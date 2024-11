Eve Air Mobility seleziona Embraer-CAE Training Services come Training Partner

Eve Air Mobility (Eve) ed Embraer-CAE Training Services (ECTS), una joint venture tra Embraer e CAE Inc. (CAE), hanno annunciato che ECTS è stata selezionata come training provider per gli Eve electric vertical take-off and landing (eVTOL) aircraft pilots, maintenance technicians and ground handling personnel. I servizi faranno parte di Eve TechCare, il portafoglio di servizi all-in-one dell’azienda per gli eVTOL, annunciato di recente.

“Siamo lieti di collaborare con Embraer-CAE Training Services, che garantirà ai piloti, ai tecnici di manutenzione e al personale di terra una formazione di prim’ordine per un funzionamento sicuro ed efficiente dei nostri aeromobili eVTOL”, ha affermato Luiz Mauad, Vice President of Customer Services, Eve. “Questa partnership non solo sottolinea il nostro impegno per la sicurezza e l’eccellenza operativa, ma fornisce anche ai nostri team e a quelli degli operatori le competenze necessarie per offrire un servizio clienti eccezionale”.

“Siamo entusiasti di intraprendere questo viaggio con Eve Air Mobility per inaugurare una nuova era del volo”, ha affermato Carlos Naufel, Presidente e CEO di Embraer Services & Support e Presidente di ECTS. “Come fornitore di formazione per Eve Air Mobility, ECTS garantirà che piloti, tecnici di manutenzione e personale di terra ricevano una formazione specializzata e acquisiscano le competenze e la sicurezza per utilizzare in sicurezza l’eVTOL di Eve nei centri urbani più trafficati del mondo e nei dintorni”.

“La sicurezza sarà essenziale per l’adozione e la crescita della Advanced Air Mobility (AAM) e il personale altamente qualificato è fondamentale per operazioni sicure”, ha affermato Alexandre Prevost, CAE’s Division President, Business Aviation Training and ECTS Board Member. “Come parte dell’accordo a lungo termine, CAE sarà responsabile della produzione di tutte le attrezzature e del materiale didattico per la formazione di piloti, manutenzione e assistenza a terra per Eve Air Mobility. CAE continua a investire in modo significativo nella AAM per offrire prodotti e soluzioni di formazione innovativi e immersivi, specificamente pensati per il settore e gli studenti di oggi”.

La joint venture tra Embraer e CAE, fondata nel 2007, è iniziata con un contratto per fornire formazione a piloti e personale di terra per i clienti dei Phenom 100 e Phenom 300 di Embraer. Oggi, la JV gestisce nove full-flight simulators a livello globale, con altri previsti per il 2025. All’inizio di quest’anno ha segnato un traguardo significativo lanciando il primo E2 full-flight simulator in Asia, rafforzando ulteriormente la sua traiettoria di crescita. Sfruttando l’ampia rete globale di training centers di CAE, ECTS garantisce una copertura di formazione completa, offrendo un’esperienza cliente di alta qualità che è diventata un segno distintivo del suo servizio.

Eve vanta il più grande backlog del settore con lettere di intenti (LOI) per 2.900 eVTOL da 30 clienti in 13 paesi, che rappresentano un potenziale fatturato di 14,5 miliardi di dollari.

Eve sfrutta i 55 anni di esperienza di Embraer nella progettazione, certificazione e produzione di velivoli all’avanguardia. I suoi clienti trarranno inoltre vantaggio dall’accesso a una rete globale di assistenza e supporto esistente, fondamentale per garantire operazioni UAM affidabili, sicure ed efficienti.

