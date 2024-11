IATA: i passeggeri vogliono comodità e tecnologia per una maggiore praticità e velocità

L’International Air Transport Association (IATA) ha pubblicato i risultati del suo Global Passenger Survey 2024, rivelando che i viaggiatori continuano a dare priorità a praticità e velocità. Per un’esperienza di viaggio più fluida, sono ansiosi di utilizzare l’identificazione biometrica e completare alcune procedure di viaggio prima di raggiungere l’aeroporto.

“I passeggeri vogliono flessibilità e trasparenza quando pianificano e prenotano viaggi, oltre a velocità e praticità in aeroporto. Sempre più persone stanno adottando la biometria, i portafogli digitali e le procedure fuori dall’aeroporto per realizzare le loro aspettative”, ha affermato Nick Careen, IATA’s Senior Vice President of Operations, Safety, and Security.

Il 68% ha affermato che la vicinanza all’aeroporto era la loro massima priorità quando selezionavano l’aeroporto di partenza, seguita dalla riduzione al minimo del tempo di viaggio totale (33%) e dall’ottenimento del miglior prezzo del biglietto (25%).

Il 71% ha affermato di prenotare il viaggio online o tramite un’app mobile, con il 53% che preferisce utilizzare il sito Web/l’app della compagnia aerea e solo il 16% che preferisce l’interazione umana. Il 32% ha affermato di voler avere tutte le informazioni di viaggio consolidate in un unico posto durante il processo di pre-viaggio.

Il 79% preferisce pagare il viaggio con una carta di credito o di debito (+8ppt rispetto al 2023), seguito dai portafogli digitali al 20% (+2ppt rispetto al 2023) e dalle soluzioni di pagamento istantaneo, come IATA Pay, al 7% (+3ppt rispetto al 2023).

La comodità è stata la ragione principale per cui i passeggeri hanno scelto un particolare metodo di pagamento (70%), seguita dai vantaggi (39%) e dalla sicurezza (33%).

“La tecnologia continua a cambiare il modo in cui le persone pianificano, prenotano e pagano i viaggi. I viaggiatori si aspettano le stesse comodità quando acquistano un viaggio che ottengono in qualsiasi altra esperienza di acquisto online. Ciò significa semplicità, chiarezza e opzioni per soddisfare le loro preferenze mantenendo al contempo i loro dati al sicuro. Il settore sta intensificando gli sforzi per soddisfare la domanda di una maggiore centralità del cliente attraverso l’iniziativa Modern Airline Retailing di IATA. I passeggeri ne sperimenteranno progressivamente l’impatto positivo nel prossimo futuro”, ha affermato Muhammad Albakri, Senior Vice President for Financial Settlement and Distribution Services, IATA.

I viaggiatori europei hanno maggiori probabilità di prenotare tramite il sito web di una compagnia aerea e pagare con carta di credito o di debito. Tendono a essere leggermente più cauti nell’utilizzare soluzioni digitali e condividere informazioni personali per migliorare la loro esperienza di viaggio rispetto ad altre regioni. Gli europei sono anche i meno propensi a condividere dati biometrici per velocizzare i processi e, quando lo fanno, la loro soddisfazione è inferiore a quella dei viaggiatori di altre regioni.

“Il messaggio chiaro dei viaggiatori è che si aspettano di salire a bordo dei loro aerei più velocemente con la tecnologia e processi più intelligenti che iniziano ben prima di raggiungere l’aeroporto. E la buona notizia è che stiamo rendendo ciò possibile”, ha concluso Careen.

Esperienza di viaggio completamente digitale più vicina alla realtà

L’International Air Transport Association (IATA) e i suoi partner hanno dimostrato con successo che il settore è pronto a offrire un’esperienza di viaggio aereo completamente digitale. Ciò è stato ottenuto in una proof-of-concept (PoC) che ha coinvolto due passeggeri che utilizzavano diversi portafogli digitali e credenziali di viaggio in un viaggio di andata e ritorno tra Hong Kong e Tokyo.

IATA ha collaborato con Cathay Pacific, Hong Kong International Airport, Narita International Airport, Branchspace, Facephi, NEC, Neoke, Northern Block and SICPA per il viaggio che ha avuto luogo il 21 e 22 ottobre. Gli elementi aeroportuali di questo PoC sono stati condotti in un ambiente live, basandosi su un PoC iniziale eseguito in un ambiente di prova nel 2023.

Nel PoC, due viaggiatori hanno utilizzato portafogli digitali contenenti i loro digital passport, company ID, and frequent flyer credentials per ottenere offerte personalizzate, prenotare un volo, ottenere un visto, controllare la documentazione di viaggio, effettuare il check-in e ricevere le carte d’imbarco. I viaggiatori hanno utilizzato l’identificazione biometrica per gestire i processi aeroportuali in un ambiente live senza dover mostrare ripetutamente i documenti di viaggio. Il viaggio di successo ha integrato sette credenziali verificabili (passport copy, live biometric image, visa copy, company ID, frequent flyer membership, order, boarding pass), due digital wallets e un trust registry per verificare gli emittenti.

“Un’esperienza di viaggio completamente digitale senza soluzione di continuità basata su identità digitale e dati biometrici è passata dalla teoria alla realtà comprovata. La sfida ora è rendere questa esperienza di viaggio più efficiente disponibile a tutti i viaggiatori. Ci sono buone ragioni per essere ottimisti. Con gli standard One ID già in atto e l’espansione di Modern Airline Retailing per supportare l’identità digitale con i massimi livelli di privacy e protezione dei dati, il settore potrebbe essere pronto per questo nel prossimo futuro. Gli sforzi dei governi per adottare credenziali di viaggio digitali basate sugli standard ICAO stanno accelerando. L’Europa sta già pianificando di rilasciare portafogli di identità digitale a cittadini e residenti entro il 2027”, ha affermato Nick Careen, IATA’s Senior Vice President for Operations, Safety, and Security.

Il PoC ha dimostrato che la IATA Modern Airline Retailing vision e gli IATA One ID Standards possono migliorare senza soluzione di continuità l’esperienza del cliente.

(Ufficio Stampa International Air Transport Association)