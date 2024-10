Riyadh Air sigla un ordine fermo per 60 Airbus A321neo Family aircraft

Riyadh Air, la nuova compagnia aerea internazionale premium con sede in Arabia Saudita, ha siglato un ordine fermo per 60 aeromobili A321neo Family. L’accordo è stato firmato nell’ambito della Future Investment Initiative (FII) di Riyadh, segnando una tappa significativa per Riyadh Air. Alla cerimonia di firma errano presenti Sua Eccellenza Yasir Al-Rumayyan, Governatore del Public Investment Fund (PIF) e Presidente di Riyadh Air, Tony Douglas, CEO di Riyadh Air, Christian Scherer, CEO Commercial Aircraft di Airbus e Benoit de Saint-Exupery, Executive Vice President Sales Commercial Aircraft.

“Questo investimento non solo ci consentirà di sostenere la crescita economica del settore dell’aviazione, ma garantirà a Riyadh Air una delle flotte più efficienti dal in termini di consumi. Sarà fondamentale nell’aiutare l’Arabia Saudita a raggiungere i suoi obiettivi di decarbonizzazione”, ha dichiarato Tony Douglas, CEO di Riyadh Air. “Questo accordo rafforza fortemente l’impatto economico positivo della più recente compagnia aerea dell’Arabia Saudita sia su scala globale che locale, agevolando l’ecosistema dell’aviazione saudita in rapida espansione”.

Christian Scherer, CEO Commercial Aircraft di Airbus, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a Riyadh Air in qualità di nuovo cliente e partner di Airbus. Gli aeromobili A321neo di ultima generazione apporteranno un’efficienza eccezionale alle operazioni della compagnia aerea, contribuendo concretamente ai suoi obiettivi di decarbonizzazione e al comfort dei suoi passeggeri. Siamo impazienti di lavorare insieme per sostenere le ambiziose prospettive dell’aviazione saudita”.

“L’A321neo è il più grande modello della A320neo Family, la più venduta di Airbus, e offre un’autonomia e prestazioni senza pari. Grazie ai motori di nuova generazione e alle Sharklets, l’A321neo consente una riduzione del rumore del 50% e garantisce oltre il 20% di risparmio di carburante e di emissioni di CO2 rispetto alla precedente generazione di aeromobili a corridoio singolo, massimizzando al contempo il comfort dei passeggeri nella cabina a corridoio singolo più ampia disponibile.

A oggi sono stati ordinati più di 6.700 A321neo da oltre 90 clienti in tutto il mondo”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)