a trovare nuove carriere non militari e supportano i veterani dell’esercito, della marina e della RAF che rientrano nel mondo del lavoro, tra cui The Career Transition Partnership, il servizio di reinsediamento ufficiale per le forze armate e ForceSelect, un fornitore leader di ex militari per l’industria britannica.

LEONARDO IN EECONE PER UNA FILIERA ELETTRONICA SOSTENIBILE – Rendere più sostenibile la filiera europea dell’elettronica, studiando le tecnologie lungo l’intera catena del valore: dalla progettazione alla produzione, fino all’utilizzo e al riciclaggio, secondo i principi dell’economia circolare. È l’obiettivo del progetto EECONE (European ECOsystem for greeN Electronics), co-finanziato dall’Unione Europea, al quale Leonardo partecipa nell’ambito del programma Horizon Europe – Key Digital Technologies (KDT) JU. La rivoluzione digitale è alimentata dall’elettronica in continua evoluzione, che migliora la sostenibilità di molte applicazioni. Tuttavia, questo progresso porta con sé una sfida crescente: la gestione dei rifiuti elettronici (e-waste) che comportano costi elevati in termini di impatto ambientale. In questa prospettiva, l’elettronica stessa deve diventare più ecologica lungo il suo intero ciclo di vita, riducendo la quantità dei materiali richiesti per la produzione, diventando più affidabile e garantendo ai componenti una seconda vita attraverso il riuso e il riciclaggio. Il beneficio non sarà solo per le singole aziende, ma anche per l’intera catena del valore europea dell’elettronica che, in prospettiva, potrà essere ridisegnata in chiave di economia circolare e in linea con i principi stabiliti dal Green Deal. Nell’ambito del progetto EECONE, i ricercatori Leonardo stanno lavorando, in stretta sinergia con esperti del settore e delle diverse aree di business del Gruppo coinvolte, per applicare il concetto di “elettronica sostenibile” all’interno del settore aeronautico. In particolare, si concentrano sulla realizzazione di un sistema HMS (Health Monitoring System) per monitorare lo stato di usura dei velivoli attraverso sensori elettronici, progettati come embedded nelle strutture aeronautiche. Questo sistema innovativo raccoglie i dati sulle eventuali deformazioni delle strutture e, al contempo, riduce la necessità di componenti elettronici estendendo il ciclo di vita del sistema. Un’attività che conferma l’impegno di Leonardo nel gestire un business responsabile lungo l’intera catena del valore, in linea con il Circular Economy Action Plan, l’European Chips Act e il Critical Raw Materials Act dell’Unione Europea, cruciali per un futuro tecnologico europeo sostenibile e indipendente.

DELTA PARTECIPA ALLA NEW YORK CLIMATE WEEK – Gli sforzi di sostenibilità di Delta sono stati esposti durante la New York Climate Week di settembre, dove leader mondiali e aziende si riuniscono per partecipare al dialogo sulla sostenibilità per influenzare l’azione. La Chief Sustainability Officer di Delta, Amelia Deluca, ha presentato gli sforzi di decarbonizzazione di Delta quando è salita sul palco con colleghi di diversi settori durante la programmazione con Axios, The Wall Street Journal, Fortune, Crain’s New York, Global Business Travel Association, The Female Quotient e Deloitte. “Su ogni palco, i relatori e il pubblico erano interessati a conoscere il lavoro che Delta sta svolgendo con i dipendenti per raggiungere i nostri obiettivi di sostenibilità. Ci sono molte iniziative in tutta l’organizzazione che aiutano a posizionare Delta come leader nell’aviazione sostenibile, un lavoro che non potremmo realizzare senza le nostre persone. I team Delta hanno collaborato per guidare l’impatto attraverso la riduzione del peso, procedure di atterraggio migliorate e ottimizzazioni del percorso e della velocità del volo. Nel 2023, il Carbon Council di Delta ha risparmiato oltre 21 milioni di galloni di carburante e la compagnia aerea è sulla buona strada per risparmiare un totale di 40 milioni di galloni nel 2024. Delta è all’avanguardia con i suoi nuovi bicchieri di carta, che inizieranno a essere distribuiti sulla nostra rete internazionale questo autunno e continueranno su tutta la rete nel 2025. Questa mossa eliminerà quasi 7 milioni di libbre di plastica monouso a bordo ogni anno e porterà Delta un passo più vicina alla riduzione al minimo della plastica monouso a bordo entro il 2025”, afferma Delta.

ROLLS-ROYCE SMR E CEZ GROUP PARTNER PER SVILUPPARE SMR – Rolls-Royce SMR Limited (Rolls-Royce SMR) e CEZ Group (CEZ) hanno annunciato oggi che uniranno le forze per portare le loro capacità e competenze globali all’implementazione della Rolls-Royce SMR small modular reactor (SMR) technology. Ciò è reso possibile da un investimento azionario da parte di CEZ in Rolls-Royce SMR e da una partnership strategica per distribuire fino a 3 GW di elettricità nella Repubblica Ceca utilizzando Rolls-Royce SMR power plants. L’accordo rafforza la capacità di Rolls-Royce SMR di implementare la tecnologia SMR in Europa e nel mondo, e pone CEZ, Rolls-Royce SMR e i suoi attuali azionisti, BNF Resources, Constellation, QIA e Rolls-Royce in prima linea nell’implementazione degli SMR. Questi sforzi supportano ulteriormente il Regno Unito e l’Europa nel raggiungere i loro ambiziosi obiettivi di zero emissioni nette e nel fornire soluzioni per affrontare le sfide del cambiamento climatico. Ogni Rolls-Royce SMR power station dovrebbe produrre 470 MWe di elettricità stabile, conveniente e priva di emissioni, sufficiente ad alimentare un milione di case per almeno 60 anni.

