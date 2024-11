Airbus sigla un contratto storico per la fornitura di 19 H135 military training helicopters alla Royal Canadian Air Force

Airbus Helicopters ha firmato un contratto storico con SkyAlyne, una joint venture tra i Canadian defence leaders CAE e KF Aerospace, per fornire alla Royal Canadian Air Force (RCAF) 19 elicotteri Airbus H135 per addestrare la prossima generazione di RCAF Pilots. “Il contratto fa parte del Future Aircrew Training (FAcT) Program del Canada e segna la prima volta che gli elicotteri Airbus voleranno come parte delle Canadian Armed Forces.

I twin-engine helicopters saranno completati e consegnati dalla industrial facility di Airbus Helicopters situata a Fort Erie, Ontario, Canada. Saranno personalizzati con una serie di Canadian developed Supplemental Type Certificates, tra cui modifiche alla suite avionica e ai communications systems, nonché sviluppo personalizzato nel cockpit. Le consegne dovrebbero iniziare nella prima metà del 2026″, afferma Airbus.

“SkyAlyne è entusiasta della conclusione positiva delle negoziazioni tra i nostri partner di KF Aerospace e Airbus Helicopters in Canada e estendiamo la nostra gratitudine a tutti i soggetti coinvolti. Assicurare la Airbus H135 fleet per la RCAF è un traguardo importante per SkyAlyne e il FAcT Program, in quanto consolida un elemento fondamentale del programma”, ha commentato Kevin Lemke, SkyAlyne’s senior executive. “La selezione dell’H135 all’avanguardia di Airbus Helicopters contribuisce in modo significativo all’economia canadese e SkyAlyne è orgogliosa di costruire un world-leading Pilot and Aircrew training program per la RCAF, supportando al contempo i posti di lavoro canadesi”.

“L’avvio di questa partnership con SkyAlyne e il Department of National Defence è un momento storico per Airbus Helicopters in Canada. Ringraziamo la Royal Canadian Air Force per aver riposto la sua fiducia in Airbus e nell’H135, unendosi ad altri 12 eserciti in tutto il mondo che impiegano il twin-engine H135 per addestrare i futuri aviatori”, ha affermato Dwayne Charette, President of Airbus Helicopters in Canada. “Questo contratto segna l’ingresso di successo di Airbus Helicopters nel Canadian military market. Mentre celebriamo 40 anni di servizio ai clienti canadesi a livello locale, siamo onorati di contribuire alla sicurezza dei canadesi per molti anni a venire”.

“L’accordo consiste nell’acquisizione di velivoli H135, di un support and services package, del supporto per lo sviluppo di una Ground-Based Training Solution e advanced engineering support per il rilascio in servizio.

Con oltre 400.000 ore di volo in un dedicated military training role, l’H135 è utilizzato per basic ab-initio, advanced IFR and tactical training, con operatori che includono diversi stretti alleati militari del Canada come Australia e Regno Unito. Come full spectrum training aircraft, l’H135 facilita lo sviluppo di core skills fornendo al contempo twin-engines and advanced avionics, consentendo una transizione facile e sicura del pilota verso elicotteri più complessi nella RCAF fleet. Si unisce ad altri aeromobili Airbus attualmente operativi per la difesa canadese, come l’Airbus 310 (CC150 Polaris), l’Airbus A330 Multi Role Tanker Transport (CC330 Husky) e l’Airbus C295 (CC295 Kingfisher)”, prosegue Airbus.

“Dal 1984, Airbus Helicopters ha consegnato quasi 600 elicotteri in Canada. Nel 2023, la flotta canadese di 760 elicotteri in servizio ha accumulato oltre 275.000 ore di volo. La Fort Erie facility è anche il centre of excellence for light single gearboxes, e la single source for critical composite components che supportano le piattaforme in tutto il mondo. Ogni anno Airbus Helicopters spedisce 34.000 parti da Fort Erie a clienti in tutto il mondo.

In Canada oltre 4.500 persone lavorano in dieci sedi Airbus, che coprono commercial airliner, helicopter, defence and space sectors. La presenza di Airbus in Canada contribuisce a creare circa 23.000 posti di lavoro indiretti e genera più di 2 miliardi di dollari canadesi di ricavi all’anno per oltre 850 aziende canadesi”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus Helicopters – Dianne Bond)