British Airways torna a Bangkok

British Airways è atterrata a Bangkok questa settimana dopo più di quattro anni dal suo ultimo volo per la Thailandia.

L’aereo è partito da London Gatwick alle 21:15 ora locale di lunedì 28 ottobre, atterrando allo Suvarnabhumi Airport di Bangkok il giorno seguente alle 16:10 ora locale. I clienti del primo volo sono stati accolti all’arrivo da ballerini tradizionali, ghirlande di fiori e regali locali.

British Airways ha annunciato il suo ritorno a Bangkok all’inizio di quest’anno, dopo aver volato l’ultima volta nel 2020. Inizialmente i voli saranno operativi tre volte a settimana, aumentando fino a cinque volte a settimana a gennaio e febbraio 2025 e quattro volte a settimana a marzo 2025. I clienti possono scegliere tra tre cabine: World Traveller (economy), World Traveller Plus (premium economy) e Club World (business class).

La compagnia aerea ha anche annunciato di recente la sua partnership code sharing ampliata con Bangkok Airways, offrendo ai clienti l’opportunità di collegarsi senza problemi a cinque destinazioni di vacanza da Bangkok. I clienti possono viaggiare verso le acque turchesi di Koh Samui o Phuket, o volare a nord verso Chiang Mai per godere di pittoresche viste sulle montagne e visitare templi storici. Coloro che desiderano viaggiare in Cambogia possono volare verso la sua vivace capitale, Phnom Penh o la città turistica nord-occidentale di Siem Reap.

Neil Chernoff, Chief Planning and Strategy Officer, British Airways, ha affermato: “Sappiamo che Bangkok è stata una rotta di ripartenza molto attesa dai nostri clienti, quindi siamo entusiasti di vederla di nuovo saldamente sulla nostra mappa delle rotte globali. Non solo Bangkok stessa ha così tanto da offrire ai nostri clienti per il tempo libero, ma è anche una porta di accesso ad alcune delle parti più belle del Sud-est asiatico e siamo orgogliosi di renderle più accessibili al mercato del Regno Unito”.

British Airways ha confermato che riprenderà a volare a Kuala Lumpur il 1° aprile 2025 con un volo giornaliero da London Heathrow. Il mese prossimo lancerà voli per Tromsø, Norvegia da London Heathrow e Ivalo, Lapponia da London Gatwick. La compagnia aerea opera verso quasi 200 destinazioni in più di 60 paesi in tutto il mondo.

(Ufficio Stampa British Airways)