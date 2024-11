Il Moroccan Government sigla un Aerospace Cooperation Agreement con Embraer

Il Moroccan Government ha concordato un Memorandum d’intesa (MoU) con Embraer per lanciare potenziali progetti congiunti nell’industria aerospaziale marocchina, in aree quali commercial aviation, defense and urban air mobility. Il MOU riconosce inoltre il desiderio reciproco di rafforzare ed espandere la cooperazione e gli investimenti tra la Repubblica Federale del Brasile e il Regno del Marocco, per forgiare una maggiore cooperazione atlantica tra due modelli di ruolo del Sud del mondo

L’accordo, tra il Moroccan Government ed Embraer è stato firmato dal Minister of Industry and Trade, Mr. Ryad Mezzour; dal Minister Delegate to the Head of Government, in charge of Investment, Convergence and Evaluation of Public Policies, Mr. Karim Zidane; dal Managing Director of the Moroccan Investment and Export Development Agency, Mr. Ali Seddiki; dall’Embraer Commercial Aviation President and CEO, Mr. Arjan Meijer.

Le parti hanno identificato opportunità commerciali, con un potenziale eccellente per portare benefici reciproci a breve e lungo termine sia a Embraer che al Marocco. L’accordo copre opportunità nell’aviazione commerciale, nella difesa e nella mobilità aerea urbana, fornendo un quadro attorno al quale costruire un ecosistema di approvvigionamento integrato in Marocco, promuovendo l’innovazione e la crescita economica e contribuendo alla creazione di posti di lavoro e allo sviluppo di competenze locali. Questo progetto di cooperazione prenderà in considerazione anche un’importante gamma di campi in fasi incrementali sviluppando training and MRO (Maintenance, Repair and Overhaul). Altri campi da esplorare per potenziali collaborazioni includono: R&T, in particolare nella decarbonizzazione, mobilità pulita, aviazione sostenibile, carburante per aviazione sostenibile.

“Oggi firmiamo un accordo di partnership storico con Embraer in occasione di questo prestigioso evento, l’airshow di Marrakech”, ha affermato Mr Ryad Mezzour, The Minister of Industry and Trade. “Questa collaborazione non solo evidenzia la forza del nostro ecosistema marocchino, ma ci posiziona anche come un attore chiave nell’industria aerospaziale globale. Segna un momento cruciale nell’evoluzione della nostra industria aeronautica, rafforzando il nostro impegno per l’eccellenza e attraendo investimenti strategici da leader del settore globali. L’accordo catalizzerà una sinergia più profonda tra il Marocco e il principale leader del settore, Embraer, accelerando le nostre ambizioni condivise e sbloccando il potenziale per risultati rivoluzionari nell’aerospazio”.

“Questa è un’entusiasmante opportunità per Embraer di sviluppare una relazione a lungo termine con la forte e fiorente industria aerospaziale marocchina”, ha affermato Arjan Meijer, Presidente e CEO di Embraer Commercial Aviation. “È particolarmente gratificante che i nostri nuovi partner a Rabat diano la stessa enfasi su competenze e formazione come facciamo noi in Embraer. Istruzione, competenze e sviluppo per i giovani sono la base di qualsiasi industria forte e un valore comune per tutte le parti. Non vediamo l’ora di fare la differenza insieme, far crescere l’industria e massimizzare i vantaggi per tutti”.

“Il Marocco è destinato a essere un partner importante per Embraer Defense and Security e ci impegniamo a collaborare strettamente con la Royal Moroccan Air Force per posizionare il C-390 come la scelta principale per le loro capacità. Il nostro supporto includerebbe formazione completa, manutenzione e logistica per la loro flotta”, ha affermato Bosco da Costa Junior, Presidente e CEO di Embraer Defense and Security. “Con un numero crescente di paesi che scelgono il C-390 per le sue prestazioni eccezionali e l’elevata disponibilità, ora è il momento ideale per la Royal Moroccan Air Force di prendere in considerazione l’adesione a questa forte comunità”.

(Ufficio Stampa Embraer)