RAYTHEON DIMOSTRA LA GHOSTEYE® MR OPERATIONAL READINESS – Raytheon, un’azienda RTX, in collaborazione con l’Office of the Secretary of Defense (OSD), l’U.S. Air Force Research Laboratory Strategic Development Planning and Experimentation office e l’U.S. Navy, ha dimostrato il multi-mission GhostEye® MR advanced medium-range sensor durante un evento di test congiunto chiamato Gray Flag 2024. GhostEye MR ha tracciato obiettivi sull’acqua, dimostrando la prontezza del sensore. “Partecipare all’evento di test congiunto Gray Flag è un passo fondamentale verso il raggiungimento della maturità per questo radar multi-missione”, ha affermato Tom Laliberty, president of Land and Air Defense Systems at Raytheon. “GhostEye MR è il sensore del futuro per NASAMS e consentirà alle air defense forces di tutto il mondo di difendersi da un’ampia gamma di sofisticate minacce aeree, come dimostrato durante questo test”. Membro della famiglia di sensori GhostEye di Raytheon, GhostEye MR è un sensore di sorveglianza e controllo del fuoco a 360 gradi, progettato per il National Advanced Surface-to-Air Missile System (NASAMS). Può rilevare, tracciare e identificare un’ampia varietà di minacce.

BOEING ANNUNCIA IL PREZZO DELLE OFFERTE DI COMMON STOCKS E DEPOSITARY SHARES – The Boeing Company ha annunciato oggi il prezzo delle sue offerte pubbliche sottoscritte separate precedentemente annunciate di 112.500.000 shares of common stock, valore nominale $5,00 per azione, della Società a un prezzo di offerta pubblica di $143,00 per azione e $5 miliardi di depositary shares, ciascuna rappresentante un interesse di 1/20 in un’azione di newly issued 6.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock, valore nominale $1,00 per azione a un prezzo di offerta pubblica di $50,00 per Depositary Share. Boeing ha concesso ai sottoscrittori in ciascuna rispettiva offerta un’opzione di 30 giorni per acquistare fino a un massimo di 16.875.000 Common Stock e $750 milioni di Depositary Share, esclusivamente per coprire eventuali sovra-allocazioni, in ogni caso al prezzo di offerta pubblica meno lo sconto di sottoscrizione applicabile. La Common Stock Offering dovrebbe concludersi il 30 ottobre 2024 e la Depositary Shares Offering dovrebbe concludersi il 31 ottobre 2024, fatte salve le consuete condizioni di chiusura. Il ricavato netto della Common Stock Offerings arà di circa $15,81 miliard e il ricavato netto della Depositary Shares Offering sarà di circa $4,91 miliardi, in ogni caso dopo aver dedotto lo sconto di sottoscrizione applicabile e le spese di offerta stimate pagabili da Boeing. Boeing intende utilizzare il ricavato netto delle Offerte per scopi aziendali generali, che possono includere, tra le altre cose, il rimborso del debito, aggiunte al capitale circolante, spese in conto capitale e finanziamenti e investimenti nelle sussidiarie della Società.

IATA OFFRE DIGITAL CURRENCIES NEL FINANCIAL SETTLEMENT SYSTEMS – L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato che offrirà valute digitali nei financial settlement systems che gestisce per il settore dell’aviazione. “La digitalizzazione ha un impatto su molti aspetti della nostra vita quotidiana, inclusa la valuta che utilizziamo. Con il crescente utilizzo di valute digitali, è fondamentale che gli IATA’s industry financial settlement systems si adattino per supportare le esigenze di coloro che utilizzano i nostri servizi”, ha affermato Muhammad Albakri, Senior Vice President for Financial Settlement and Distribution Services, IATA. La prima valuta digitale ad essere offerta è il Renminbi digitale, che sarà disponibile nel China Billing and Settlement Plan (BSP) entro la fine del 2024. “La Cina è uno dei paesi più avanzati al mondo nell’adozione della valuta digitale. Riconoscendo la tendenza, il China Airline Committee di IATA ha richiesto che il Renminbi digitale fosse incluso nel BSP. Si tratta di uno sviluppo importante e IATA accoglierà il Renminbi digitale entro la fine dell’anno”, ha affermato Albakri. IATA sta inoltre esaminando il potenziale per offrire altre valute digitali nei suoi settlement systems in base alle esigenze e ai requisiti del settore. “L’esperienza acquisita nell’introduzione del Renminbi digitale aiuterà IATA ad accogliere altre valute digitali in futuro”, ha proseguito Albakri. A luglio 2024, IATA ha aggiunto la Renminbi Offshore (CNH) currency al suo IATA Currency Clearance Service (ICCS), portando il numero totale di valute gestite dal servizio a 74. L’ICCS è il sistema di gestione della liquidità globale di IATA. Consente ai tesorieri delle compagnie aeree di rimpatriare i loro fondi di vendita in tutto il mondo nelle loro valute nominate preferite. Ciò si traduce in una gestione del capitale circolante accelerata e migliorata e in una riduzione dei rischi di cambio. “Al centro dell’integrazione del Renminbi digitale e di tutti gli altri sistemi di regolamento c’è la necessità di servire il cliente e adattarsi ai suoi cambiamenti comportamentali nei metodi di pagamento. Il pagamento dovrebbe essere fluido. Un cliente non dovrebbe essere frustrato dal fatto di non avere a disposizione il metodo di pagamento di sua scelta. Né le compagnie aeree dovrebbero perdere l’opportunità di ricavare il giusto valore dalle vendite dei loro biglietti”, ha concluso Albakri.