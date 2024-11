IATA: settembre ha visto una crescita del 9,4% per l’Air Cargo

L’International Air Transport Association (IATA) ha rilasciato i September 2024 global air cargo markets, che mostrano una continua forte crescita annuale della domanda.

“La domanda totale, misurata in cargo tonne-kilometers (CTKs), è aumentata del 9,4% rispetto ai livelli di settembre 2023 (10,5% per le operazioni internazionali), per un 14° mese consecutivo di crescita.

La capacità, misurata in available cargo tonne-kilometers (ACTKs), è aumentata del 6,4% rispetto a settembre 2023 (8,1% per le operazioni internazionali). Ciò ha continuato a essere in gran parte correlato alla crescita della international belly capacity, che è aumentata del 10,3%”, afferma IATA.

“Le prestazioni di settembre hanno portato buone notizie per gli air cargo markets. Con una crescita anno su anno del 9,4%, i cargo volumes hanno continuato a segnare massimi storici per la domanda. Anche i rendimenti stanno migliorando, in aumento dell’11,7% rispetto al 2023 e del 50% rispetto ai livelli del 2019. Tutto ciò indica una conclusione positiva per quest’anno. Per le tendenze a lungo termine, il mondo dell’air cargo seguirà da vicino l’esito delle elezioni statunitensi per avere indicazioni su come evolverà l’US trade policy”, afferma Willie Walsh, IATA’s Director General.

I vettori europei hanno registrato una crescita della domanda per l’air cargo dell’11,7% anno su anno a settembre. La capacità è aumentata del 7,5% anno su anno.

(Ufficio Stampa IATA)