Airbus consegna il primo A321XLR a Iberia

La compagnia di bandiera spagnola Iberia ha preso in consegna il suo primo Airbus A321XLR, diventando così il cliente di lancio del più recente single-aisle aircraft al mondo.

L’aeromobile, dotato di motori CFM LEAP-1A, sarà utilizzato da Iberia su diverse rotte regionali all’interno del proprio network europeo, prima della sua prima missione transatlantica, prevista per novembre, che collegherà Madrid a Boston.

Marco Sansavini, CEO e Presidente di Iberia, ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi di essere la compagnia aerea di lancio di questo nuovo aeromobile Airbus. L’A321XLR ci permetterà di raggiungere nuove destinazioni, operando rotte transoceaniche in modo più efficiente”.

Christian Scherer, CEO Commercial Aircraft di Airbus, ha dichiarato: “Dopo cinque anni di lavoro, l’ultimo nato della famiglia Airbus è pronto a raggiungere il suo primo operatore, Iberia. L’A321XLR consentirà di raggiungere innumerevoli nuove destinazioni senza scalo e inaugura davvero un nuovo capitolo nella connettività aerea. È un’altro importante “primato” per tutti noi di Airbus, nella nostra costante ricerca di innovazione e di valore per i nostri clienti. Siamo lieti di condividere questo momento unico con un cliente speciale: gracias y felicidades Iberia”.

“L’A321XLR appena consegnato a Iberia ha una capacità di 182 posti in una configurazione a due classi, con poltrone lie-flat in classe business con accesso diretto al corridoio. Grazie alla nuova cabina Airspace, l’aeromobile offrirà ai passeggeri livelli di comfort tipici del lungo raggio in tutte le classi. Le XL bins offrono il 60% in più di capacità per i bagagli, offrendo un’esperienza di imbarco più rilassata per passeggeri ed equipaggio. Ogni sedile è inoltre dotato di connettività e l’illuminazione all’avanguardia migliora l’esperienza complessiva dei passeggeri.

L’A321XLR rappresenta l’evoluzione dell’A320neo, rispondendo alle esigenze di mercato di maggiore autonomia e capacità di carico, creando maggiore valore per le compagnie aeree. L’aeromobile offre un’autonomia Xtra Long Range senza precedenti, fino a 4.700 miglia nautiche – il 15% in più rispetto all’A321LR e con un consumo di carburante per posto inferiore del 30% rispetto agli aeromobili dei competitor della generazione precedente, oltre a ridurre le emissioni di NOx e il rumore. A oggi, per questo aeromobile, Airbus ha registrato più di 500 ordini”, afferma Airbus.

“Il primo A321XLR ha effettuato il suo volo inaugurale nel giugno 2022, seguito da un esteso programma di test che ha coinvolto tre aeromobili di prova. Come per tutti gli aeromobili Airbus, l’A321XLR è già in grado di operare con fino al 50% di SAF. L’obiettivo di Airbus è di far sì che tutti i propri aeromobili possano essere operati con 100% SAF entro il 2030″, conclude Airbus.

