Austrian Airlines punta su nuove destinazioni nel summer schedule 2025

Austrian Airlines rimane impegnata ad ampliare costantemente la sua rete di rotte con nuove destinazioni nel summer schedule 2025. “La scorsa estate, la domanda di destinazioni nel più fresco nord è aumentata in modo significativo. Di conseguenza, voleremo verso tre nuove destinazioni “cool” nell’estate 2025: Edimburgo, Sylt e le isole Lofoten”, spiega Michael Trestl, CCO di Austrian Airlines.

“I viaggiatori possono trovare nuove ispirazioni di viaggio per la loro pianificazione estiva 2025 grazie ad Austrian Airlines. Dal 3 giugno al 27 settembre 2025, la compagnia volerà da Vienna alla capitale scozzese Edimburgo ogni martedì, giovedì e sabato.

Una brezza rigida è tipica anche per la chic Sylt: l’isola tedesca del Mare del Nord è facilmente raggiungibile da Vienna dal 28 giugno al 6 settembre 2025, con voli ogni sabato.

Al contrario, le isole Lofoten norvegesi settentrionali con l’aeroporto di destinazione Harstad-Narvik nella regione di Evenes offrono un fascino completamente diverso. Il mix di bellezza naturale selvaggia, siti storici e avventure all’aria aperta la rende una destinazione di viaggio interessante per coloro che non riescono a sopportare il caldo estivo e la frenesia. Austrian Airlines volerà “verso nord” da Vienna ogni venerdì dal 30 maggio al 29 agosto 2025″, afferma Austrian Airlines.

“Ci aspettiamo che queste tre nuove destinazioni, unite a classici già affermati nel nord come Tromsø e Reykjavik, completeranno idealmente il nostro portafoglio per coloro che vogliono davvero rinfrescarsi”, afferma Trestl.

Con Burgas, Austrian Airlines aggiunge una città vivace e promettente sulla costa del Mar Nero come quarta nuova destinazione al programma estivo: tre volte a settimana dal 19 giugno 2025, ogni giovedì, sabato e domenica da Vienna a Burgas.

Il programma estivo 2025 include 104 destinazioni su rotte a corto e medio raggio e 18 destinazioni a lungo raggio. Ciò include anche il collegamento Linz-Francoforte lanciato di recente fino all’estate 2025.

“I vacanzieri austriaci sono fan del Mediterraneo e qui giochiamo chiaramente sui nostri punti di forza nell’estate 2025. Ad esempio, abbiamo 19 destinazioni in Grecia, dodici in Italia (terraferma, isole), dieci in Spagna (terraferma, isole Canarie e isole Baleari) e quattro in Croazia”, afferma Trestl.

Chi desidera viaggiare lontano in estate può scegliere tra 18 destinazioni a lungo raggio esistenti verso cui Austrian Airlines vola direttamente: in Africa, Il Cairo tutto l’anno, Mauritius e Marrakech stagionalmente; in Asia, Bangkok, Tokyo, Shanghai tutto l’anno e Malé stagionalmente; in Nord America, Boston, New York (Newark e JFK), Washington, Chicago, Los Angeles e Montreal in Canada tutto l’anno.

Fatti salvi ulteriori sviluppi in Medio Oriente, nel programma estivo sono previsti anche collegamenti per Amman, Erbil, Teheran e Tel Aviv. Attualmente i voli per Teheran (fino al 30 novembre 2024) e Tel Aviv (fino al 25 novembre 2024) sono ancora sospesi.

(Ufficio Austrian Airlines – Photo Credits: Austrian Airlines)