Bombardier Defense consegna l’ottavo Global aircraft all’U.S. Air Force BACN Program

Bombardier Defense ha annunciato la consegna dell’ottavo jet Bombardier Global allo United States Air Force (USAF) BACN program, che fa parte di un contratto pluriennale precedentemente annunciato tra Bombardier e l’USAF. Questo accordo rappresenta un valore totale potenziale di circa 465 milioni di dollari. Ad oggi, Bombardier Defense ha consegnato sette velivoli Global al BACN program in base ad altri accordi, con un nono velivolo programmato per la consegna nel 2025.

“Siamo orgogliosi che i velivoli Global di Bombardier, che definiscono la categoria, continuino a essere una piattaforma di scelta per l’aeronautica militare statunitense”, ha affermato Jean-Christophe Gallagher, Executive Vice President, Aircraft Sales and Bombardier Defense. “La velocità, l’agilità e i bassi costi operativi dei nostri jet Global li rendono ideali per missioni specializzate volte a rafforzare iniziative di sicurezza nazionali e internazionali, come il programma critico BACN. Con la consegna di questo velivolo, Bombardier Defense continua ad approfondire il suo rapporto con l’aeronautica militare statunitense e a distinguersi come missionized platform provider of choice”.

“Il velivolo BACN, noto come E-11A, è una specialized communications platform che consente una maggiore situational awareness e interoperabilità. Soprannominati “Wi-Fi in the sky” dall’USAF, gli aerei Global equipaggiati con BACN fungono da gateway di comunicazione ad alta quota che possono essere utilizzati in tutto il mondo, ritrasmettendo o collegando dati vocali e tattici tra le forze aeree e terrestri, superando ostacoli come montagne, terreni accidentati o distanza. Grazie alla loro ineguagliabile combinazione di speed, range and endurance, gli aerei Bombardier Global rimangono la piattaforma preferita per oltre 10 diversi mission types in tutto il mondo”, afferma Bombardier.

“Bombardier Defense ha dedicato team di ingegneria e supporto interni con la capacità di incorporare le modifiche richieste dai clienti e fornire soluzioni di integrazione complete con capacità di certificazione complete nell’intero spettro di operazioni civili, militari e ibride. Riconosciuta in tutto il mondo per il suo portafoglio diversificato di specialized aircraft platforms collaudate e versatili, Bombardier vanta decenni di esperienza di lavoro con centinaia di special mission operators and mission systems integrators”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier – Photo Credits: Bombardier)