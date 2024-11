Etihad Airways e Vietnam Airlines rafforzano i loro legami

Etihad Airways e Vietnam Airlines sono pronte a collaborare dopo aver firmato un Memorandum of Understanding (MoU) per un potenziale accordo.

Il MoU riflette la dedizione all’esplorazione di un rapporto di lavoro migliorato, in cui le compagnie aeree pianificano di implementare un’ampia collaborazione che includa codeshare, reciprocal loyalty programmes, cargo transport, maintenance, repair and overhaul, and ground handling.

Le due compagnie aeree hanno un accordo interline esistente, che consente ai passeggeri di trasferirsi senza problemi tra i voli di entrambe le compagnie senza la necessità di ritirare i bagagli o effettuare nuovamente il check-in.

Jurriaan Stelder, Etihad’s Vice-President Alliances, ha affermato: “Questo MoU è un’importante pietra miliare per stabilire una collaborazione reciprocamente vantaggiosa a lungo termine, aprendo la porta a entrambe le compagnie aeree per esplorare i vantaggi di una relazione più profonda. La nostra ambizione collettiva è quella di rafforzare ulteriormente la capacità di entrambe le compagnie aeree di fornire e migliorare il servizio ai nostri clienti”.

Nguyen Chien Thang, Vietnam Airlines’ Executive Vice President, ha affermato: “Siamo lieti di firmare questo MoU con Etihad Airways, che segna un’importante pietra miliare nell’espansione della nostra relazione. Attraverso una collaborazione completa, che include code sharing, programmi fedeltà, cargo e supporto tecnico, crediamo che offriremo vantaggi eccezionali ai clienti di entrambe le compagnie aeree e rafforzeremo ulteriormente la connettività tra Vietnam ed Emirati Arabi Uniti”.

Il MoU è stato firmato durante una cerimonia a Dubai lunedì 28 ottobre di fronte a leader governativi e aziendali degli Emirati Arabi Uniti e del Vietnam.

Abu Dhabi Airports e Etihad Airways passano alla nuova U.S. Customs and Border Protection facility allo Zayed International Airport

Abu Dhabi Airports ha annunciato oggi la completa transizione della nuova state-of-the-art United States Customs and Border Protection (US CBP) facility allo Zayed International Airport (AUH). La nuova Preclearance facility elimina la necessità di lunghe code all’arrivo negli Stati Uniti, garantendo un viaggio agevole e veloce per tutti i passeggeri che viaggiano negli Stati Uniti da Abu Dhabi.

Dopo una transizione agevole e una stretta collaborazione con la US CBP, la nuova struttura è stata sottoposta a un ampio e approfondito processo di verifica che ha confermato tutti i protocolli e la prontezza di sistemi, attrezzature e personale. La nuova US CBP facility consentirà ai passeggeri di completare tutte le US immigration, customs, and agriculture inspections prima di partire da AUH.

La struttura è dotata di una piattaforma tecnologica biometrica all’avanguardia, tra cui dispositivi di acquisizione del confronto facciale presso i gate di imbarco dedicati della CBP, insieme ai corrispondenti dispositivi di visualizzazione degli agenti, migliorando ulteriormente la sicurezza e l’efficienza.

Elena Sorlini, Managing Director and Chief Executive Officer at Abu Dhabi Airports, ha affermato: “A nome di Abu Dhabi Airports, vorrei esprimere il mio sincero apprezzamento al nostro team e ai nostri partner presso la U.S. Customs and Border Protection per il loro lavoro di squadra esemplare e collaborativo. Questa struttura rafforza la nostra ambizione di essere un hub di viaggio leader, offrendo ai passeggeri un’esperienza di viaggio distintiva e senza pari nella nostra regione. Siamo incredibilmente orgogliosi di aver completato la transizione della nuova U.S. Customs and Border Protection facility allo Zayed International Airport. Questa è un’offerta unica che ci consente di distinguerci nella regione come il primo e unico US Preclearance e riafferma il nostro impegno nel fornire servizi e comodità di prima classe ai nostri passeggeri”.

Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer, Etihad Airways, ha affermato: “Questa pietra miliare rafforza la posizione di Abu Dhabi come porta d’accesso più comoda per gli Stati Uniti per i viaggiatori provenienti da tutto il Medio Oriente, dal subcontinente indiano e dall’Asia, e siamo orgogliosi di offrire ai nostri ospiti questa esperienza senza pari. Con tutti i voli Etihad che ora effettuano il pre-clearance ad Abu Dhabi, i nostri ospiti possono evitare le code all’arrivo e, se in coincidenza negli Stati Uniti, usufruire di trasferimenti senza interruzioni con tempi di coincidenza minimi tramite le nostre compagnie aeree partner. I nostri ospiti ci dicono costantemente di apprezzare l’efficienza e la sicurezza che lo sdoganamento prima di arrivare negli Stati Uniti offre loro, e questo è uno dei tanti motivi per cui scelgono Etihad. Siamo grati ai nostri partner di Abu Dhabi Airports e US Customs and Border Protection che hanno reso possibile l’apertura della nuova Zayed International Airport US Preclearance facility”.

L’inaugurazione della nuova US CBP facility arriva solo pochi giorni prima delle celebrazioni del primo anniversario dello Zayed International Airport, consolidando ulteriormente la sua posizione di hub leader a livello mondiale. L’aeroporto continua a dare priorità alla comodità dei passeggeri e all’eccellenza operativa, consolidando il suo impegno nel fornire un’esperienza di viaggio fluida e piacevole per tutti.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)