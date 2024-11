La nuova First Class Allegris di Lufthansa decolla il 9 novembre

Tra pochi giorni, la First Class Allegris di Lufthansa, l’ammiraglia della nuova cabina sulle rotte a lungo raggio, decollerà per la prima volta su un volo di linea. Le prime destinazioni saranno Bangalore il 9 novembre e Mumbai (entrambe in India) un po’ più tardi, il 15 novembre, che saranno poi servite in alternanza con la nuova First Class. “Due suite individuali e la Suite Plus unica al mondo nell’A350-900 decolleranno quindi per la prima volta su un volo di linea. Dopo una fase di introduzione tecnica, Lufthansa presenterà inizialmente il nuovo prodotto innovativo ai suoi ospiti più fedeli su invito. Non appena più aeromobili con la nuova First Class faranno parte della flotta, saranno possibili upgrade mirati da parte dei passeggeri e prenotazioni mirate in seguito, passo dopo passo”, afferma Lufthansa Group.

“L’arredamento della First Class Suite stabilisce nuovi standard: gli ospiti possono riscaldare o raffreddare i loro sedili larghi quasi un metro nella suite in base alle loro esigenze personali. Le suite separate con pareti alte fino al soffitto e porta chiudibile a chiave, grande tavolo e ampia seduta, un enorme schermo e cuffie wireless over-ear, stabiliscono nuovi standard di comfort e individualità nella classe più alta. Un guardaroba personale nella suite offre ampio spazio di archiviazione in modo che i viaggiatori possano cambiarsi comodamente e avere tutti i loro oggetti personali a portata di mano. Le lampade individuali consentono ai viaggiatori di creare la propria atmosfera di benessere. La Suite Plus combina inoltre il massimo comfort per i singoli ospiti con l’opzione unica di viaggiare insieme a un compagno di viaggio in una suite”, prosegue Lufthansa Group.

“Lufthansa ha ricevuto il ‘world’s best in-flight entertainment innovation 2024’ dalla Airline Passenger Experience Association (APEX). In collaborazione con Meta e MSM.Digital, la compagnia aerea ha lanciato un’innovativa iniziativa di intrattenimento in volo e sta attualmente testando mixed reality technologies per gli ospiti. Su tutti i voli dotati di Allegris, gli ospiti della Business Class Suite hanno ora l’opportunità di utilizzare i visori e fornire feedback su ciò che hanno particolarmente apprezzato. Con l’ultima generazione di state-of-the-art VR headsets, Lufthansa è l’unica compagnia aerea al mondo a offrire esclusivamente contenuti come film accattivanti in stile cinematografico, coinvolgenti VR 360-degree travel podcasts, giochi interattivi ed esercizi di rilassamento”, conclude Lufthansa Group.

Lufthansa celebra il 40° anniversario dei voli per la Corea

Lufthansa celebra il 40° anniversario di voli dalla Corea del Sud alla Germania e offre quattro settimane di tariffe speciali per le principali città europee, tra cui Francoforte, dove opera da 40 anni. Le offerte sono prenotabili anche per coloro che partono da 8 città in Corea con Lufthansa Rail & Air.

“Lufthansa, come una delle compagnie aeree europee più longeve in Corea, vola tra Seoul e Francoforte senza interruzioni da quattro decenni. Oltre al servizio per Francoforte, collega anche la Corea con l’Europa e oltre ogni giorno insieme a un volo gemello di Lufthansa Seoul-Monaco. Inoltre, quest’anno, come parte di Lufthansa Group, Swiss International Air Lines ha aggiunto un nuovo servizio sulla rotta Seoul-Zurigo, offrendo collegamenti ancora più convenienti per i viaggiatori coreani.

Lufthansa offre anche un’ampia gamma di servizi personalizzati per i clienti coreani attraverso servizi localizzati come personale di cabina coreano, pasti coreani in cabina e programmi di intrattenimento coreani. Inoltre, Lufthansa è stata in prima linea nel fornire comodità ai viaggiatori coreani introducendo vari servizi digitali sul mercato, tra cui il primo onboard internet service in Corea e l’app Lufthansa, che è stata recentemente premiata come airline’s best app in the world”, afferma Lufthansa Group.

“Inoltre, Lufthansa ha recentemente lanciato Lufthansa Rail & Air, offrendo ai viaggiatori la possibilità di collegare Seoul con l’Europa combinando i treni KTX e i voli internazionali Lufthansa in otto città in Corea, tra cui Busan. Inoltre, come prima ed esclusiva compagnia aerea straniera in Corea, la compagnia aerea ha aperto un banco check-in Lufthansa presso il Seoul Station City Airport Terminal all’inizio di quest’anno, per offrire comodità ai passeggeri che viaggiano in treno e a quelli che viaggiano da Seoul a Incheon International Airport“, conclude Lufthansa Group.

Leandro Tonidandel, General Manager Korea of Lufthansa Group Airlines, afferma: “Mentre celebriamo questo traguardo di 40 anni in Corea, siamo grati per la fiducia e la lealtà dei nostri clienti e partner coreani. Dall’espansione delle nostre rotte da/per la Corea alle soluzioni di viaggio sostenibili pionieristiche, siamo cresciuti insieme allo spirito dinamico della Corea. Insieme, non stiamo solo plasmando il futuro dei viaggi, ma lo stiamo facendo con uno scopo e una visione condivisa per un impatto globale. Eccoci ai prossimi 40 anni di crescita, partnership e innovazione e Lufthansa, come compagnia aerea premium, continua a impegnarsi per fornire servizi più globali ma localizzati per il mercato coreano”.

